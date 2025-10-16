एक्सप्लोरर
10 साल की हुई सनी लियोनी की बेटी निशा, फैमिली के साथ ऐसे सेलिब्रेट किया बर्थडे, फोटोज वायरल
Sunny Leone Daughter: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही हैं. सनी ने एक बेटी को गोद लिया था. अब निशा 10 साल की हो गई है.
सनी लियोनी के तीन बच्चे हैं. उन्होंने पहले एक बेटी को गोद लिया था. उसके बाद सेरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों की मां बनी थीं. सनी की बेटी अब 10 साल की हो गई है.
Published at : 16 Oct 2025 07:53 AM (IST)
