सनी देओल के छोटे बेटे की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड में कर चुके हैं एंट्री, मगर नहीं पापा जैसी बात

सनी देओल के छोटे बेटे की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड में कर चुके हैं एंट्री, मगर नहीं पापा जैसी बात

Sunny Deol Elder Son 10 Photos: सनी देओल के साथ साथ अब उनके छोटे बेटे भी फिल्मी दुनिया में कदम रख चुके हैं. हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी चर्चा होती रहती हैं आइए देखते हैं 10 तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 05:09 PM (IST)
Sunny Deol Elder Son 10 Photos: सनी देओल के साथ साथ अब उनके छोटे बेटे भी फिल्मी दुनिया में कदम रख चुके हैं. हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी चर्चा होती रहती हैं आइए देखते हैं 10 तस्वीरें.

सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल के बाद अब उनके छोटे बेटे राजवीर देओल भी फिल्मों की दुनिया में कदम रख चुके हैं. देओल परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद राजवीर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में हैं. हैंडसम लुक और सिंपल स्टाइल वाले राजवीर सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं. चलिए, देखते हैं सनी देओल के छोटे बेटे की कुछ खास तस्वीरें.

1/10
सनी देओल के छोटे बेटे का नाम राजवीर देओल है.
सनी देओल के छोटे बेटे का नाम राजवीर देओल है.
2/10
राजवीर देओल भी अपने पापा सनी की तरह बेहद हैंडसम हैं.
राजवीर देओल भी अपने पापा सनी की तरह बेहद हैंडसम हैं.
3/10
सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी वायरल होती रहती हैं.
सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी वायरल होती रहती हैं.
4/10
राजवीर अब फिल्मी दुनिया में अपना करियर आजमा रहे हैं.
राजवीर अब फिल्मी दुनिया में अपना करियर आजमा रहे हैं.
5/10
बता दें कि उन्होंने 2023 में आई फिल्म दोनों से बॉलीवुड में कदम रखा.
बता दें कि उन्होंने 2023 में आई फिल्म दोनों से बॉलीवुड में कदम रखा.
6/10
फिल्म में राजवीर पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा ढिल्लो के साथ नजर आए हैं.
फिल्म में राजवीर पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा ढिल्लो के साथ नजर आए हैं.
7/10
इस फिल्म को देशभर में 300 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था.
इस फिल्म को देशभर में 300 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था.
8/10
हालांकि फिल्म को कुछ खास सफलता नही मिली.
हालांकि फिल्म को कुछ खास सफलता नही मिली.
9/10
राजवीर फिलहाल अभी सिर्फ एक ही फिल्म में नजर आए हैं. वहीं देखा जाए तो उनके पापा सनी देओल ने अपने करियर में काफी हिट फिल्में दी हैं.
राजवीर फिलहाल अभी सिर्फ एक ही फिल्म में नजर आए हैं. वहीं देखा जाए तो उनके पापा सनी देओल ने अपने करियर में काफी हिट फिल्में दी हैं.
10/10
सनी देओल ने गदर 2 के बाद जाट में भी धूम मचा दी है.
सनी देओल ने गदर 2 के बाद जाट में भी धूम मचा दी है.
Published at : 08 Oct 2025 05:09 PM (IST)
Sunny Deol Dono Rajveer Deol

Photo Gallery

