हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमृणाल ठाकुर की ये टॉप 5 फिल्में बिल्कुल भी न करें मिस, ओटीटी पर यहां हैं मौजूद

मृणाल ठाकुर की ये टॉप 5 फिल्में बिल्कुल भी न करें मिस, ओटीटी पर यहां हैं मौजूद

Mrunal Top 5 Films: मृणाल ठाकुर ने टीवी से लेकर साउथ और बॉलीवुड फिल्मों तक अपनी दमदार एक्टिंग से खास पहचान बनाई है. आइऐ जानते है उनकी टॉप 5 फिल्मों के बारे में और ये भी की उसे आप कहां देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Feb 2026 12:37 PM (IST)
Mrunal Top 5 Films: मृणाल ठाकुर ने टीवी से लेकर साउथ और बॉलीवुड फिल्मों तक अपनी दमदार एक्टिंग से खास पहचान बनाई है. आइऐ जानते है उनकी टॉप 5 फिल्मों के बारे में और ये भी की उसे आप कहां देख सकते हैं.

मृणाल ठाकुर ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की और फिर साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में दमदार अभिनय से अपनी अलग पहचान बनाई है. वो हर किरदार में खुद को पूरी तरह ढालकर लोगों के दिलों में बस जाती हैं. चाहे वो भावुक रोल हो या चुनौतीपूर्ण मृणाल हर बार अपने अभिनय से सबका ध्यान खींचने में कामयाब रही हैं. जल्द ही वो फिल्म 'दो दीवाने सरह में' में नजर आने वाली हैं लेकिन इससे पहले उनकी कुछ खास फिल्मों पर एक नजर डालते हैं.

1/7
मृणाल ठाकुर ने टीवी से लेकर साउथ और बॉलीवुड फिल्मों तक अपने काम से एक अलग पहचान बनाई है. अपने दमदार और अलग-अलग किरदारों से वो लोगों के दिलों में बस चुकी हैं.
मृणाल ठाकुर ने टीवी से लेकर साउथ और बॉलीवुड फिल्मों तक अपने काम से एक अलग पहचान बनाई है. अपने दमदार और अलग-अलग किरदारों से वो लोगों के दिलों में बस चुकी हैं.
2/7
जल्द ही मृणाल फिल्म दो दीवाने शहर में में नजर आने वाली हैं जिसकी रिलीज को लेकर काफी उत्साह है. लेकिन इस फिल्म से पहले आइए उनकी टॉप 5 फिल्मों पर नजर डालते हैं.
जल्द ही मृणाल फिल्म दो दीवाने शहर में में नजर आने वाली हैं जिसकी रिलीज को लेकर काफी उत्साह है. लेकिन इस फिल्म से पहले आइए उनकी टॉप 5 फिल्मों पर नजर डालते हैं.
Published at : 19 Feb 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Super 30 Mrunal Thakur Love Sonia

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
रत्नाकर कुमार की फिल्म ‘3 स्टार बहुरिया’ में दरोगा अवतार में दिखीं माही श्रीवास्तव, ट्रेलर हुआ वायरल
रत्नाकर कुमार की फिल्म ‘3 स्टार बहुरिया’ में दरोगा अवतार में दिखीं माही श्रीवास्तव, ट्रेलर हुआ वायरल
मनोरंजन
Wednesday Box Office: बुधवार को ‘ओ रोमियो’ का रहा जलवा, 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' में दिखी कांटे की टक्कर, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
बुधवार को ‘ओ रोमियो’ का रहा जलवा, जानें-'बॉर्डर 2'-'मर्दानी 3' सहित बाकी फिल्मों का हाल
मनोरंजन
Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'केनेडी' से 'लकी द सुपरस्टार' तक इतना कुछ
इस फ्राइडे ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'केनेडी' से 'लकी द सुपरस्टार' तक
मनोरंजन
इतना दिल बड़ा कि अमीर भी शर्माएं! इस बॉलीवुड दिग्गज के घर से डिलीवरी बॉय भी दावत खाकर जाता है
इस बॉलीवुड दिग्गज के घर से डिलीवरी बॉय भी दावत खाकर जाता है
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
बिहार
CM नीतीश कुमार को RJD सांसद ने लिखा पत्र, 'बिल गेट्स और गेट्स फाउंडेशन से संबंध तोड़ें'
CM नीतीश कुमार को RJD सांसद ने लिखा पत्र, 'बिल गेट्स और गेट्स फाउंडेशन से संबंध तोड़ें'
इंडिया
UP Politics: पहले योगी से मिले RSS चीफ मोहन भागवत फिर केशव-बृजेश से मुलाकात, यूपी में अंदरखाने क्या पक रहा?
पहले योगी से मिले RSS चीफ मोहन भागवत फिर केशव-बृजेश से मुलाकात, यूपी में अंदरखाने क्या पक रहा?
क्रिकेट
'सोच भी नहीं सकता कि विराट कोहली कभी...', बाबर आजम की उनसे तुलना पर भड़के भारतीय दिग्गज, जानें क्या कहा
'सोच भी नहीं सकता कि विराट कोहली कभी...', बाबर आजम की उनसे तुलना पर भड़के भारतीय दिग्गज, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
रिलेशनशिप
Physical Relationship During Ramadan: क्या रोजा रखने के दौरान बना सकते हैं शारीरिक संबंध, जानें क्या हैं नियम?
क्या रोजा रखने के दौरान बना सकते हैं शारीरिक संबंध, जानें क्या हैं नियम?
शिक्षा
क्या वाकई लीक हो गया एमपी बोर्ड 10वीं का इंग्लिश का पेपर, क्या दोबारा होगा यह एग्जाम?
क्या वाकई लीक हो गया एमपी बोर्ड 10वीं का इंग्लिश का पेपर, क्या दोबारा होगा यह एग्जाम?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget