टीवी से गायब हुईं 'तारक मेहता' की ‘गुलाबो’, अब ऐसे कमा रही हैं करोड़ों रुपए
Simple Kaul Pics: क्या आपको 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में नजर आने वाली गुलाबों याद है, एक्ट्रेस कई सालों से एक्टिंग की दुनिया से गायब हैं. चलिए जानते हैं वो कहां और क्या करती हैं.
टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' हर उम्र के लोगों का पसंदीदा शो है. शो के हर किरदार को दर्शक खूब पसंद करते हैं. सालों पहले इस शो में एक्ट्रेस सिंपल कौल ने गुलाबो का किरदार निभाया था. जो जेठालाल यानि दिलीप जोशी की दूसरी बीवी होने का दावा करती थी. शो के इस ट्रेक को खूब टीआरपी मिली थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब गुलाबा कहां हैं,अगर नहीं तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट....
Published at : 16 Nov 2025 04:06 PM (IST)
