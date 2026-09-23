'तुम मेरी खुशी, मेरा दुख....', बेटी के बर्थडे पर स्वरा भास्कर का प्यार भरा पोस्ट

उन्होंने लिखा, 'तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए और तीन साल की उम्र में ही तुम अपनी मनमानी करना जानती हो. तुम मेरी खुशी, मेरा दुख, मेरी निराशा, मेरा डर, मेरी थकान, मेरी उम्मीद, मेरी प्रार्थना और मेरा पूरा दिल हो. बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं.'