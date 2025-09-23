हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अजय देवगन की सास की 10 तस्वीरें, जवानी के दिनों में बला की खूबसूरत दिखती थीं तनुजा

अजय देवगन की सास की 10 तस्वीरें, जवानी के दिनों में बला की खूबसूरत दिखती थीं तनुजा

Happy Birthday Tanuja: तनुजा मुखर्जी अपने जमाने में बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थीं. आज एक्ट्रेस अपना 82वां जन्मदिन मना रही हैं. यहां देखें उनकी जवानी की की सबसे खूबसूरत फोटोज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 09:00 PM (IST)
Happy Birthday Tanuja: तनुजा मुखर्जी अपने जमाने में बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थीं. आज एक्ट्रेस अपना 82वां जन्मदिन मना रही हैं. यहां देखें उनकी जवानी की की सबसे खूबसूरत फोटोज.

तनुजा मुखर्जी 60 और 70 के दशक की सबसे हसीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया. इसके साथ अपने बेबाक अंदाज के वजह से भी सुर्खियों में रहीं.

1/10
हिंदी सिनेमा की लेजेंडरी एक्ट्रेस तनुजा मुखर्जी आज यानी 23 सितंबर को अपना 82वां जन्मदिन मना रही हैं. फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाली इस एक्ट्रेस ने अपने करियर में कई फिल्मों में बड़े–बड़े एक्टर्स संग स्क्रीन शेयर किया.
हिंदी सिनेमा की लेजेंडरी एक्ट्रेस तनुजा मुखर्जी आज यानी 23 सितंबर को अपना 82वां जन्मदिन मना रही हैं. फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाली इस एक्ट्रेस ने अपने करियर में कई फिल्मों में बड़े–बड़े एक्टर्स संग स्क्रीन शेयर किया.
2/10
तनुजा ने करियर की शुरुआत की अपनी मां के होम प्रोडक्शन की फिल्म 'हमारी बेटी' से बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में की थी. ये फिल्म 1950 में रिलीज हुई थी. अदाकारा को उनके काम के लिए बहुत सराहना भी मिली थी.
तनुजा ने करियर की शुरुआत की अपनी मां के होम प्रोडक्शन की फिल्म 'हमारी बेटी' से बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में की थी. ये फिल्म 1950 में रिलीज हुई थी. अदाकारा को उनके काम के लिए बहुत सराहना भी मिली थी.
3/10
70 के दशक में तो तनुजा जैसे हिंदी फिल्मों में राज करती थीं. हिंदी फिल्मों में उनकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ तो वहीं बंगाली फिल्मों में उन्हें उत्तम कुमार और सौमित्र चटर्जी के साथ बहुत पसंद किया. इसके अलावा अदाकारा ने गुजराती, मराठी, मलयालम समेत कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है.
70 के दशक में तो तनुजा जैसे हिंदी फिल्मों में राज करती थीं. हिंदी फिल्मों में उनकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ तो वहीं बंगाली फिल्मों में उन्हें उत्तम कुमार और सौमित्र चटर्जी के साथ बहुत पसंद किया. इसके अलावा अदाकारा ने गुजराती, मराठी, मलयालम समेत कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है.
4/10
13 साल की उम्र में हसीना अपनी पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड चली गईं और वहां उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन सीखा. लेकिन 16 की उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया.
13 साल की उम्र में हसीना अपनी पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड चली गईं और वहां उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन सीखा. लेकिन 16 की उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया.
5/10
कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपनी मां शोभना समर्थ की कॉमेडी फिल्म से डेब्यू किया. 1958 में फिल्म 'छबीली' रिलीज हुई और इसके जरिए अदाकारा ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा. लेकिन 1961 में रिलीज हुई फिल्म 'हमारी याद आएगी' का उनकी पॉपुलैरिटी में अहम योगदान साबित हुआ.
कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपनी मां शोभना समर्थ की कॉमेडी फिल्म से डेब्यू किया. 1958 में फिल्म 'छबीली' रिलीज हुई और इसके जरिए अदाकारा ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा. लेकिन 1961 में रिलीज हुई फिल्म 'हमारी याद आएगी' का उनकी पॉपुलैरिटी में अहम योगदान साबित हुआ.
6/10
जवानी के दिनों में एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती के वजह से काफी चर्चा में रही हैं. आज भी लोग अदाकारा की जवानी की तस्वीरों को देखकर अपना दिल हार बैठते हैं. तनुजा 70 के दशक में जितनी खूबसूरत थीं उतनी बेबाक भी.
जवानी के दिनों में एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती के वजह से काफी चर्चा में रही हैं. आज भी लोग अदाकारा की जवानी की तस्वीरों को देखकर अपना दिल हार बैठते हैं. तनुजा 70 के दशक में जितनी खूबसूरत थीं उतनी बेबाक भी.
7/10
तनुजा ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया है. इस लिस्ट में 'हाथी मेरे साथी', 'प्रेम रोग', 'पैसा या प्यार', 'बेखुदी', 'अमीर गरीब', 'मेरे जीवन साथी' जैसी हिट फिल्में शामिल हैं.
तनुजा ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया है. इस लिस्ट में 'हाथी मेरे साथी', 'प्रेम रोग', 'पैसा या प्यार', 'बेखुदी', 'अमीर गरीब', 'मेरे जीवन साथी' जैसी हिट फिल्में शामिल हैं.
8/10
राजेश खन्ना के अलावा धर्मेंद संग भी हसीना ने कई फिल्मों में काम किया. धर्मेंद्र संग एक्ट्रेस का एक किस्सा काफी मशहूर हैं जब उन्होंने एक्टर को थप्पड़ जड़ दिया था. दअरसल एक फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र उनसे फ्लर्ट कर रहे थे इस वजह से तनुजा को गुस्सा आया और उन्होंने एक्टर को थप्पड़ मार दिया.
राजेश खन्ना के अलावा धर्मेंद संग भी हसीना ने कई फिल्मों में काम किया. धर्मेंद्र संग एक्ट्रेस का एक किस्सा काफी मशहूर हैं जब उन्होंने एक्टर को थप्पड़ जड़ दिया था. दअरसल एक फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र उनसे फ्लर्ट कर रहे थे इस वजह से तनुजा को गुस्सा आया और उन्होंने एक्टर को थप्पड़ मार दिया.
9/10
इसके बाद एक्टर के तनुजा से उन्हें भाई बना लेने की विनती की और बाद में दोनों का रिश्ता भी सिबलिंग्स की तरह ही हो गया. इसके अलावा उन्होंने अपने करियर में बेस्ट एक्ट्रेस, फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट जैसे कई प्रेस्टीजियस अवार्ड्स अपने नाम किया है.
इसके बाद एक्टर के तनुजा से उन्हें भाई बना लेने की विनती की और बाद में दोनों का रिश्ता भी सिबलिंग्स की तरह ही हो गया. इसके अलावा उन्होंने अपने करियर में बेस्ट एक्ट्रेस, फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट जैसे कई प्रेस्टीजियस अवार्ड्स अपने नाम किया है.
10/10
आखिरी बार अभिनेत्री को 'मॉडर्न लव: मुंबई' में देखा गया.ये फिल्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.पर्सनल लाइफ पर गौर करें तो हसीना ने 1973 में शोमू मुखर्जी के साथ शादी की और बाद में उन्होंने काजोल और तनीषा को जन्म दिया.
आखिरी बार अभिनेत्री को 'मॉडर्न लव: मुंबई' में देखा गया.ये फिल्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.पर्सनल लाइफ पर गौर करें तो हसीना ने 1973 में शोमू मुखर्जी के साथ शादी की और बाद में उन्होंने काजोल और तनीषा को जन्म दिया.
Published at : 23 Sep 2025 09:00 PM (IST)
Tags :
Haathi Mere Saathi Prem Rog Tanuja Mukherjee

Photo Gallery

View More
Embed widget