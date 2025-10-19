हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसनी देओल से जुड़ी ये 7 बातें नहीं जानते होंगे आप, कभी जूझ चुके हैं इस बीमारी से

सनी देओल से जुड़ी ये 7 बातें नहीं जानते होंगे आप, कभी जूझ चुके हैं इस बीमारी से

Happy Birthday Sunny Deol: सनी देओल ने बॉलीवुड के सुपरहिट एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई है. अभिनेता के 68वें जन्मदिन पर आपको उनसे जुड़ी ये खास बातें जरूर जानना चाहिए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Oct 2025 03:33 PM (IST)
Happy Birthday Sunny Deol: सनी देओल ने बॉलीवुड के सुपरहिट एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई है. अभिनेता के 68वें जन्मदिन पर आपको उनसे जुड़ी ये खास बातें जरूर जानना चाहिए.

सनी देओल अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं. धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के घर में जन्मा ये चिराग आज पूरी दुनिया में अपना डंका बजाता है. अभिनेता के जन्मदिन पर उनसे जुड़ी ये दिलचस्प बातें जरूर जानें.

1/7
19 अक्टूबर को सनी देओल का जन्म पंजाब में हुआ. उनके पिता धर्मेंद्र और मां प्रकाश कौर ने एक्टर की बढ़िया परवरिश की है. भले वो फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं लेकिन पर्दे पर आने के लिए उन्हें भी थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.
19 अक्टूबर को सनी देओल का जन्म पंजाब में हुआ. उनके पिता धर्मेंद्र और मां प्रकाश कौर ने एक्टर की बढ़िया परवरिश की है. भले वो फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं लेकिन पर्दे पर आने के लिए उन्हें भी थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.
2/7
बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सनी देओल को बचपन में डिस्लेक्सिया था और इस वजह से उन्हें पढ़ने-लिखने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. यहां तक कि उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया कि इस बीमारी की वजह से उन्होंने कई बार मार भी खाई है.
बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सनी देओल को बचपन में डिस्लेक्सिया था और इस वजह से उन्हें पढ़ने-लिखने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. यहां तक कि उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया कि इस बीमारी की वजह से उन्होंने कई बार मार भी खाई है.
3/7
सनी देओल के बारे में अगली दिलचस्प बात का खुलासा करें तो वो ये है कि उनका असली नाम अजय सिंह है. बर्मिंघम के ओल्ड वर्ल्ड थिएटर से एक्टिंग का कोर्स सीखने के बाद उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला किया और अपनी डेब्यू फिल्म के पहले उन्होंने अपना नाम अजय सिंह से बदलकर सनी देओल रख लिया.
सनी देओल के बारे में अगली दिलचस्प बात का खुलासा करें तो वो ये है कि उनका असली नाम अजय सिंह है. बर्मिंघम के ओल्ड वर्ल्ड थिएटर से एक्टिंग का कोर्स सीखने के बाद उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला किया और अपनी डेब्यू फिल्म के पहले उन्होंने अपना नाम अजय सिंह से बदलकर सनी देओल रख लिया.
4/7
अभिनेता फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं इस वजह से उनकी जर्नी आसान रही ये कहना गलत होगा. दरअसल अभिनेता के पिता यानी दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने खुद इस बात का खुलासा किया कि डेब्यू फिल्म 'बेताब' में काम करने के पहले सनी देओल को बहुत डांट पड़ चुकी है. धर्मेंद्र तो अपने बेटे को स्कूल बॉय की तरह ट्रेन करते थे.
अभिनेता फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं इस वजह से उनकी जर्नी आसान रही ये कहना गलत होगा. दरअसल अभिनेता के पिता यानी दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने खुद इस बात का खुलासा किया कि डेब्यू फिल्म 'बेताब' में काम करने के पहले सनी देओल को बहुत डांट पड़ चुकी है. धर्मेंद्र तो अपने बेटे को स्कूल बॉय की तरह ट्रेन करते थे.
5/7
पांचवें अनसुने किस्से के बारे में बताएं तो वो ये है कि जब सनी देओल ने अपनी पहली फिल्म की डबिंग पूरी कर ली और जब ये डबिंग उनके पिता ने सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया इसके बाद अभिनेता ने रात-रात भर कर बैठकर अपनी फिल्म की डबिंग फिर से की.
पांचवें अनसुने किस्से के बारे में बताएं तो वो ये है कि जब सनी देओल ने अपनी पहली फिल्म की डबिंग पूरी कर ली और जब ये डबिंग उनके पिता ने सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया इसके बाद अभिनेता ने रात-रात भर कर बैठकर अपनी फिल्म की डबिंग फिर से की.
6/7
धर्मेंद्र ने अपने बेटे को कड़ी ट्रेनिंग दी और इस दौरान सनी देओल की हालत किसी स्कूल के बच्चे की तरह हो जाती थी. अभिनेता ने कई बार खुलासा किया है कि उन्होंने अपने पिता को फिल्मों में देखा है और यही वजह है कि वो भी फिल्मों में आना चाहते थे.
धर्मेंद्र ने अपने बेटे को कड़ी ट्रेनिंग दी और इस दौरान सनी देओल की हालत किसी स्कूल के बच्चे की तरह हो जाती थी. अभिनेता ने कई बार खुलासा किया है कि उन्होंने अपने पिता को फिल्मों में देखा है और यही वजह है कि वो भी फिल्मों में आना चाहते थे.
7/7
सनी देओल के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो सभी जानते हैं लेकिन अभिनेता की इन इंटरेस्टिंग किस्सों के बारे में शायद ही किसी को पता होगा. सनी देओल ने कई बार खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म से अपने पिता से काफी कुछ सीखा है. वर्कफ्रंट पर गौर करें तो सनी देओल 'बॉर्डर 2' और 'लाहौर 1947' में नजर आएंगे.
सनी देओल के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो सभी जानते हैं लेकिन अभिनेता की इन इंटरेस्टिंग किस्सों के बारे में शायद ही किसी को पता होगा. सनी देओल ने कई बार खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म से अपने पिता से काफी कुछ सीखा है. वर्कफ्रंट पर गौर करें तो सनी देओल 'बॉर्डर 2' और 'लाहौर 1947' में नजर आएंगे.
Published at : 19 Oct 2025 03:33 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Lahore 1947 Border 2

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', दिवाली पर अखिलेश यादव के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
क्रिकेट
INDW vs ENGW Score Live: इंदौर में भारत की पहले गेंदबाजी, आज टीम इंडिया को हर हाल में चाहिए जीत
LIVE: इंदौर में भारत की पहले गेंदबाजी, आज टीम इंडिया को हर हाल में चाहिए जीत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BSF जवानों ने इस अंदाज में मनाई दिवाली | ABP NEWS
त्योहारों पर घर लौटने की होड़..रेलवे स्टेशनों पर उमड़ा लोगों का सैलाब |Breaking
सिद्धार्थनगर में नशे का नेटवर्क बेखौफ, वीडियो वायरल | ABP NEWS
दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking
'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', दिवाली पर अखिलेश यादव के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
क्रिकेट
INDW vs ENGW Score Live: इंदौर में भारत की पहले गेंदबाजी, आज टीम इंडिया को हर हाल में चाहिए जीत
LIVE: इंदौर में भारत की पहले गेंदबाजी, आज टीम इंडिया को हर हाल में चाहिए जीत
बॉलीवुड
Gabru First Film: बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
बर्थडे पर सनी देओल ने किया सरप्राइज, शेयर की नई फिल्म गबरू की पहली झलक
हेल्थ
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
दीवाली के बाद सांस लेना होता है मुश्किल, जानें किन बीमारियों को खतरा हो जाता है दोगुना?
जनरल नॉलेज
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
कितना सुरक्षित है पुतिन का प्राइवेट विमान, दुश्मन देशों के बीच से निकलकर इसी से जाएंगे हंगरी
विश्व
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget