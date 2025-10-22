हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड82 की उम्र में भी बेटी काजोल को टक्कर देती हैं मां तनुजा, साड़ी में जीत लेती हैं दिल

82 की उम्र में भी बेटी काजोल को टक्कर देती हैं मां तनुजा, साड़ी में जीत लेती हैं दिल

Actress Tanuja 10 Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल के साथ उनकी मां तनुजा की चर्चा भी अक्सर होती रहती है. 82 साल में भी तनुजा बेहद ही हसीन दिखती हैं. उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 03:42 PM (IST)
Actress Tanuja 10 Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल के साथ उनकी मां तनुजा की चर्चा भी अक्सर होती रहती है. 82 साल में भी तनुजा बेहद ही हसीन दिखती हैं. उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं

82 साल की उम्र में भी बॉलीवुड की जानी-मानी अदाकारा तनुजा किसी युवा सितारे से कम नहीं लगती. उनका चार्म और स्टाइल देखकर लगता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. तनूजा की खूबसूरती के आगे उनकी बेटी काजोल भी फीकी पड़ जाती हैं आइए देखते हैं उनकी कुछ खास तस्वीरें जो दिल जीत लेती हैं.

1/10
एक्ट्रेस तनुजा अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस में से एक थीं.
एक्ट्रेस तनुजा अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस में से एक थीं.
2/10
उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में भी की हैं.
उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में भी की हैं.
3/10
तनुजा ने 1950 में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में 'हमारी बेटी' से अपने करियर की शुरुआत की थी.
तनुजा ने 1950 में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में 'हमारी बेटी' से अपने करियर की शुरुआत की थी.
4/10
उन्होंने 'हमारी याद आएगी' (1961) से पहचान हासिल की और 'बहारें फिर भी आएंगी', 'ज्वेल थीफ', 'जीने की राह', और 'हाथी मेरे साथी' जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया.
उन्होंने 'हमारी याद आएगी' (1961) से पहचान हासिल की और 'बहारें फिर भी आएंगी', 'ज्वेल थीफ', 'जीने की राह', और 'हाथी मेरे साथी' जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया.
5/10
बता दें कि अब एक्ट्रेस 82 साल की हो चुकी हैं.
बता दें कि अब एक्ट्रेस 82 साल की हो चुकी हैं.
6/10
लेकिन उनका चार्म और ग्रेस पहले की तरह ही बरकरार है.
लेकिन उनका चार्म और ग्रेस पहले की तरह ही बरकरार है.
7/10
खूबसूरती के मामले में तो वो अपनी बेटी काजोल को भी पीछे छोड़ देती हैं.
खूबसूरती के मामले में तो वो अपनी बेटी काजोल को भी पीछे छोड़ देती हैं.
8/10
तनुजा को अक्सर पार्टी या इवेंट्स में देखा जाता है जहां उनका सादगी भरा अंदाज लोगों को खूब पसंद आता है.
तनुजा को अक्सर पार्टी या इवेंट्स में देखा जाता है जहां उनका सादगी भरा अंदाज लोगों को खूब पसंद आता है.
9/10
इस तस्वीर में तनुजा साड़ी में बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं. उनका ये अंदाज उन्हें उसे भी खास बना रहा है.
इस तस्वीर में तनुजा साड़ी में बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं. उनका ये अंदाज उन्हें उसे भी खास बना रहा है.
10/10
इस तस्वीर में एक्ट्रेस ग्रीन साड़ी में नजर आ रही हैं. उनका ये लुक बेहद ही स्टाइलिश और मॉडर्न है.
इस तस्वीर में एक्ट्रेस ग्रीन साड़ी में नजर आ रही हैं. उनका ये लुक बेहद ही स्टाइलिश और मॉडर्न है.
Published at : 22 Oct 2025 03:42 PM (IST)
Tags :
Kajol Tanuja

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जब कोई नेता खुद मैदान में उतरने से कतराता है तो...', प्रशांत किशोर पर चिराग पासवान ने साधा निशाना
जब कोई नेता खुद मैदान में उतरने से कतराता है तो...', प्रशांत किशोर पर चिराग पासवान ने साधा निशाना
बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
क्रिकेट
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जब कोई नेता खुद मैदान में उतरने से कतराता है तो...', प्रशांत किशोर पर चिराग पासवान ने साधा निशाना
जब कोई नेता खुद मैदान में उतरने से कतराता है तो...', प्रशांत किशोर पर चिराग पासवान ने साधा निशाना
बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
क्रिकेट
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
विश्व
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है 40 हजार की आबादी वाला देश?
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है छोटा-सा देश?
यूटिलिटी
फ्लैट में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना में अप्लाई करने का नया तरीका
फ्लैट में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना में अप्लाई करने का नया तरीका
जनरल नॉलेज
Taj Mahal: पूर्णिमा को भी खुला रहने वाला ताजमहल इस दिन क्यों रहता है बंद? जानें इसके पीछे की सच्चाई
पूर्णिमा को भी खुला रहने वाला ताजमहल इस दिन क्यों रहता है बंद? जानें इसके पीछे की सच्चाई
इंडिया
Bihar Chunav: विधायक बनने की रेस में पूर्व सांसद! बिहार के चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे 14 Ex-MP; किस दल ने कितनों को दिया टिकट?
MLA बनने की रेस में पूर्व सांसद! बिहार के चुनावी मैदान में 14 ने लगाया जोर; किस दल ने दिए कितने टिकट?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget