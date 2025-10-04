एक्सप्लोरर
ऐसी हो गई हैं बॉबी डार्लिंग, पहचान पाना मुश्किल, गुमनाम जिंदगी जीती हैं ये मशहूर बॉलीवुड स्टार
Bobby Darling Transformation: बॉबी डार्लिंग ने बॉलीवुड में अपने छोटे-छोटे किरदारों से दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाई. लेकिन समय ने ऐसा रुख मोड़ा की अब एक्ट्रेस गुमनाम जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई हैं.
हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर कलाकारों में से एक हैं बॉबी डार्लिंग. इस ट्रांसजेंडर कलाकर ने छोटे-छोटे रोल्स से सबकी बीच अपनी अलग पहचान बनाई थी. लेकिन अब सालों बाद बीमारी और बढ़ती उम्र की वजह से उनमें काफी बदलाव आ गए हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 04 Oct 2025 09:57 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
ऐसी हो गई हैं बॉबी डार्लिंग, पहचान पाना मुश्किल, गुमनाम जिंदगी जीती हैं ये मशहूर बॉलीवुड स्टार
बॉलीवुड
10 Photos
इतनी खूबसूरत हैं अरबाज खान की दूसरी बीवी शूरा खान, ये 10 तस्वीरें देख नजर नहीं हटा पाएंगे
बॉलीवुड
10 Photos
'शाहरुख खान' की 'गौरी' की 10 तस्वीरें, जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थी SRK की 'वाइफ'
बॉलीवुड
7 Photos
इस दिवाली ट्राय करें सारा अली खान के ये ट्रेंडी सूट डिजाइन, सबकी जुबान पर होगा आपका नाम
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जुबिन गर्ग मर्डर: पत्नी ने पुलिस को लौटाई गायक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फर्रूखाबाद: कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह से हार्दिक पांड्या तक, इन 5 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं मिली जगह
ओटीटी
2025 की बेस्ट फिल्म कौन सी है? टॉप 5 में सलमान-अजय का नाम नहीं
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion