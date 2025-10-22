एक्सप्लोरर
82 की उम्र में भी बेटी काजोल को टक्कर देती हैं मां तनुजा, साड़ी में जीत लेती हैं दिल
Actress Tanuja 10 Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल के साथ उनकी मां तनुजा की चर्चा भी अक्सर होती रहती है. 82 साल में भी तनुजा बेहद ही हसीन दिखती हैं. उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं
82 साल की उम्र में भी बॉलीवुड की जानी-मानी अदाकारा तनुजा किसी युवा सितारे से कम नहीं लगती. उनका चार्म और स्टाइल देखकर लगता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. तनूजा की खूबसूरती के आगे उनकी बेटी काजोल भी फीकी पड़ जाती हैं आइए देखते हैं उनकी कुछ खास तस्वीरें जो दिल जीत लेती हैं.
Published at : 22 Oct 2025 03:42 PM (IST)
