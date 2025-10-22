हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतमन्ना भाटिया और राशा थडानी का जबरदस्त ट्विनिंग लुक, फ्रेंडशिप और फैशन का परफेक्ट कॉम्बो छाया

Tamannaah Bhatia-Rasha Thadani Pics: तमन्ना भाटिया, प्रज्ञा कपूर और राशा ठडानी ने अपने ट्विनिंग लुक से सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. तीनों ने ब्लैक टॉप और ग्रे बॉटम्स पहनकर ग्लैमरस लुक दिखाया है .

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 06:43 PM (IST)
ग्लैमर और फ्रेंडशिप का खूबसूरत मेल देखने को मिला जब तमन्ना भाटिया, प्रज्ञा कपूर और राशा ठडानी एक साथ नजर आईं. तीनों ने ब्लैक और ग्रे आउटफिट में ट्विनिंग करते हुए पार्टी में चार चांद लगा दिए. उनका ये लुक न सिर्फ स्टाइलिश था बल्कि उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और मजेदार केमिस्ट्री को भी बखूबी दिखा रहा था.

हाल ही में सोशल मीडिया पर राशा ठडानी ने कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो तमन्ना भाटिया और प्रज्ञा कपूर के साथ ब्लैक टॉप और ग्रे बॉटम्स में नजर आ रही हैं. तीनों का ये ट्विनिंग लुक देखकर साफ लगता है कि ये सिर्फ फ्रेंड्स नहीं, बल्कि स्टाइल की टीम है.
तमन्ना ने ब्लैक फिटेड टी-शर्ट के साथ ग्रे स्कर्ट पहनी है. उनके मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ और ब्लैक बूट्स ने लुक को और भी एलिगेंट बनाया है.
प्रज्ञा ने ब्लैक स्लीव्लेस टॉप के साथ ग्रे कार्गो पैंट्स और व्हाइट स्नीकर्स पहने हैं. उनका नो-मेकअप लुक और ओपन हेयर स्टाइल को नेचुरल बना रहा है.
राशा भी ब्लैक टॉप और ग्रे जीन्स में ट्विनिंग को परफेक्ट मैच दे रही हैं. उनके सॉफ्ट कर्ल्स, लाइट ग्रे बैग और फ्रेश फेस मेकअप ने पूरे लुक को यंग और रिफ्रेशिंग बना दिया है.
तीनों के एक्सप्रेशन और पोज देखकर ये साफ है कि ये सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि फ्रेंडशिप का सेलिब्रेशन है. उनकी हंसी और कॉन्फिडेंस फोटोज में पॉजिटिव वाइब्स ऐड कर रही हैं.
बिना किसी हैवी जूलरी या ओवरड्रेसिंग के भी तीनों ने सिंपल कपड़ों में भी स्टाइलिश लुक अपनाया है. यहां कॉन्फिडेंस और कम्फर्ट ही असली फैशन स्टेटमेंट बन गया हैं.
ये पार्टी मोमेंट तीनों के बीच खूबसूरत बॉन्डिंग को दिखा रहा है. तमन्ना, प्रज्ञा और राशा ने अपने लुक और वाइब से सभी का दिल जीत लिया है.
Published at : 22 Oct 2025 06:40 PM (IST)
Tamannaah Bhatia Rasha Thadani Pragya Kapoor

Photo Gallery

