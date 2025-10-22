एक्सप्लोरर
तमन्ना भाटिया और राशा थडानी का जबरदस्त ट्विनिंग लुक, फ्रेंडशिप और फैशन का परफेक्ट कॉम्बो छाया
Tamannaah Bhatia-Rasha Thadani Pics: तमन्ना भाटिया, प्रज्ञा कपूर और राशा ठडानी ने अपने ट्विनिंग लुक से सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. तीनों ने ब्लैक टॉप और ग्रे बॉटम्स पहनकर ग्लैमरस लुक दिखाया है .
ग्लैमर और फ्रेंडशिप का खूबसूरत मेल देखने को मिला जब तमन्ना भाटिया, प्रज्ञा कपूर और राशा ठडानी एक साथ नजर आईं. तीनों ने ब्लैक और ग्रे आउटफिट में ट्विनिंग करते हुए पार्टी में चार चांद लगा दिए. उनका ये लुक न सिर्फ स्टाइलिश था बल्कि उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और मजेदार केमिस्ट्री को भी बखूबी दिखा रहा था.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 22 Oct 2025 06:40 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
तमन्ना भाटिया-राशा थडानी की जबरदस्त ट्विनिंग, फ्रेंडशिप और फैशन का परफेक्ट कॉम्बो छाया
बॉलीवुड
10 Photos
विराट कोहली की भाभी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में देवरानी अनुष्का को देती हैं टक्कर
बॉलीवुड
7 Photos
अफ्रीकन मार्बल और मिनी बार से सजा है नील नितिन मुकेश का आलीशान घर, देखें इनसाइड फोटोज
बॉलीवुड
10 Photos
82 की उम्र में भी बेटी काजोल को टक्कर देती हैं मां तनुजा, साड़ी में जीत लेती हैं दिल
बॉलीवुड
8 Photos
मुस्लिम शख्स संग शादी कर एक्ट्रेस ने छोड़ा करियर, फिर लैला लेकर आई जिंदगी में खुशियां
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने की PM मोदी की आलोचना, भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान
राजस्थान
राजस्थान में 34 IPS अफसरों का तबादला, जयपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले
क्रिकेट
92 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी बने ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी
बॉलीवुड
गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ के घर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया बेटी को जन्म
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion