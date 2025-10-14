हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतारा सुतारिया की 10 तस्वीरें, कभी कपूर खानदान की बहू बनने वाली थीं एक्ट्रेस

तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें, कभी कपूर खानदान की बहू बनने वाली थीं एक्ट्रेस

Tara Sutaria 10 Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया अपने लुक्स के साथ-साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. वहीं एक्ट्रेस कभी कपूर खानदान की बहू बनने वाली थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2025 11:56 AM (IST)
Tara Sutaria 10 Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया अपने लुक्स के साथ-साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. वहीं एक्ट्रेस कभी कपूर खानदान की बहू बनने वाली थीं.

तारा सुतारिया बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक हैं. प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ तारा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं. आइए देखते है उनकी तस्वीरें.

1/10
एक्ट्रेस तारा सुतारिया अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं.
2/10
उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रहती है.
3/10
लेकिन एक्ट्रेस अपने काम के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहती है.
4/10
बता दें कि तारा सुतारिया काफी समय से एक्टर वीर पहाड़िया को डेट कर रही हैं.
5/10
दोनों को अक्सर एक साथ टाइम स्पेंड करते देखा जाता है.
6/10
तारा और वीर एक दूसरे के साथ रोमांटिक फोटोज भी शेयर करते रहते हैं. जो फैंस को भी बेहद पसंद आती हैं.
7/10
वहीं एक टाइम पर एक्ट्रेस के पहले रिलेशनशिप की चर्चा भी जोरो से थी.
8/10
तारा वीर से पहले एक्टर और कपूर परिवार के सदस्य आदर जैन को डेट कर रही थीं. दोनों ने एक दूसरे को कुछ सालों तक डेट किया.
9/10
ये कपल अक्सर एक साथ देखा जाता था, लेकिन 2023 में उनका ब्रेकअप हो गया.
10/10
वहीं अब एक्टर आदर जैन ने हाल ही में अलेखा आडवाणी से शादी कर ली है. जिसके बीच भी तारा खूब चर्चा में रहीं.
Published at : 14 Oct 2025 11:56 AM (IST)
Embed widget