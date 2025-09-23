एक्सप्लोरर
अजय देवगन की सास की 10 तस्वीरें, जवानी के दिनों में बला की खूबसूरत दिखती थीं तनुजा
Happy Birthday Tanuja: तनुजा मुखर्जी अपने जमाने में बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थीं. आज एक्ट्रेस अपना 82वां जन्मदिन मना रही हैं. यहां देखें उनकी जवानी की की सबसे खूबसूरत फोटोज.
तनुजा मुखर्जी 60 और 70 के दशक की सबसे हसीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया. इसके साथ अपने बेबाक अंदाज के वजह से भी सुर्खियों में रहीं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 23 Sep 2025 09:00 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
अजय देवगन की सास की 10 तस्वीरें, जवानी के दिनों में बला की खूबसूरत दिखती थीं तनुजा
बॉलीवुड
10 Photos
कृति सेनन की बहन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अक्षय कुमार संग पर्दे पर फरमा चुकी हैं इश्क
बॉलीवुड
10 Photos
शाहरुख ने किया अदाब, तो विक्रांत ने जोड़े हाथ, साड़ी में खूबसूरत लगीं रानी, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
खूबसूरती में बहन प्रियंका से नहीं हैं कम परिणीति, यहां देखें मॉम टू बी के गॉर्जियस लुक
बॉलीवुड
10 Photos
47 साल की उम्र में भी रानी मुखर्जी का जलवा बरकरार, 10 फोटोज में देखें उनका ग्लैमरस अंदाज
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
मध्य प्रदेश
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
बॉलीवुड
'आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है', शाहरुख को मिला नेशनल अवॉर्ड तो बोलीं गौरी खान
क्रिकेट
भारत को मिलने वाला है दूसरा वीरेंद्र सहवाग, इस भारतीय दिग्गज ने कर दी बहुत बड़ी भविष्यवाणी
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
अजय देवगन की सास की 10 तस्वीरें, जवानी के दिनों में बला की खूबसूरत दिखती थीं तनुजा
बॉलीवुड
10 Photos
कृति सेनन की बहन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अक्षय कुमार संग पर्दे पर फरमा चुकी हैं इश्क
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion