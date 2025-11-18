एक्सप्लोरर
वेडिंग सीजन में तनीषा मुखर्जी का ये लुक ब्राइड टू बी के लिए है परफेक्ट, लहंगे में लगीं बला की
Tanishaa Mukerji Wedding Look: अगर आप अपनी वेडिंग के लिए कुछ यूनिक लुक क्रिएट करना चाहती हैं तो एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी का ये लुक एकदम बेस्ट चॉइस हो सकता है आइए देखते है उनका लुक.
अपनी शादी को स्पेशल बनाने के लिए ब्राइड-टू-बी आजकल सबसे यूनिक और एलीगेंट लुक की खोज में हैं. ऐसे में एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी का नया ट्रेडिशनल अवतार फैशन लवर्स के लिए बड़ी इंस्पिरेशन बन गया है. हाल ही में तनीषा ने खूबसूरत लहंगे में ऐसा रॉयल लुक फ्लॉन्ट किया कि देखते ही हर किसी की निगाहें उन पर थम गईं. उनका ये ग्रेसफुल अंदाज़ आने वाली दुल्हनों के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है. तनीषा का ये एलिगेंट वेडिंग लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और खूब पसंद किया जा रहा है.
Published at : 18 Nov 2025 03:13 PM (IST)
Tags :Tanishaa Mukerji
वेडिंग सीजन में तनीषा मुखर्जी का ये लुक ब्राइड टू बी के लिए है परफेक्ट, लहंगे में लगीं बला की खूबसूरत
वेडिंग सीजन में तनीषा मुखर्जी का ये लुक ब्राइड टू बी के लिए है परफेक्ट, लहंगे में लगीं बला की खूबसूरत
