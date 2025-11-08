हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कभी बिजनेसमैन तो कभी फिरो और कभी क्रिकेटर पर दिल हार बैठी ये हसीना,11 बार टूटा रिश्ता, अब Ex संग लड़ा रहीं इश्क

कभी बिजनेसमैन तो कभी फिरो और कभी क्रिकेटर पर दिल हार बैठी ये हसीना,11 बार टूटा रिश्ता, अब Ex संग लड़ा रहीं इश्क

बॉलीवुड में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिन्हें एक नहीं कई बार प्यार हुआ है. लेकिन, अभी भी उन्होंने शादी नहीं की है और सिंगल जिंदगी जी रहे हैं. ऐसा ही कुछ इस हसीना के साथ भी हुआ है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Nov 2025 03:17 PM (IST)
बॉलीवुड में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिन्हें एक नहीं कई बार प्यार हुआ है. लेकिन, अभी भी उन्होंने शादी नहीं की है और सिंगल जिंदगी जी रहे हैं. ऐसा ही कुछ इस हसीना के साथ भी हुआ है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने ब्यूटी पेजेंट से लेकर फिल्मों तक अपनी धाक जमाई.लगातार एक के बाद एक हिट और सुपरहिट फिल्में दीं. लेकिन, फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहीं.

1/7
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि सुष्मिता सेन हैं, जिनकी लाइफ में एक या दो बार नहीं बल्कि 11 बार प्यार ने दस्तक दी. लेकिन, किसी के साभ भी उनका रिश्ता मुकम्मल नहीं हो पाया. 49 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस कुंवारी हैं.
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि सुष्मिता सेन हैं, जिनकी लाइफ में एक या दो बार नहीं बल्कि 11 बार प्यार ने दस्तक दी. लेकिन, किसी के साभ भी उनका रिश्ता मुकम्मल नहीं हो पाया. 49 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस कुंवारी हैं.
2/7
सुष्मिता सेन शादीशुदा डायरेक्टर विक्रम भट्ट के संग कई साल तक रिलेशनशिप में रह चुकी हैं.हालांकि ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाया और कपल का ब्रेकअप हो गया.
सुष्मिता सेन शादीशुदा डायरेक्टर विक्रम भट्ट के संग कई साल तक रिलेशनशिप में रह चुकी हैं.हालांकि ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाया और कपल का ब्रेकअप हो गया.
3/7
विक्रम भट्ट से ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस का नाम संजय नारंग, रणदीप हुड्डा, इम्तियाज खत्री समेत कई लोगों के साथ जुड़ा. इसके अलावा उनका नाम हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया संग भी जुड़ चुका है.
विक्रम भट्ट से ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस का नाम संजय नारंग, रणदीप हुड्डा, इम्तियाज खत्री समेत कई लोगों के साथ जुड़ा. इसके अलावा उनका नाम हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया संग भी जुड़ चुका है.
4/7
सुष्मिता सेन का नाम पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ भी जुड़ चुका है. दोनों को एक साथ एक टॉक शो में देखा गया था. उसी दौरान उनके रिलेशनशिप की खबरें सुर्खियों में छा गई थीं. हालांकि, ये रिश्ता कुछ लंबा नहीं चला.
सुष्मिता सेन का नाम पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ भी जुड़ चुका है. दोनों को एक साथ एक टॉक शो में देखा गया था. उसी दौरान उनके रिलेशनशिप की खबरें सुर्खियों में छा गई थीं. हालांकि, ये रिश्ता कुछ लंबा नहीं चला.
5/7
सुष्मिता का सबसे विवादित रिलेशनशिप ललित मोदी के साथ था. एक्ट्रेस संग तस्वीर शेयर कर ललित मोदी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत का ऐलान किया था. हालांकि, कुछ दिनों बाद उन्होंने वो तस्वीरें डिलीट कर दी थीं.
सुष्मिता का सबसे विवादित रिलेशनशिप ललित मोदी के साथ था. एक्ट्रेस संग तस्वीर शेयर कर ललित मोदी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत का ऐलान किया था. हालांकि, कुछ दिनों बाद उन्होंने वो तस्वीरें डिलीट कर दी थीं.
6/7
उसके बाद सुष्मिता सेन की लाइफ में मॉडल और एक्टर रोहमन शॉल की एंट्री हुई. एक दूसरे को दोनों ने कई साल तक डेट किया. लेकिन, फिर ब्रेकअप का ऐलान कर हर किसी को हैरान कर दिया.
उसके बाद सुष्मिता सेन की लाइफ में मॉडल और एक्टर रोहमन शॉल की एंट्री हुई. एक दूसरे को दोनों ने कई साल तक डेट किया. लेकिन, फिर ब्रेकअप का ऐलान कर हर किसी को हैरान कर दिया.
7/7
हालांकि, अब फिर से दोनों एक-दूसरे के साथ अक्सर नजर आते हैं. सुष्मिता और रोहमन एक-दूसरे को अच्छा दोस्त मानते हैं और हर खास मौके पर साथ दिख जाते हैं.
हालांकि, अब फिर से दोनों एक-दूसरे के साथ अक्सर नजर आते हैं. सुष्मिता और रोहमन एक-दूसरे को अच्छा दोस्त मानते हैं और हर खास मौके पर साथ दिख जाते हैं.
Published at : 08 Nov 2025 03:17 PM (IST)
Sushmita Sen

बॉलीवुड फोटो गैलरी

