हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडटीवी से गायब हुईं 'तारक मेहता' की ‘गुलाबो’, अब ऐसे कमा रही हैं करोड़ों रुपए

टीवी से गायब हुईं 'तारक मेहता' की ‘गुलाबो’, अब ऐसे कमा रही हैं करोड़ों रुपए

Simple Kaul Pics: क्या आपको 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में नजर आने वाली गुलाबों याद है, एक्ट्रेस कई सालों से एक्टिंग की दुनिया से गायब हैं. चलिए जानते हैं वो कहां और क्या करती हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 16 Nov 2025 04:06 PM (IST)
Simple Kaul Pics: क्या आपको 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में नजर आने वाली गुलाबों याद है, एक्ट्रेस कई सालों से एक्टिंग की दुनिया से गायब हैं. चलिए जानते हैं वो कहां और क्या करती हैं.

टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' हर उम्र के लोगों का पसंदीदा शो है. शो के हर किरदार को दर्शक खूब पसंद करते हैं. सालों पहले इस शो में एक्ट्रेस सिंपल कौल ने गुलाबो का किरदार निभाया था. जो जेठालाल यानि दिलीप जोशी की दूसरी बीवी होने का दावा करती थी. शो के इस ट्रेक को खूब टीआरपी मिली थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब गुलाबा कहां हैं,अगर नहीं तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट....

1/7
सिंपल कौल एक वक्त पर टीवी की दुनिया में खूब पॉपुलर थी. एक्ट्रेस असली पहचान सीरियल ‘शरारत’ से मिली थी. जिसमें वो ग्लैमरस लुक में नजर आई थी.
सिंपल कौल एक वक्त पर टीवी की दुनिया में खूब पॉपुलर थी. एक्ट्रेस असली पहचान सीरियल ‘शरारत’ से मिली थी. जिसमें वो ग्लैमरस लुक में नजर आई थी.
2/7
इस शो के बाद सिंपल ने 'कुसुम', 'कुटुम्ब', 'ये मेरी लाइफ है', 'खिचड़ी', और 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' जैसे शोज में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया.
इस शो के बाद सिंपल ने 'कुसुम', 'कुटुम्ब', 'ये मेरी लाइफ है', 'खिचड़ी', और 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' जैसे शोज में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया.
3/7
लेकिन सिंपल कौल का किरदार जब ‘तारक मेहता’ में खत्म हुआ था. एक्ट्रेस तभी से एक्टिंग से गायब हैं. दरअसल उन्हें इसके बाद कुछ अच्छा काम नहीं मिल रहा था. इसलिए उन्होंने टीवी से दूरी बना ली.
लेकिन सिंपल कौल का किरदार जब ‘तारक मेहता’ में खत्म हुआ था. एक्ट्रेस तभी से एक्टिंग से गायब हैं. दरअसल उन्हें इसके बाद कुछ अच्छा काम नहीं मिल रहा था. इसलिए उन्होंने टीवी से दूरी बना ली.
4/7
सिंपल ने एक्टिंग को अलविदा कहने के बाद बिजनेस की तरफ रुख किया. जो आज काफी सक्सेफुल हो चुका है. एक्ट्रेस इससे करोड़ों रुपए की कमाई भी कर रही हैं.
सिंपल ने एक्टिंग को अलविदा कहने के बाद बिजनेस की तरफ रुख किया. जो आज काफी सक्सेफुल हो चुका है. एक्ट्रेस इससे करोड़ों रुपए की कमाई भी कर रही हैं.
5/7
खबरों की मानें तो एक्ट्रेस के मुंबई में कुछ रेस्टोरेंट हैं. जिसे वो एक्टर मोहित मलिक के साथ मिलकर चला रही है. इससे उनकी तगड़ी कमाई होती है.
खबरों की मानें तो एक्ट्रेस के मुंबई में कुछ रेस्टोरेंट हैं. जिसे वो एक्टर मोहित मलिक के साथ मिलकर चला रही है. इससे उनकी तगड़ी कमाई होती है.
6/7
टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्होंने एक्टिंग पूरी तरह से नहीं छोड़ी, कुछ अच्छा काम आया तो वापसी कर सकती हैं. लेकिन फिलहाल वो कई रेस्टोरेंट चला रही हैं.
टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्होंने एक्टिंग पूरी तरह से नहीं छोड़ी, कुछ अच्छा काम आया तो वापसी कर सकती हैं. लेकिन फिलहाल वो कई रेस्टोरेंट चला रही हैं.
7/7
बता दें कि सिंपल कौल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. एक्ट्रेस को इंस्टा पर हजारों लोग फॉलो करते हैं.
बता दें कि सिंपल कौल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. एक्ट्रेस को इंस्टा पर हजारों लोग फॉलो करते हैं.
Published at : 16 Nov 2025 04:06 PM (IST)
Tags :
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma Simple Kaul TV News

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
बिहार
'मैं गंदी हूँ मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी...', परिवारिक विवाद पर रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
'मैं गंदी हूँ मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी...', परिवारिक विवाद पर रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Lalu Family Rift: रोहिणी आचार्य के मामले में बिहार महिला आयोग का बयान
दक्षिण फिल्में, कोरागज्जा, कबीर बेदी का कन्नड़ डेब्यू, पवन कल्याण, कंतारा और अधिक फीट सुधीर अत्तावर
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े की असली वजह आई सामने! | ABP NEWS
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके को लेकर अब तक की नई तस्वीरें और चौंकाने वाले खुलासे | Terror Alert

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
'चर्चा चल रही है मुझे लगता है कि आज से...', बिहार सरकार के गठन को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा अपडेट
बिहार
'मैं गंदी हूँ मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी...', परिवारिक विवाद पर रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
'मैं गंदी हूँ मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी...', परिवारिक विवाद पर रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?
सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?
ब्यूटी
Men skincare: ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट
ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget