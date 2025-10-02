एक्सप्लोरर
SSKTK Screening: वाइफ नताशा दलाल को 'सनी संस्कारी...' दिखाने लाए वरुण धवन, बीवी-बच्चों संग पहुंचे मनीष पॉल
SSKTK Screening: स्क्रीनिंग में वरुण धवन ने अपनी वाइफ नताशा दलाल के साथ फिल्म 'सनी संस्कारी...' देखी. इस दौरान मनीष पॉल और जाह्नवी कपूर भी अपनी फैमिली के साथ मौजूद रहे.
SSKTK की स्पेशल स्क्रीनिंग में वरुण धवन अपनी वाइफ नताशा दलाल के साथ पहुंचे और उन्होंने फिल्म 'सनी संस्कारी...' का आनंद लिया. इस मौके पर मनीष पॉल भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मौजूद रहे.
Published at : 02 Oct 2025 10:45 AM (IST)
