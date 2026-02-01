एक्सप्लोरर
तमन्ना भाटिया के जूलरी स्टोर लॉन्च में साउथ हीरोइनों ने बिखेरा फैशन का जलवा, आर्यन खान भी हुए स्पॉट
Celebs Spotted: तमन्ना भाटिया के जूलरी स्टोर लॉन्च में फैशन और ग्लैमर का जबरदस्त मेल देखने को मिला. इवेंट में साउथ और बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियों ने अपने स्टाइलिश लुक्स से सबका ध्यान खींचा.
मुंबई में हुए तमन्ना भाटिया के जूलरी स्टोर लॉन्च में ग्लैमर फैशन और स्टार पावर का जबरदस्त संगम देखने को मिला. इस खास मौके पर बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे पहुंचे. जूलरी के साथ-साथ सेलेब्स के फैशन स्टेटमेंट ने भी इस इवेंट को खूब सुर्खियों में ला दिया.
Published at : 01 Feb 2026 11:52 AM (IST)
