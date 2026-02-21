जमीन पर उतरे सितारे… सनी देओल से लेकर चित्रांगदा सिंह तक, कहां साथ पहुंचे इतने सेलेब्स, देखें तस्वीरें

इवेंट में रकुल प्रीत सिंह और मृणाल ठाकुर साथ में पोज देती नजर आई है. दोनों साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उनका स्टाइल सिंपल लेकिन एलिगेंट था. आपको बता दें रकुल का 2026 काफी बड़ा होने वाला है. वो नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ में शूर्पणखा के रोल में नजर आएंगी. इसके अलावा ‘पति पत्नी और वो दो’ में आयुष्मान खुराना और वामिका गब्बी के साथ भी दिखेंगी जो मई 2026 में रिलीज होने वाली है. वहीं मृणाल की फिल्म ‘दो दीवाने शहर में’ 20 फरवरी को रिलीज हो गई है.