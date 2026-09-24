‘द वन’ के प्रमोशन में छाईं तमन्ना भाटिया, दिखे एक से बढ़कर एक लुक्स

पीले रंग की इस फ्लोरल प्रिंट साड़ी में तमन्ना का लुक काफी खूबसूरत नजर आया. साड़ी के रंग-बिरंगे फ्लोरल प्रिंट और बॉर्डर वाली इस साड़ी के साथ उन्होंने खुले बाल और छोटी सी बिंदी लगाई , जो उनके लुक को और खास बना रही है.