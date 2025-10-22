हाल ही में सोशल मीडिया पर राशा ठडानी ने कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो तमन्ना भाटिया और प्रज्ञा कपूर के साथ ब्लैक टॉप और ग्रे बॉटम्स में नजर आ रही हैं. तीनों का ये ट्विनिंग लुक देखकर साफ लगता है कि ये सिर्फ फ्रेंड्स नहीं, बल्कि स्टाइल की टीम है.