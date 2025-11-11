हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सुष्मिता सेन ने 49 में भी कायम रखा 25 वाला चार्म, जानिए क्या है उनका फिटनेस रूटीन

सुष्मिता सेन ने 49 में भी कायम रखा 25 वाला चार्म, जानिए क्या है उनका फिटनेस रूटीन

Suhmita Sen Fitness Secret: 49 की उम्र में भी सुष्मिता सेन अपनी फिटनेस और ग्लो से सबको चौंका देती हैं. जानिए कैसे वो डाइट और वर्कआउट से बरकरार रखती हैं अपना 25 वाला चार्म.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Nov 2025 01:37 PM (IST)
Suhmita Sen Fitness Secret: 49 की उम्र में भी सुष्मिता सेन अपनी फिटनेस और ग्लो से सबको चौंका देती हैं. जानिए कैसे वो डाइट और वर्कआउट से बरकरार रखती हैं अपना 25 वाला चार्म.

बॉलीवुड एक्ट्रेस और मिस यूनिवर्स रह चुकीं सुष्मिता सेन की खूबसूरती और फिटनेस का हर कोई दीवाना है. 49 की उम्र में भी उनके चेहरे का ग्लो और फिटनेस कमाल की है. सुष्मिता का कहना है कि फिट रहना उनके लिए सिर्फ लुक्स की बात नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है. आइए जानते हैं आखिर क्या है उनकी फिटनेस और ब्यूटी का असली राज.

1/7
एक्ट्रेस सुष्मिता सेन खुद को फिट रखने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं और सही डाइट फॉलो करती हैं.
एक्ट्रेस सुष्मिता सेन खुद को फिट रखने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं और सही डाइट फॉलो करती हैं.
2/7
सुष्मिता अपने घर में बने जिम में हफ्ते में दो-दो घंटे के चार सेशन करती हैं. साथ ही वो खुद को फिट रखने के लिए योग की मदद भी लेती हैं.
सुष्मिता अपने घर में बने जिम में हफ्ते में दो-दो घंटे के चार सेशन करती हैं. साथ ही वो खुद को फिट रखने के लिए योग की मदद भी लेती हैं.
3/7
बॉडी बैलेंस और एनर्जी बनाए रखने के लिए सुस्मिता बॉल प्लैंक को भी वर्कआउट का हिस्सा बनाती हैं. उन्हें किक बॉक्सिंग, कैलिस्थेनिक्स, एरियल सिल्क योग और कॉम्बिनेशन मार्शल आर्ट भी काफी पसंद है.
बॉडी बैलेंस और एनर्जी बनाए रखने के लिए सुस्मिता बॉल प्लैंक को भी वर्कआउट का हिस्सा बनाती हैं. उन्हें किक बॉक्सिंग, कैलिस्थेनिक्स, एरियल सिल्क योग और कॉम्बिनेशन मार्शल आर्ट भी काफी पसंद है.
4/7
वर्कआउट के साथ ही सुष्मिता अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखती हैं. दिन की शुरुआत जिंजर टी से करती हैं.
वर्कआउट के साथ ही सुष्मिता अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखती हैं. दिन की शुरुआत जिंजर टी से करती हैं.
5/7
और फिर कुछ समय बाद एक गिलास वेजिटेबल का जूस और तीन अंडे खाती हैं या फिर दलिया लेती हैं.
और फिर कुछ समय बाद एक गिलास वेजिटेबल का जूस और तीन अंडे खाती हैं या फिर दलिया लेती हैं.
6/7
बता दें, लंच में सुष्मिता एक कटोरी चावल, दाल, सब्जी, चिकन या फिश शामिल होता है.
बता दें, लंच में सुष्मिता एक कटोरी चावल, दाल, सब्जी, चिकन या फिश शामिल होता है.
7/7
वहीं सुष्मिता शाम में कुछ हल्का खाना पसंद करती हैं. इसमें उपमा, इडली और एक कप कॉफी जैसी चीजें शामिल होती हैं.
वहीं सुष्मिता शाम में कुछ हल्का खाना पसंद करती हैं. इसमें उपमा, इडली और एक कप कॉफी जैसी चीजें शामिल होती हैं.
Published at : 11 Nov 2025 01:37 PM (IST)
Sushmita Sen

बॉलीवुड फोटो गैलरी

