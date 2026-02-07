एक्सप्लोरर
इवेंट में व्हाइट ड्रेस में बला की हसीन लगीं तमन्ना भाटिया, 10 तस्वीरों में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती
Tamannaah Bhatia Photos: हाल ही में तमन्ना भाटिया को जुहू में स्कूल इवेंट के दौरान स्पॉट किया गया. एक्ट्रेस ने अपने स्टाइलिश लुक से सबकी नजर खींच ली. इवेंट से उनकी कई शानदार तस्वीरें सामने आई हैं.
एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया आए दिन चर्चा में रहती हैं. अब हाल है में उन्हें जुहू में स्कूल इवेंट में स्पॉट किया. इस दौरान एक्ट्रेस स्टाइलिश लुक में नजर आई. इवेंट से उनकी कई फोटोज सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं आइए देखते है उनकी ये तस्वीरें.
1/10
2/10
Published at : 07 Feb 2026 02:07 PM (IST)
Tags :Tamannaah Bhatia
बॉलीवुड
10 Photos
इवेंट में व्हाइट ड्रेस में बला की हसीन लगीं तमन्ना भाटिया, 10 तस्वीरों में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती
बॉलीवुड
7 Photos
'रंग दे बसंती' के 20 साल पूरे, मैचिंग हुडी पहन आमिर खान सहित पूरी स्टार कास्ट ने मनाया जश्न, तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड
10 Photos
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का बदला अवतार, खूबसूरती देख तस्वीरों से नजरें नहीं हटा पाएंगे
बॉलीवुड
7 Photos
वैलेंटाइन डे पर दिखना है सबसे अलग? बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन लुक्स से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
10 Photos
तृप्ति डिमरी की साड़ी में 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'एनिमल' में 'भाभी 2' बनकर मचा चुकी है बवाल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'तू 2 रुपये का भिखारी...', असम के मुख्यमंत्री को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव नोएडा से करेंगे 2027 चुनावी कैंपेन की शुरुआत, 28 मार्च को होगी PDA भागीदारी रैली
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
फ्राइडे को नई फिल्मों पर भारी पड़ी बॉर्डर 2, 'मर्दानी 3' ने भी दिखाया दम, जानें- बाकी फिल्मों का कलेक्शन
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
इवेंट में व्हाइट ड्रेस में बला की हसीन लगीं तमन्ना भाटिया, 10 तस्वीरों में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती
बॉलीवुड
7 Photos
'रंग दे बसंती' के 20 साल पूरे, मैचिंग हुडी पहन आमिर खान सहित पूरी स्टार कास्ट ने मनाया जश्न, तस्वीरें वायरल
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion