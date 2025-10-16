हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
10 साल की हुई सनी लियोनी की बेटी निशा, फैमिली के साथ ऐसे सेलिब्रेट किया बर्थडे, फोटोज वायरल

10 साल की हुई सनी लियोनी की बेटी निशा, फैमिली के साथ ऐसे सेलिब्रेट किया बर्थडे, फोटोज वायरल

Sunny Leone Daughter: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही हैं. सनी ने एक बेटी को गोद लिया था. अब निशा 10 साल की हो गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 07:53 AM (IST)
Sunny Leone Daughter: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही हैं. सनी ने एक बेटी को गोद लिया था. अब निशा 10 साल की हो गई है.

सनी लियोनी के तीन बच्चे हैं. उन्होंने पहले एक बेटी को गोद लिया था. उसके बाद सेरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों की मां बनी थीं. सनी की बेटी अब 10 साल की हो गई है.

1/7
सनी लियोनी अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करती हैं. वो उनके साथ अक्सर फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
सनी लियोनी अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करती हैं. वो उनके साथ अक्सर फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
2/7
हाल ही में सनी की बेटी निशा 10 साल की हो गई हैं.
हाल ही में सनी की बेटी निशा 10 साल की हो गई हैं.
3/7
निशा के बर्थडे पर सनी ने घर में ही सेलिब्रेशन किया है जिसकी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
निशा के बर्थडे पर सनी ने घर में ही सेलिब्रेशन किया है जिसकी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
4/7
निशा की बर्थडे पार्टी में उनके कुछ दोस्त शामिल हुए थे. जिनके साथ उन्होंने केक कट किया था और मस्ती भी की.
निशा की बर्थडे पार्टी में उनके कुछ दोस्त शामिल हुए थे. जिनके साथ उन्होंने केक कट किया था और मस्ती भी की.
5/7
सनी ने बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर करते हुए लिखा- 10वें बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं निशा. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं!! तुम स्वर्ग से भेजा गया एक चमकता सितारा हो! हम सभी को तुम पर बहुत गर्व है.
सनी ने बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर करते हुए लिखा- 10वें बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं निशा. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं!! तुम स्वर्ग से भेजा गया एक चमकता सितारा हो! हम सभी को तुम पर बहुत गर्व है.
6/7
निशा ने अपने बर्थडे पर ढेर सारी मस्ती की. वो किसी एंजेल से कम नहीं लग रही थीं. निशा को सनी के पोस्ट पर फैंस ढेर सारी बधाई दे रहे हैं.
निशा ने अपने बर्थडे पर ढेर सारी मस्ती की. वो किसी एंजेल से कम नहीं लग रही थीं. निशा को सनी के पोस्ट पर फैंस ढेर सारी बधाई दे रहे हैं.
7/7
बता दें सनी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं और वो तीनों में कोई फर्क नहीं करती हैं.
बता दें सनी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं और वो तीनों में कोई फर्क नहीं करती हैं.
Published at : 16 Oct 2025 07:53 AM (IST)
Sunny Leone Sunny Leone Daughter

Photo Gallery

