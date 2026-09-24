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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड‘द वन’ के प्रमोशन में छाईं तमन्ना भाटिया, दिखे एक से बढ़कर एक लुक्स

‘द वन’ के प्रमोशन में छाईं तमन्ना भाटिया, दिखे एक से बढ़कर एक लुक्स

फिल्म ‘द वन’ के प्रमोशन में तमन्ना भाटिया कई खूबसूरत आउटफिट्स में नजर आईं. साड़ी से लेकर सूट तक, उनके हर लुक में अलग अंदाज देखने को मिला और उनके स्टाइलिश लुक्स ने ध्यान खींचा.

Written By : आईएएनएस  | Updated at : 24 Sep 2026 02:35 PM (IST)
फिल्म ‘द वन’ के प्रमोशन में तमन्ना भाटिया कई खूबसूरत आउटफिट्स में नजर आईं. साड़ी से लेकर सूट तक, उनके हर लुक में अलग अंदाज देखने को मिला और उनके स्टाइलिश लुक्स ने ध्यान खींचा.

तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘द वन’ का जमकर प्रमोशन कर रही हैं. इसी के साथ उनके लुक भी खूब पसंद किए जा रहे हैं. एक्ट्रेस अपनी इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान कभी साडी तो कभी लूट में महफिल लूटती दिख रही हैं.

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तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘द व्वान’ के प्रमोशन में बिजी हैं. फिल्म के प्रमोशन के लिए एक्ट्रेस के अलग-अलग इंडियन लुक्स काफी पसंद किए जा रहे हैं.
तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘द व्वान’ के प्रमोशन में बिजी हैं. फिल्म के प्रमोशन के लिए एक्ट्रेस के अलग-अलग इंडियन लुक्स काफी पसंद किए जा रहे हैं.
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क्रीम और गोल्डन टोन की इस साड़ी में तमन्ना काफी खूबसूरत नजर आईं. उन्होंने साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज और हल्की ज्वेलरी पहनी, जिससे उनका पूरा लुक काफी सटल रहा.
क्रीम और गोल्डन टोन की इस साड़ी में तमन्ना काफी खूबसूरत नजर आईं. उन्होंने साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज और हल्की ज्वेलरी पहनी, जिससे उनका पूरा लुक काफी सटल रहा.
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हरे रंग की साड़ी में तमन्ना का इंडियन लुक देखने को मिला. साड़ी पर बना फ्लोरल प्रिंट और उनके लंबे ईयररिंग्स इस पूरी लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं.
हरे रंग की साड़ी में तमन्ना का इंडियन लुक देखने को मिला. साड़ी पर बना फ्लोरल प्रिंट और उनके लंबे ईयररिंग्स इस पूरी लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं.
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नीले और पीले रंग की साड़ी में तमन्ना का एक और खूबसूरत लुक देखने को मिला. इस साड़ी को उन्होंने स्टाइलिश तरीके से कैरी किया जो उन पर काफी अच्छा लग रहा है.
नीले और पीले रंग की साड़ी में तमन्ना का एक और खूबसूरत लुक देखने को मिला. इस साड़ी को उन्होंने स्टाइलिश तरीके से कैरी किया जो उन पर काफी अच्छा लग रहा है.
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मरून रंग की साड़ी में तमन्ना का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. गोल्डन बॉर्डर वाली इस साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज और गोल्डन ज्वेलरी पहनी, जो उनके पूरा लुक काफी खूबसूरत लगा.
मरून रंग की साड़ी में तमन्ना का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. गोल्डन बॉर्डर वाली इस साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज और गोल्डन ज्वेलरी पहनी, जो उनके पूरा लुक काफी खूबसूरत लगा.
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पीले रंग की इस फ्लोरल प्रिंट साड़ी में तमन्ना का लुक काफी खूबसूरत नजर आया. साड़ी के रंग-बिरंगे फ्लोरल प्रिंट और बॉर्डर वाली इस साड़ी के साथ उन्होंने खुले बाल और छोटी सी बिंदी लगाई , जो उनके लुक को और खास बना रही है.
पीले रंग की इस फ्लोरल प्रिंट साड़ी में तमन्ना का लुक काफी खूबसूरत नजर आया. साड़ी के रंग-बिरंगे फ्लोरल प्रिंट और बॉर्डर वाली इस साड़ी के साथ उन्होंने खुले बाल और छोटी सी बिंदी लगाई , जो उनके लुक को और खास बना रही है.
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फिल्म के प्रमोशन के दौरान तमन्ना एक से बढ़कर एक खूबसूरत ओउत्फिट्स में नज़र आयी है. उनके हर लुक में एक अलग अंदाज देखने को मिला है , जो प्रमोशन के दौरान लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है.
फिल्म के प्रमोशन के दौरान तमन्ना एक से बढ़कर एक खूबसूरत ओउत्फिट्स में नज़र आयी है. उनके हर लुक में एक अलग अंदाज देखने को मिला है , जो प्रमोशन के दौरान लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है.
Published at : 24 Sep 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Tamannaah Bhatia

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