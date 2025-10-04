ऐसी हो गई हैं बॉबी डार्लिंग, पहचान पाना मुश्किल, गुमनाम जिंदगी जीती हैं ये मशहूर बॉलीवुड स्टार

बॉबी की पर्सनल लाइफ काफी सुर्खियों में रही, क्योंकि उनके रिश्ते घर से सीधे पुलिस स्टेशन में पहुंच गए. एक्ट्रेस ने 2016 में व्यापारी रमणीक शर्मा से शादी की, लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया. एक साल बाद ही एक्ट्रेस ने अपने पति पर वैवाहिक क्रूरता, अप्राकृतिक यौन संबंध और मारपीट का आरोप लगाते हुए तलाक लेने का फैसला किया.