हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड44 की उम्र में भी नहीं घटा सनी लियोनी का ग्लैमर, स्विमसूट पहन बढ़ाई फैंस की धड़कनें

44 की उम्र में भी नहीं घटा सनी लियोनी का ग्लैमर, स्विमसूट पहन बढ़ाई फैंस की धड़कनें

Sunny Leone Vacation: सनी लियोनी ने एक बार फिर अपने सिजलिंग अवतार से फैंस का ध्यान खींच लिया है. एक्ट्रेस ने मालदीव्स से अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं जिनसे फैंस का नजरें हटाना मुश्किल हो गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 06:37 PM (IST)
Sunny Leone Vacation: सनी लियोनी ने एक बार फिर अपने सिजलिंग अवतार से फैंस का ध्यान खींच लिया है. एक्ट्रेस ने मालदीव्स से अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं जिनसे फैंस का नजरें हटाना मुश्किल हो गया है.

सोशल मीडिया पर अक्सर ही सनी लियोनी अपने हुस्न के जलवे बिखेरती रहती हैं. अपने अलग–अलग अवतार से वो यूजर्स को इंप्रेस करती रहती हैं. अब सनी लियोनी की वायरल वेकेशन फोटोज लाइमलाइट में हैं.

1/7
सनी लियोनी भले अब पर्दे पर कम ही नजर आती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर वो हमेशा ही अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर छाई रहती हैं. अब एक बार फिर उन्होंने अपने हुस्न का जलवा बिखेरते हुए सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली हैं.
सनी लियोनी भले अब पर्दे पर कम ही नजर आती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर वो हमेशा ही अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर छाई रहती हैं. अब एक बार फिर उन्होंने अपने हुस्न का जलवा बिखेरते हुए सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली हैं.
2/7
दरअसल हसीना ने आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इन पिक्चर्स में एक्ट्रेस की मालदीव में वेकेशन एंजॉय करते देखा जा सकता है. अपनी इन लेटेस्ट तस्वीरों में सनी लियोनी वाकई काफी खूबसूरत लग रही हैं.
दरअसल हसीना ने आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इन पिक्चर्स में एक्ट्रेस की मालदीव में वेकेशन एंजॉय करते देखा जा सकता है. अपनी इन लेटेस्ट तस्वीरों में सनी लियोनी वाकई काफी खूबसूरत लग रही हैं.
3/7
पिंक कलर के स्विमसूट में उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. एक्ट्रेस का सिजलिंग अवतार यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर हसीना की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस भी जमकर लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात कर रहे हैं.
पिंक कलर के स्विमसूट में उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. एक्ट्रेस का सिजलिंग अवतार यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर हसीना की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस भी जमकर लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात कर रहे हैं.
4/7
अपने इस कलरफुल स्विमसूट में सनी लियोनी ने अलग–अलग पोज देते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं. समंदर किनारे अभिनेत्री ने अपनी दिलकश अदाओं से नेटीजेंस को अपना मुरीद बना लिया है.
अपने इस कलरफुल स्विमसूट में सनी लियोनी ने अलग–अलग पोज देते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं. समंदर किनारे अभिनेत्री ने अपनी दिलकश अदाओं से नेटीजेंस को अपना मुरीद बना लिया है.
5/7
इस वेकेशन लुक को हसीना ने पिंक स्विमसूट और सनग्लासेज के साथ कंप्लीट किया है. स्लिक बन हेयरस्टाइल और स्टेटमेंट पेंडेंट में सनी लियोनी बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं. नो मेकअप लुक में भी अभिनेत्री बला की हसीन लग रही हैं.
इस वेकेशन लुक को हसीना ने पिंक स्विमसूट और सनग्लासेज के साथ कंप्लीट किया है. स्लिक बन हेयरस्टाइल और स्टेटमेंट पेंडेंट में सनी लियोनी बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं. नो मेकअप लुक में भी अभिनेत्री बला की हसीन लग रही हैं.
6/7
44 की उम्र में एक्ट्रेस का ये नया अवतार फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. सभी उनके लुक और परफेक्ट फिगर की बहुत तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनके इस कातिलाना अंदाज की खूब चर्चा हो रही है. पोस्ट शेयर करने के कुछ ही घंटों में इन पिक्चर्स पर धमाकेदार लाइक्स आ चुके हैं.
44 की उम्र में एक्ट्रेस का ये नया अवतार फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. सभी उनके लुक और परफेक्ट फिगर की बहुत तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनके इस कातिलाना अंदाज की खूब चर्चा हो रही है. पोस्ट शेयर करने के कुछ ही घंटों में इन पिक्चर्स पर धमाकेदार लाइक्स आ चुके हैं.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो सनी लियोनी को आजकल कम ही फिल्मों में देखा जाता है. आखरी बार एक्ट्रेस को 'बैडएस रवि कुमार' में देखा गया था. इस फिल्म में उन्होंने कैमियो रोल से सबका दिल जीता . इसके अलावा हसीना को 'त्रिमुखा' में शिवानी राठौड़ के रोल में देखा गया.
वर्कफ्रंट की बात करें तो सनी लियोनी को आजकल कम ही फिल्मों में देखा जाता है. आखरी बार एक्ट्रेस को 'बैडएस रवि कुमार' में देखा गया था. इस फिल्म में उन्होंने कैमियो रोल से सबका दिल जीता . इसके अलावा हसीना को 'त्रिमुखा' में शिवानी राठौड़ के रोल में देखा गया.
Published at : 05 Nov 2025 06:35 PM (IST)
Tags :
Sunny Leone Trimukha

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: देखिए आज खबर फिल्मी है में क्या है खास | KFH
Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
'तुम होगी सानिया मिर्जा बाहर, लेकिन यहां…', किसने कही ये बात? टेनिस स्टार ने खुद बताया- कहां नहीं मिलता 'स्टार' वाला ट्रीटमेंट
'तुम होगी सानिया मिर्जा बाहर, लेकिन यहां…', किसने कही ये बात? टेनिस स्टार ने खुद बताया- कहां नहीं मिलता 'स्टार' वाला ट्रीटमेंट
ट्रेंडिंग
जानू सांप बना दो सांप! सांप तो बना नहीं कांड हो गया, ट्रिपलिंग कर रहे लड़कों का हुआ एक्सीडेंट
जानू सांप बना दो सांप! सांप तो बना नहीं कांड हो गया, ट्रिपलिंग कर रहे लड़कों का हुआ एक्सीडेंट
हेल्थ
मेनोपॉज के बाद अगर तेजी से बढ़ रहा है वजन तो हो जाइए सावधान, हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर
मेनोपॉज के बाद अगर तेजी से बढ़ रहा है वजन तो हो जाइए सावधान, हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर
नौकरी
झारखंड में फिर खुला सरकारी नौकरी का दरवाजा, 737 होम गार्ड पदों पर भर्ती; जानें योग्यता
झारखंड में फिर खुला सरकारी नौकरी का दरवाजा, 737 होम गार्ड पदों पर भर्ती; जानें योग्यता
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget