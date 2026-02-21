हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जमीन पर उतरे सितारे… सनी देओल से लेकर चित्रांगदा सिंह तक, कहां साथ पहुंचे इतने सेलेब्स, देखें तस्वीरें

Celebrity Spotted: हाल ही में हुए एक बड़े इवेंट में सनी देओल से लेकर चित्रांगदा सिंह तक कई बड़े सितारे एक साथ नजर आए है. इस खास शाम में हर स्टार अपने अलग अंदाज और स्टाइल स्टेटमेंट के साथ पहुंचे थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Feb 2026 02:36 PM (IST)
मुंबई की चमचमाती रात एक बार फिर सितारों के नाम रही जब शहर में हुए एक खास इवेंट में बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आए. आइऐ जानतें है इवेंट में कौन- कौन सें सेलेब्स मौजूद थे.

शहर में हुए एक खास इवेंट में ऐसा लगा जैसे पूरा बॉलीवुड एक ही जगह जमा हो गया हो. रेड कार्पेट पर एक के बाद एक स्टार्स की एंट्री होती रही और कैमरों की फ्लैश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी. सनी देओल से लेकर चित्रांगदा सिंह तक हर किसी ने अपने अंदाज से महफिल जमा दी थी. किसी ने साड़ी में जलवा बिखेरा तो कोई गाउन में छा गया था.
इवेंट में रकुल प्रीत सिंह और मृणाल ठाकुर साथ में पोज देती नजर आई है. दोनों साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उनका स्टाइल सिंपल लेकिन एलिगेंट था. आपको बता दें रकुल का 2026 काफी बड़ा होने वाला है. वो नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ में शूर्पणखा के रोल में नजर आएंगी. इसके अलावा ‘पति पत्नी और वो दो’ में आयुष्मान खुराना और वामिका गब्बी के साथ भी दिखेंगी जो मई 2026 में रिलीज होने वाली है. वहीं मृणाल की फिल्म ‘दो दीवाने शहर में’ 20 फरवरी को रिलीज हो गई है.
Published at : 21 Feb 2026 02:36 PM (IST)
