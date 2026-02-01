हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतमन्ना भाटिया के जूलरी स्टोर लॉन्च में साउथ हीरोइनों ने बिखेरा फैशन का जलवा, आर्यन खान भी हुए स्पॉट

तमन्ना भाटिया के जूलरी स्टोर लॉन्च में साउथ हीरोइनों ने बिखेरा फैशन का जलवा, आर्यन खान भी हुए स्पॉट

Celebs Spotted: तमन्ना भाटिया के जूलरी स्टोर लॉन्च में फैशन और ग्लैमर का जबरदस्त मेल देखने को मिला. इवेंट में साउथ और बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियों ने अपने स्टाइलिश लुक्स से सबका ध्यान खींचा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Feb 2026 11:52 AM (IST)
Celebs Spotted: तमन्ना भाटिया के जूलरी स्टोर लॉन्च में फैशन और ग्लैमर का जबरदस्त मेल देखने को मिला. इवेंट में साउथ और बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियों ने अपने स्टाइलिश लुक्स से सबका ध्यान खींचा.

मुंबई में हुए तमन्ना भाटिया के जूलरी स्टोर लॉन्च में ग्लैमर फैशन और स्टार पावर का जबरदस्त संगम देखने को मिला. इस खास मौके पर बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे पहुंचे. जूलरी के साथ-साथ सेलेब्स के फैशन स्टेटमेंट ने भी इस इवेंट को खूब सुर्खियों में ला दिया.

1/11
मुंबई में हुए तमन्ना भाटिया के जूलरी स्टोर लॉन्च में ग्लैमर और फैशन का जबरदस्त मेल देखने को मिला.
मुंबई में हुए तमन्ना भाटिया के जूलरी स्टोर लॉन्च में ग्लैमर और फैशन का जबरदस्त मेल देखने को मिला.
2/11
सामंथा रुथ प्रभु ब्लैक और व्हाइट स्ट्राइप्ड आउटफिट में नजर आईं. उनका ये लुक काफी ट्रेंडी लगा. मिनिमल मेकअप और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड के साथ सामंथा ने इवेंट में अपनी अलग पहचान बना ली.
सामंथा रुथ प्रभु ब्लैक और व्हाइट स्ट्राइप्ड आउटफिट में नजर आईं. उनका ये लुक काफी ट्रेंडी लगा. मिनिमल मेकअप और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड के साथ सामंथा ने इवेंट में अपनी अलग पहचान बना ली.
Published at : 01 Feb 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Tamanna Bhatia Pooja Hegde Samantha Ruth Prabhu

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Union Budget 2026: 'कैंसर-शुगर की दवाएं सस्ती', Nirmala Sitharaman का बड़ा ऐलान | parliament Session
Union Budget 2026: Nirmala Sitharaman ने बता दिया इन बातों को आधार बना कर बनाया गया बजट
Union Budget 2026: बजट पेश होने से पहले Share Market में सुधार | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: कैबिनेट बैठक के लिए संसद भवन पहुंचे PM Modi | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: संसद भवनमें कैबिनेट बैठक शुरू | Nirmala Sitharaman

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
Union budget 2026: रविवार के दिन देश का दूसरा बजट, जानें आजादी के बाद सोमवार से शनिवार तक किस दिन कितने बजट पेश?
रविवार के दिन देश का दूसरा बजट, जानें आजादी के बाद सोमवार से शनिवार तक किस दिन कितने बजट पेश?
नौकरी
रेलवे 'ग्रुप डी' भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
रेलवे 'ग्रुप डी' भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
क्रिकेट
IND vs PAK T20 World Cup: टी20 वर्ल्डकप के इतिहास में भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार हराया? जानिए पूरा रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्डकप के इतिहास में भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार हराया? जानिए पूरा रिकॉर्ड
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget