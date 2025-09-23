दो साल की हुई स्वरा भास्कर की बेटी, पापा की लाडली है राबिया, देखिए सेलिब्रेशन की फोटोज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदो साल की हुई स्वरा भास्कर की बेटी, पापा की लाडली है राबिया, देखिए सेलिब्रेशन की फोटोज

Swara Bhasker daughter: स्वरा भास्कर और फहाद अहमद की बेटी राबिया दो साल की हो गई है. स्वरा ने धूमधाम ने बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है. जिसकी फोटोज वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 12:15 AM (IST)
स्वरा भास्कर ने बेटी राबिया का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया. बर्थडे पर राबिया ने पापा और मम्मी दोनों के साथ मस्ती की. उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज वायरल हो रही हैं.

स्वरा भास्कर और फहाद अहमद की बेटी राबिया 2 साल की हो गई है. स्वरा ने बेटी के बर्थडे पर लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है.
स्वरा ने फैमिली के साथ बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया. जिसकी झलक उन्होंने फैंस के साथ शेयर की हैं.
स्वरा ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- दो साल और खुशी और प्यार बढ़ता ही जा रहा है! हमारे दिलों पर राज करने वाले इस प्यारे से नन्हे तानाशाह को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं. राबू जान, यह साल तुम्हारे चलने और बातें करने का साल रहा है.
स्वरा ने आगे लिखा- इस साल तुम अपनी छोटी सी जान बन गई। मम्मी और पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं राबू.. बहुत ज़्यादा.. और हमेशा के लिए! तुम बहुत प्यारी, प्यारी और मजेदार छोटी सी बच्ची हो! तुम हमेशा खुश, स्वस्थ, सुरक्षित और प्यारी रहो! बढ़ो, खिलो और फलो मेरे दिल.. मम्मी ने तुम्हें पा लिया है.
स्वरा ने राबिया के बर्थडे पर कार्टून थीम रखी थी. पूरी डेकोरेशन वैसी ही हुई थी और केक भी वैसा ही था.
स्वरा ने अभी तक अपनी बेटी का चेहरा सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया है. वो उनके चेहरे पर इमोजी लगाकर ही फोटोज शेयर करती गैं.
राबिया के बर्थडे पार्टी में पूरी फैमिली शामिल हुई थी. जिनके साथ राबिया ने केक काटा था.
Published at : 23 Sep 2025 12:15 PM (IST)
मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
