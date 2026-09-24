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‘द वन’ के प्रमोशन में छाईं तमन्ना भाटिया, दिखे एक से बढ़कर एक लुक्स
फिल्म ‘द वन’ के प्रमोशन में तमन्ना भाटिया कई खूबसूरत आउटफिट्स में नजर आईं. साड़ी से लेकर सूट तक, उनके हर लुक में अलग अंदाज देखने को मिला और उनके स्टाइलिश लुक्स ने ध्यान खींचा.
तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘द वन’ का जमकर प्रमोशन कर रही हैं. इसी के साथ उनके लुक भी खूब पसंद किए जा रहे हैं. एक्ट्रेस अपनी इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान कभी साडी तो कभी लूट में महफिल लूटती दिख रही हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 02:35 PM (IST)
Tags :Tamannaah Bhatia
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