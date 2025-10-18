हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसनी देओल की बहू की 8 तस्वीरें: स्टाइल में बड़ी हीरोइन्स को टक्कर देती हैं करण की पत्नी दृशा

सनी देओल की बहू की 8 तस्वीरें: स्टाइल में बड़ी हीरोइन्स को टक्कर देती हैं करण की पत्नी दृशा

Drisha Acharya Photos: आज हम आपको किसी बॉलीवुड हीरोइन से नहीं बल्कि सनी देओल के घर की बहू से मिलवा रहे हैं. जो खूबसूरती और स्टाइल में बी-टाउन डीवाज से भी आगे हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 18 Oct 2025 08:50 PM (IST)
Drisha Acharya Photos: आज हम आपको किसी बॉलीवुड हीरोइन से नहीं बल्कि सनी देओल के घर की बहू से मिलवा रहे हैं. जो खूबसूरती और स्टाइल में बी-टाउन डीवाज से भी आगे हैं.

सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर चर्चा में हैं. जो अगले साल जनवरी में रिलीज होगी. लेकिन यहां हम आपको सनी के परिवार की खूबसूरती और लाडली बहू से मिलवा रहे हैं. जिनकी एक्टर तारीफ करते हुए कभी नहीं थकते.

1/8
दरअसल हम बात कर रहे हैं सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल की वाइफ की. जिनका नाम दृशा आचार्य है.
दरअसल हम बात कर रहे हैं सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल की वाइफ की. जिनका नाम दृशा आचार्य है.
2/8
दृशा और करण ने 18 जून साल 2024 में शादी की थी. दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से मुंबई में हुई थी. इसमें पूरे देओल परिवार पहुंचा था.
दृशा और करण ने 18 जून साल 2024 में शादी की थी. दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से मुंबई में हुई थी. इसमें पूरे देओल परिवार पहुंचा था.
3/8
करण की वाइफ दृशा देखने में बला की खूबसूरत हैं. शादी के वक्त उनकी मासूमियत और एलीगेंट लुक ने लोगों का खूब दिल जीता था.
करण की वाइफ दृशा देखने में बला की खूबसूरत हैं. शादी के वक्त उनकी मासूमियत और एलीगेंट लुक ने लोगों का खूब दिल जीता था.
4/8
ये तस्वीर दृशा और करण के शादी के ही एक फंक्शन की है. जिसमें दृशा पेस्टल कलर का लहंगा पहने हुए नजर आई थी. इसमें उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है.
ये तस्वीर दृशा और करण के शादी के ही एक फंक्शन की है. जिसमें दृशा पेस्टल कलर का लहंगा पहने हुए नजर आई थी. इसमें उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है.
5/8
दृशा बिना मेकअप के भी बहुत ही सुंदर दिखती हैं. ये तस्वीर इसी बात का सबूत है. जिसमें वो डेनिम जैकेट में काफी स्टाइलिश लग रही हैं.
दृशा बिना मेकअप के भी बहुत ही सुंदर दिखती हैं. ये तस्वीर इसी बात का सबूत है. जिसमें वो डेनिम जैकेट में काफी स्टाइलिश लग रही हैं.
6/8
करण और दृशा की शादी को एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है. लेकिन कपल अभी भी एक-दूसरे के प्यार में डूबा हुआ नजर आता है.
करण और दृशा की शादी को एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है. लेकिन कपल अभी भी एक-दूसरे के प्यार में डूबा हुआ नजर आता है.
7/8
करण और दृशा की शादी को एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है. लेकिन कपल अभी भी एक-दूसरे के प्यार में डूबा हुआ नजर आता है.
करण और दृशा की शादी को एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है. लेकिन कपल अभी भी एक-दूसरे के प्यार में डूबा हुआ नजर आता है.
8/8
इस फोटो में दोनों की केमिस्ट्री कमाल लग रही हैं. फैंस भी दोनों की तस्वीरों पर खूब प्यार लुटाते हैं.
इस फोटो में दोनों की केमिस्ट्री कमाल लग रही हैं. फैंस भी दोनों की तस्वीरों पर खूब प्यार लुटाते हैं.
Published at : 18 Oct 2025 08:49 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Karan Deol Bollywood Drisha Acharya

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कब से शुरू होगी भारत-चीन के बीच हवाई सेवा? सामने आई तारीख, इस एयरलाइंस ने किया ऐलान
कब से शुरू होगी भारत-चीन के बीच हवाई सेवा? सामने आई तारीख, इस एयरलाइंस ने किया ऐलान
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
Airstrike In Afghanistan: अफगानिस्तान में क्रिकेटरों की मौत पर ICC लेगा एक्शन? जय शाह ने जताया दुख
अफगानिस्तान में क्रिकेटरों की मौत पर ICC लेगा एक्शन? जय शाह ने जताया दुख
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कब से शुरू होगी भारत-चीन के बीच हवाई सेवा? सामने आई तारीख, इस एयरलाइंस ने किया ऐलान
कब से शुरू होगी भारत-चीन के बीच हवाई सेवा? सामने आई तारीख, इस एयरलाइंस ने किया ऐलान
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
Airstrike In Afghanistan: अफगानिस्तान में क्रिकेटरों की मौत पर ICC लेगा एक्शन? जय शाह ने जताया दुख
अफगानिस्तान में क्रिकेटरों की मौत पर ICC लेगा एक्शन? जय शाह ने जताया दुख
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
टेलीविजन
‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ ने नए घर में रखी ग्रैंड दिवाली पार्टी, जैकी श्रॉफ समेत कई स्टार्स हुए शामिल, देखें इनसाइड तस्वीरें
‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ ने नए घर में रखी ग्रैंड दिवाली पार्टी, जैकी श्रॉफ समेत पहुंचे ये स्टार्स
दिल्ली NCR
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
फूड
दिवाली में बाजार से न ले आना नकली मिठाईयां, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
दिवाली में बाजार से न ले आना नकली मिठाईयां, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
हेल्थ
क्या हो अगर एक बार में खा लिए जाएं 50 अंडे? सच्चाई जान कांप उठेगी रूह
क्या हो अगर एक बार में खा लिए जाएं 50 अंडे? सच्चाई जान कांप उठेगी रूह
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget