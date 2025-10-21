हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में दिखीं मानिनि चड्ढा? खूबसूरती से कर देती है सबको कायल

कौन है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में दिखीं मानिनि चड्ढा? खूबसूरती से कर देती है सबको कायल

Manini Chadha Photos: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी फिल्म में नजर आने वाली एक्ट्रेस मानिनी चड्ढा इन दिन सुर्खियां बटोर रही हैं. आइए देखते हैं एक्ट्रेस की तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 01:12 PM (IST)
Manini Chadha Photos: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी फिल्म में नजर आने वाली एक्ट्रेस मानिनी चड्ढा इन दिन सुर्खियां बटोर रही हैं. आइए देखते हैं एक्ट्रेस की तस्वीरें.

मानिनी चड्डा बॉलीवुड की एक उभरती हुई एक्ट्रेस हैं, जो अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं. उन्होंने कई फिल्मों में काम करके अपनी अलग पहचान बनाई हैं.सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वारें फैंस को खूब पसंद आती हैं. आइए जानते हैं उनके बारें में.

1/7
मानिनी चड्ढा एक इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल हैं, उनका जन्म 1988 में हुआ था.
मानिनी चड्ढा एक इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल हैं, उनका जन्म 1988 में हुआ था.
2/7
उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और कई ब्रांडों के विज्ञापनों में काम किया.
उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और कई ब्रांडों के विज्ञापनों में काम किया.
3/7
उन्हें मुख्य रूप से फिल्म
"कहानी 2" में उनके रोल के लिए जाना जाता है, जिससे उन्हें खूब तारीफ और लोकप्रियता मिली.
4/7
मानिनी ने अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया.
मानिनी ने अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया.
5/7
बता दें कि एक्ट्रेस हाल में रिलीज फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में भी नजर आई हैं.
बता दें कि एक्ट्रेस हाल में रिलीज फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में भी नजर आई हैं.
6/7
इस फिल्म से मानिनी को काफी पहचान भी मिली है.
इस फिल्म से मानिनी को काफी पहचान भी मिली है.
7/7
वहीं एक्ट्रेस की लुक की बात करें तो खूबसूरती के मामले में वो कई एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ देती हैं.
वहीं एक्ट्रेस की लुक की बात करें तो खूबसूरती के मामले में वो कई एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ देती हैं.
Published at : 21 Oct 2025 01:12 PM (IST)
Tags :
Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Manini Chadha

Photo Gallery

