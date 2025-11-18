हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वेडिंग सीजन में तनीषा मुखर्जी का ये लुक ब्राइड टू बी के लिए है परफेक्ट, लहंगे में लगीं बला की

वेडिंग सीजन में तनीषा मुखर्जी का ये लुक ब्राइड टू बी के लिए है परफेक्ट, लहंगे में लगीं बला की

Tanishaa Mukerji Wedding Look: अगर आप अपनी वेडिंग के लिए कुछ यूनिक लुक क्रिएट करना चाहती हैं तो एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी का ये लुक एकदम बेस्ट चॉइस हो सकता है आइए देखते है उनका लुक.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Nov 2025 03:13 PM (IST)
Tanishaa Mukerji Wedding Look: अगर आप अपनी वेडिंग के लिए कुछ यूनिक लुक क्रिएट करना चाहती हैं तो एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी का ये लुक एकदम बेस्ट चॉइस हो सकता है आइए देखते है उनका लुक.

अपनी शादी को स्पेशल बनाने के लिए ब्राइड-टू-बी आजकल सबसे यूनिक और एलीगेंट लुक की खोज में हैं. ऐसे में एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी का नया ट्रेडिशनल अवतार फैशन लवर्स के लिए बड़ी इंस्पिरेशन बन गया है. हाल ही में तनीषा ने खूबसूरत लहंगे में ऐसा रॉयल लुक फ्लॉन्ट किया कि देखते ही हर किसी की निगाहें उन पर थम गईं. उनका ये ग्रेसफुल अंदाज़ आने वाली दुल्हनों के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है. तनीषा का ये एलिगेंट वेडिंग लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और खूब पसंद किया जा रहा है.

1/7
एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी ने हाल ही इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है.
एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी ने हाल ही इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है.
2/7
जिसमें एक्ट्रेस लहंगे में बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं.
जिसमें एक्ट्रेस लहंगे में बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं.
3/7
एक्ट्रेस के लुक की बात करे तो उन्होंने पीच कलर का लहंगा पहना है साथ ही फुल स्लीव्स ब्लाउस और मैचिंग दुप्पटा कैरी करके लुक को और भी ग्रेसफुल बनाया.
एक्ट्रेस के लुक की बात करे तो उन्होंने पीच कलर का लहंगा पहना है साथ ही फुल स्लीव्स ब्लाउस और मैचिंग दुप्पटा कैरी करके लुक को और भी ग्रेसफुल बनाया.
4/7
साथ ही एक्ट्रेस ने मैचिंग ज्वैलरी भी कैरी. जिससे उनके लुक में चार चांद लग गए.
साथ ही एक्ट्रेस ने मैचिंग ज्वैलरी भी कैरी. जिससे उनके लुक में चार चांद लग गए.
5/7
एक्ट्रेस ने सटल मेकअप किया है और बन बनाकर फ्लावर से डेकोरेट किया है.
एक्ट्रेस ने सटल मेकअप किया है और बन बनाकर फ्लावर से डेकोरेट किया है.
6/7
उनका ये लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, यूजर्स अलग अलग तरह के कमेंट्स करके उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहे है.
उनका ये लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, यूजर्स अलग अलग तरह के कमेंट्स करके उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहे है.
7/7
अगर आप भी अपने वेडिंग के लिए लाइट और सिंपल लुक क्रिएट करना चाहती है तो एक्ट्रेस का ये लुक आपके लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है.
अगर आप भी अपने वेडिंग के लिए लाइट और सिंपल लुक क्रिएट करना चाहती है तो एक्ट्रेस का ये लुक आपके लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है.
Published at : 18 Nov 2025 03:13 PM (IST)
Tanishaa Mukerji

बॉलीवुड फोटो गैलरी

