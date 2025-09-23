एक्सप्लोरर
दो साल की हुई स्वरा भास्कर की बेटी, पापा की लाडली है राबिया, देखिए सेलिब्रेशन की फोटोज
Swara Bhasker daughter: स्वरा भास्कर और फहाद अहमद की बेटी राबिया दो साल की हो गई है. स्वरा ने धूमधाम ने बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है. जिसकी फोटोज वायरल हो रही हैं.
स्वरा भास्कर ने बेटी राबिया का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया. बर्थडे पर राबिया ने पापा और मम्मी दोनों के साथ मस्ती की. उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज वायरल हो रही हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 23 Sep 2025 12:15 PM (IST)
Tags :Swara Bhasker Fahad Ahmad
बॉलीवुड
7 Photos
दो साल की हुई स्वरा भास्कर की बेटी, पापा की लाडली है राबिया, देखिए सेलिब्रेशन की फोटोज
बॉलीवुड
10 Photos
रामायण की 'सीता' साई पल्लवी की बहन की 10 तस्वीरें, समंदर में स्विमसूट पहन की मस्ती
बॉलीवुड
11 Photos
सादगी में भी बेहद खूबसूरत लगती हैं यामी गौतम, एक्ट्रेस की तस्वीरों पर दिल ना हार बैठे तो कहना
बॉलीवुड
10 Photos
अरशद वारसी की वाइफ मारिया ग्लैमरस अंदाज से हीरोइनों को देती हैं टक्कर, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाती हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, लिस्ट में सबसे अमीर बॉलीवुड घराने की बहू का नाम भी है
बॉलीवुड
10 Photos
'ये तो ऐश्वर्या राय लग रही है', बॉलीवुड एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल की लेटेस्ट तस्वीरों ने फैंस को किया कन्फ्यूज
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान BSP में जा रहे हैं? शिवपाल यादव के इस बयान ने साफ कर दी सियासी तस्वीर!
विश्व
गर्भवती महिलाओं को ट्रंप ने दे डाली कौन सी बड़ी सलाह? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला
क्रिकेट
आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
दो साल की हुई स्वरा भास्कर की बेटी, पापा की लाडली है राबिया, देखिए सेलिब्रेशन की फोटोज
बॉलीवुड
10 Photos
रामायण की 'सीता' साई पल्लवी की बहन की 10 तस्वीरें, समंदर में स्विमसूट पहन की मस्ती
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion