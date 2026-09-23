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'तुम मेरी खुशी, मेरा दुख....', बेटी के बर्थडे पर स्वरा भास्कर का प्यार भरा पोस्ट
एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की बेटी आज तीन साल की पूरी हो गई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी संग कई तस्वीरें शेयर की है. एक्ट्रेस ने एक इमोशनल नोट भी लिखा.
एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की बेटी राबिया 23 सितंबर को तीन साल हो गई है. इस खास मौके पर स्वरा ने सोशल मीडिया पर एक प्यारभरा पोस्ट शेयर कर अपनी बेटी को बर्थडे विश किया है.
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Published at : 23 Sep 2026 01:12 PM (IST)
Tags :Swara Bhasker
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