हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडSSKTK Screening: वाइफ नताशा दलाल को 'सनी संस्कारी...' दिखाने लाए वरुण धवन, बीवी-बच्चों संग पहुंचे मनीष पॉल

SSKTK Screening: वाइफ नताशा दलाल को 'सनी संस्कारी...' दिखाने लाए वरुण धवन, बीवी-बच्चों संग पहुंचे मनीष पॉल

SSKTK Screening: स्क्रीनिंग में वरुण धवन ने अपनी वाइफ नताशा दलाल के साथ फिल्म 'सनी संस्कारी...' देखी. इस दौरान मनीष पॉल और जाह्नवी कपूर भी अपनी फैमिली के साथ मौजूद रहे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Oct 2025 10:45 AM (IST)
SSKTK Screening: स्क्रीनिंग में वरुण धवन ने अपनी वाइफ नताशा दलाल के साथ फिल्म 'सनी संस्कारी...' देखी. इस दौरान मनीष पॉल और जाह्नवी कपूर भी अपनी फैमिली के साथ मौजूद रहे.

SSKTK की स्पेशल स्क्रीनिंग में वरुण धवन अपनी वाइफ नताशा दलाल के साथ पहुंचे और उन्होंने फिल्म 'सनी संस्कारी...' का आनंद लिया. इस मौके पर मनीष पॉल भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मौजूद रहे.

1/8
हाल ही में मुंबई में आयोजित फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' (SSKTK) की स्पेशल स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए.
हाल ही में मुंबई में आयोजित फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' (SSKTK) की स्पेशल स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए.
2/8
इस इवेंट में वरुण धवन अपनी पत्नी नताशा दलाल के साथ पहुंचे, जबकि मनीष पॉल, करण टैकर और जाह्नवी कपूर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.
इस इवेंट में वरुण धवन अपनी पत्नी नताशा दलाल के साथ पहुंचे, जबकि मनीष पॉल, करण टैकर और जाह्नवी कपूर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.
3/8
वरुण धवन भी अपनी पत्नी नताशा दलाल को सनी संस्कारी की स्क्रीनिंग दिखाने के लिए साथ लाएं
वरुण धवन भी अपनी पत्नी नताशा दलाल को सनी संस्कारी की स्क्रीनिंग दिखाने के लिए साथ लाएं
4/8
जाह्नवी कपूर भी अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग में काफी खूबसूरत अंदाज में नजर आई.
जाह्नवी कपूर भी अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग में काफी खूबसूरत अंदाज में नजर आई.
5/8
वही मनीष पॉल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस स्क्रीनिंग को एंजॉय करते नजर आए.
वही मनीष पॉल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस स्क्रीनिंग को एंजॉय करते नजर आए.
6/8
सान्या मल्होत्रा भी वाइट कलर के ड्रेस में काफी खूबसूरत अंदाज में फिल्म की स्क्रीनिंग में नजर आए.
सान्या मल्होत्रा भी वाइट कलर के ड्रेस में काफी खूबसूरत अंदाज में फिल्म की स्क्रीनिंग में नजर आए.
7/8
अक्षय ओबेरॉय भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इस स्क्रीनिंग पर पहुंचे.
अक्षय ओबेरॉय भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इस स्क्रीनिंग पर पहुंचे.
8/8
रोहित सराफ ने अपनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया.
रोहित सराफ ने अपनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया.
Published at : 02 Oct 2025 10:45 AM (IST)
Tags :
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Movie Screening

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
'क्या किसानों का कर्ज तभी माफ होगा जब वे BJP में शामिल होंगे?', उद्धव ठाकरे ने कसा तंज
'क्या किसानों का कर्ज तभी माफ होगा जब वे BJP में शामिल होंगे?', उद्धव ठाकरे ने कसा तंज
इंडिया
Gandhi Jayanti: 'हम अपने प्यारे बापू के...', गांधी जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद
'हम अपने प्यारे बापू के...', गांधी जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद
स्पोर्ट्स
Richest Pakistani Cricketer: पाकिस्तान का सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है? लिस्ट में शामिल हो गया ये खिलाड़ी, देख लीजिए
पाकिस्तान का सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है? लिस्ट में शामिल हो गया ये खिलाड़ी, देख लीजिए
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
'क्या किसानों का कर्ज तभी माफ होगा जब वे BJP में शामिल होंगे?', उद्धव ठाकरे ने कसा तंज
'क्या किसानों का कर्ज तभी माफ होगा जब वे BJP में शामिल होंगे?', उद्धव ठाकरे ने कसा तंज
इंडिया
Gandhi Jayanti: 'हम अपने प्यारे बापू के...', गांधी जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद
'हम अपने प्यारे बापू के...', गांधी जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद
स्पोर्ट्स
Richest Pakistani Cricketer: पाकिस्तान का सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है? लिस्ट में शामिल हो गया ये खिलाड़ी, देख लीजिए
पाकिस्तान का सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है? लिस्ट में शामिल हो गया ये खिलाड़ी, देख लीजिए
बॉलीवुड
Movie Release Live Updates: कांतारा चैप्टर 1 के आगे फुस्स हुई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी? एडवांस बुकिंग में बुरा हाल
लाइव: कांतारा चैप्टर 1 के आगे फुस्स हुई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी?
नौकरी
Jobs 2025: हरियाणा में निकली 284 पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट
हरियाणा में निकली 284 पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट
यूटिलिटी
IRCTC अकाउंट में नहीं कराया ये काम तो नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा 15 मिनट, टिकट बुक करने से पहले जान लें ये बात
IRCTC अकाउंट में नहीं कराया ये काम तो नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा 15 मिनट, टिकट बुक करने से पहले जान लें ये बात
जनरल नॉलेज
Dussehra 2025: किन मुस्लिम देशों में होता है रावण का दहन? देख लें पूरी लिस्ट
किन मुस्लिम देशों में होता है रावण का दहन? देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Embed widget