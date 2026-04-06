समर सीजन में दिखना है स्टाइलिश? फॉलो करे एक्ट्रेसेस के आउटफिट्स, सुहाना खान से अनन्या पांडे तक के लुक्स से ले इंस्पिरेशन

आलिया भट्ट इस ग्रीन कलर की ड्रेस में काफी स्टाइलिश लग रही हैं. समर सीजन के लिए एक्ट्रेस के इस लुक से इंस्पिरेशन लिया जा सकता है. इस आउटफिट के साथ आप हील्स कैरी करके लुक को कंप्लीट कर सकती हैं.