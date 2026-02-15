एक्सप्लोरर
तमन्ना- गीता बसरा एयरपोर्ट पर हुई स्पोट सिंपल लुक में दिखी बेहद खूबसूरत
बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और गीता बसरा एयरपोर्ट पर आई नजर, उनके सिंपल और सादगी भरी लुक ने लुटा फैंस का दिल. एक ने मॉडर्न और क्लासी तो दुसरी ने एथनिक आउटफिट को किया फोलो.
एयरपोर्ट पर सेलेब्स का सिंपल और स्टाइलिश लुक हमेशा ही फैंस का अटेंशन ग्रैब करता है. इस बार एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और गीता बसरा भी एयरपोर्ट पर बेहद सिंपल फैशन के साथ स्पॉट हुईं, जिनमें दोनों बेहद प्यारी नजर आ रही थी.
Published at : 15 Feb 2026 08:50 AM (IST)
