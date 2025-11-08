एक्सप्लोरर
कभी बिजनेसमैन तो कभी फिरो और कभी क्रिकेटर पर दिल हार बैठी ये हसीना,11 बार टूटा रिश्ता, अब Ex संग लड़ा रहीं इश्क
बॉलीवुड में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिन्हें एक नहीं कई बार प्यार हुआ है. लेकिन, अभी भी उन्होंने शादी नहीं की है और सिंगल जिंदगी जी रहे हैं. ऐसा ही कुछ इस हसीना के साथ भी हुआ है.
बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने ब्यूटी पेजेंट से लेकर फिल्मों तक अपनी धाक जमाई.लगातार एक के बाद एक हिट और सुपरहिट फिल्में दीं. लेकिन, फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहीं.
Published at : 08 Nov 2025 03:17 PM (IST)
Tags :Sushmita Sen
बॉलीवुड
7 Photos
