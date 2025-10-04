हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ऐसी हो गई हैं बॉबी डार्लिंग, पहचान पाना मुश्किल, गुमनाम जिंदगी जीती हैं ये मशहूर बॉलीवुड स्टार

Bobby Darling Transformation: बॉबी डार्लिंग ने बॉलीवुड में अपने छोटे-छोटे किरदारों से दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाई. लेकिन समय ने ऐसा रुख मोड़ा की अब एक्ट्रेस गुमनाम जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई हैं.

By : आईएएनएस  | Updated at : 04 Oct 2025 09:57 PM (IST)
हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर कलाकारों में से एक हैं बॉबी डार्लिंग. इस ट्रांसजेंडर कलाकर ने छोटे-छोटे रोल्स से सबकी बीच अपनी अलग पहचान बनाई थी. लेकिन अब सालों बाद बीमारी और बढ़ती उम्र की वजह से उनमें काफी बदलाव आ गए हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं. कुछ सितारे निखर जाते हैं तो कुछ बिखर जाते हैं. ऐसा ही बॉलीवुड फिल्मों में छोटे-छोटे किरदार से अपनी पहचान बनाने वाली बॉबी डॉर्लिंग आज गुमनाम जिंदगी जी रही हैं. एक्ट्रेस किसी फिल्म, सीरियल या इवेंट तक में दिखाई नहीं देती हैं.
फिलहाल बॉबी गुमनाम जिंदगी जी रही हैं और सोशल मीडिया पर ही अपने घूमने की वीडियो पोस्ट करती हैं. एक्ट्रेस को देखकर उन्हें पहचान पाना मुश्किल है क्योंकि बढ़ती उम्र और बीमारियों की वजह से एक्ट्रेस काफी कमजोर लग रही हैं. उन्होंने बीते महीने ही हेयर ट्रांसप्लांट कराया है.
पकंज शर्मा से पाखी शर्मा बनी ट्रांसजेंडर बॉबी डार्लिंग ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है. एक्ट्रेस को सबसे पहले 'ताल' फिल्म में देखा गया था, जिसमें उनका रोल ऐश्वर्या के डिजाइनर का था, लेकिन छोटे से रोल से ही उन्हें पहचाना जाने लगा
डेब्यू फिल्म के बाद एक्ट्रेस को 'क्या कूल हैं हम' और 'अपना-सपना मनी-मनी' फिल्म में देखा गया. 'अपना-सपना मनी-मनी' में एक्ट्रेस ने 'बॉबी मोहबती' का रोल प्ले किया था. एक्ट्रेस की कॉमेडी फैंस का ध्यान खींचने में कामयाब रही.
इसके अलावा बॉबी ने ‘स्टाइल’, ‘फिर तौबा तौबा’, ‘दिल ने जिसे अपना कहा’, ‘हसी तो फंसी’, ‘दी सैटरडे नाइट’, और ‘सुपर मॉडल’ जैसी फिल्मों में काम किया है. एक्ट्रेस ने टीवी सीरियल में भी छोटे रोल किए . एक्ट्रेस को 'ससुराल सिमर का' और आहट जैसे शोज में देखा गया.
बॉबी की पर्सनल लाइफ काफी सुर्खियों में रही, क्योंकि उनके रिश्ते घर से सीधे पुलिस स्टेशन में पहुंच गए. एक्ट्रेस ने 2016 में व्यापारी रमणीक शर्मा से शादी की, लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया. एक साल बाद ही एक्ट्रेस ने अपने पति पर वैवाहिक क्रूरता, अप्राकृतिक यौन संबंध और मारपीट का आरोप लगाते हुए तलाक लेने का फैसला किया.
पुलिस ने एक्ट्रेस के पति को गिरफ्तार भी किया. बॉबी डार्लिंग को अपनी जिंदगी में काम को लेकर बहुत सारा स्ट्रगल झेलना पड़ा है. एक्ट्रेस ने कई फिल्मी सितारों से काम मांगा था, लेकिन काम न मिलने की वजह से बार में डांस तक करना पड़ा था.
Published at : 04 Oct 2025 09:57 PM (IST)
