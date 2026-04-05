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एयरपोर्ट पर छाया तमन्ना भाटिया का ट्रेडिशनल लुक, हल्के गुलाबी सूट में फैंस को बनाया दीवाना
Tamannaah Bhatia Look: मुंबई एयरपोर्ट पर तमन्ना भाटिया का सिंपल और एलीगेंट ट्रेडिशनल लुक चर्चा में है. हल्के गुलाबी सूट, मिनिमल ज्वेलरी और मेकअप में उनका स्टाइल बहुत ग्रेसफुल लग रहा है.
मुंबई एयरपोर्ट पर हाल ही में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया का खूबसूरत और सादगी भरा लुक देखने को मिला. उन्होंने पारंपरिक अंदाज में एक हल्का और एलीगेंट सूट पहना था, जो उनकी पर्सनैलिटी को और भी निखार रहा है. उनका ये सिंपल और स्टाइलिश लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है. तो आइए उनकी तस्वीरों पर एक नजर डालते है.
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Published at : 05 Apr 2026 11:03 PM (IST)
Tags :Tamannaah Bhatia Bollywood
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