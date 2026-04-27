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बेहद ग्लैमरस हैं सनी देओल की ऑन-स्क्रीन बहू, बिकनी में सिमरत कौर ढाती हैं कहर, देखें फोटोज
Simrat Kaur Photos: सनी देओल की ऑन-स्क्रीन बहू सिमरत कौर काफी ग्लैमरस हैं. हाल ही में उन्होंने बिकनी लुक में अपनी कई फोटोज शेयर की हैं. जो देखते ही वायरल हो गई.
सिमरत कौर ने फिल्म 'गदर 2' से खूब सुर्खियां बटोरी. फिल्म में उन्होंने सनी देओल की बहू का रोल प्ले किया था. फिल्म में सिमरत ने सादगी भरें अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया था. वहीं रियल लाइफ में वो बेहद ही ग्लैमरस हैं. हाल ही में उन्होंने बिकनी में अपनी कई फोटोज शेयर की हैं.
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Published at : 27 Apr 2026 06:46 PM (IST)
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