सुष्मिता सेन की एक्स भाभी की 8 तस्वीरें: राजस्थानी ही नहीं वेस्टर्न लुक भी गजब ढहाती हैं चारु असोपा

सुष्मिता सेन की एक्स भाभी की 8 तस्वीरें: राजस्थानी ही नहीं वेस्टर्न लुक भी गजब ढहाती हैं चारु असोपा

Charu Asopa Photos: इस रिपोर्ट में हम आपके लिए सुष्मिता सेन की एक्स भाभी की तस्वीरें लाए हैं. जो लुक में बड़ी-बड़ी बॉलीवुड हसीनाओं को टक्कर देती हैं....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 19 Oct 2025 05:07 PM (IST)
Charu Asopa Photos: इस रिपोर्ट में हम आपके लिए सुष्मिता सेन की एक्स भाभी की तस्वीरें लाए हैं. जो लुक में बड़ी-बड़ी बॉलीवुड हसीनाओं को टक्कर देती हैं....

सुष्मिता सेन अपने हसीना अवतार से फैंस के दिलों पर छुरियां चलाती रहती हैं. लेकिन आज हम आपको उनकी एक्स भाभी से मिलवा रहे हैं. जो खूबसूरती में सुष्मिता के साथ कई बड़ी हसीनाओं को टक्कर देती हैं.

दरअसल हम बात कर रहे हैं टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रही चारु असोपा की. जिन्होंने सुष्मिता सेन के भाई राजीव से शादी की थी. लेकिन जल्द ही दोनों का तलाक भी हो गया.
दरअसल हम बात कर रहे हैं टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रही चारु असोपा की. जिन्होंने सुष्मिता सेन के भाई राजीव से शादी की थी. लेकिन जल्द ही दोनों का तलाक भी हो गया.
हालांकि अब एक बार फिर ये कपल अपनी नजदीकियों को लेकर चर्चा में बना हुआ. दोनों अक्सर बेटी जियाना संग अकेले टाइम स्पेंड करते हैं.
हालांकि अब एक बार फिर ये कपल अपनी नजदीकियों को लेकर चर्चा में बना हुआ. दोनों अक्सर बेटी जियाना संग अकेले टाइम स्पेंड करते हैं.
चारु असोपा का नाम टीवी इंडस्ट्री में काफी फेमस हैं. उन्होंने ये ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ समेत कई हिट शोज में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है.
चारु असोपा का नाम टीवी इंडस्ट्री में काफी फेमस हैं. उन्होंने ये ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ समेत कई हिट शोज में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है.
हालांकि अब एक्ट्रेस छोटे पर्दे से दूर हो गई. कुछ वक्त पहले वो अपने होम टाउन बीकानेर में भी शिफ्ट हो गई थी.
हालांकि अब एक्ट्रेस छोटे पर्दे से दूर हो गई. कुछ वक्त पहले वो अपने होम टाउन बीकानेर में भी शिफ्ट हो गई थी.
चारु असोपा एक्टिंग के अलावा अपने लुक और स्टाइल को लेकर भी फैंस के बीच सुर्खियों बटोरती रहती हैं.
चारु असोपा एक्टिंग के अलावा अपने लुक और स्टाइल को लेकर भी फैंस के बीच सुर्खियों बटोरती रहती हैं.
चारु राजस्थान की रहने वाली हैं. तो अक्सर वो वहां के ट्रेडिशनल अवतार में जलवे बिखेरती हैं, लेकिन जब एक्ट्रेस वेस्टर्न लुक में दिखती हैं तो हर किसी की निगाहें उनपर थम जाती हैं.
चारु राजस्थान की रहने वाली हैं. तो अक्सर वो वहां के ट्रेडिशनल अवतार में जलवे बिखेरती हैं, लेकिन जब एक्ट्रेस वेस्टर्न लुक में दिखती हैं तो हर किसी की निगाहें उनपर थम जाती हैं.
इस शॉर्ट व्हाइट ड्रेस में चारु असोपा एकदम हुस्न परी लग रही हैं. फैंस भी उनकी अदाओं के कायल हैं.
इस शॉर्ट व्हाइट ड्रेस में चारु असोपा एकदम हुस्न परी लग रही हैं. फैंस भी उनकी अदाओं के कायल हैं.
बता दें कि इन दिनों चारु एक्टिंग से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं. वो यूट्यूब पर ब्लॉग भी शेयर करती हैं.
बता दें कि इन दिनों चारु एक्टिंग से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं. वो यूट्यूब पर ब्लॉग भी शेयर करती हैं.
Published at : 19 Oct 2025 05:07 PM (IST)
Sushmita Sen Charu Asopa Bollywood

Photo Gallery

Embed widget