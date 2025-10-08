एक्सप्लोरर
सनी देओल के छोटे बेटे की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड में कर चुके हैं एंट्री, मगर नहीं पापा जैसी बात
Sunny Deol Elder Son 10 Photos: सनी देओल के साथ साथ अब उनके छोटे बेटे भी फिल्मी दुनिया में कदम रख चुके हैं. हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी चर्चा होती रहती हैं आइए देखते हैं 10 तस्वीरें.
सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल के बाद अब उनके छोटे बेटे राजवीर देओल भी फिल्मों की दुनिया में कदम रख चुके हैं. देओल परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद राजवीर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में हैं. हैंडसम लुक और सिंपल स्टाइल वाले राजवीर सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं. चलिए, देखते हैं सनी देओल के छोटे बेटे की कुछ खास तस्वीरें.
