दो साल की हुई स्वरा भास्कर की बेटी, पापा की लाडली है राबिया, देखिए सेलिब्रेशन की फोटोज

स्वरा ने आगे लिखा- इस साल तुम अपनी छोटी सी जान बन गई। मम्मी और पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं राबू.. बहुत ज़्यादा.. और हमेशा के लिए! तुम बहुत प्यारी, प्यारी और मजेदार छोटी सी बच्ची हो! तुम हमेशा खुश, स्वस्थ, सुरक्षित और प्यारी रहो! बढ़ो, खिलो और फलो मेरे दिल.. मम्मी ने तुम्हें पा लिया है.