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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसमर सीजन में दिखना है स्टाइलिश? फॉलो करे एक्ट्रेसेस के आउटफिट्स, सुहाना खान से अनन्या पांडे तक के लुक्स से ले इंस्पिरेशन

समर सीजन में दिखना है स्टाइलिश? फॉलो करे एक्ट्रेसेस के आउटफिट्स, सुहाना खान से अनन्या पांडे तक के लुक्स से ले इंस्पिरेशन

Bollywood Actress Summer Trendy Look: समर सीजन में स्टाइल और कंफर्ट दोनों जरूरी होते हैं. ऐसे में सुहाना खान से अनन्या पांडे तक के समर लुक्स आपको परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन दे सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Apr 2026 10:45 PM (IST)
Bollywood Actress Summer Trendy Look: समर सीजन में स्टाइल और कंफर्ट दोनों जरूरी होते हैं. ऐसे में सुहाना खान से अनन्या पांडे तक के समर लुक्स आपको परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन दे सकते हैं.

समर सीजन आते ही हर कोई ऐसे आउटफिट्स की तलाश में रहता है, जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ कंफर्टेबल भी हों. अगर आप भी समर फैशन को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं. सुहाना खान से लेकर अनन्या पांडे तक, इन हसीनाओं ने अपने समर स्टाइल से फैशन के नए ट्रेंड सेट किए हैं.

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आलिया भट्ट इस ग्रीन कलर की ड्रेस में काफी स्टाइलिश लग रही हैं. समर सीजन के लिए एक्ट्रेस के इस लुक से इंस्पिरेशन लिया जा सकता है. इस आउटफिट के साथ आप हील्स कैरी करके लुक को कंप्लीट कर सकती हैं.
आलिया भट्ट इस ग्रीन कलर की ड्रेस में काफी स्टाइलिश लग रही हैं. समर सीजन के लिए एक्ट्रेस के इस लुक से इंस्पिरेशन लिया जा सकता है. इस आउटफिट के साथ आप हील्स कैरी करके लुक को कंप्लीट कर सकती हैं.
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सारा अली खान इस फ्लोरल प्रिटेंड ड्रेस में काफी क्यूट दिख रही हैं. अगर आप समर सीजन में शर्ट ड्रेस वियर करना चाहती है, तो ये लुक आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस होगा.
सारा अली खान इस फ्लोरल प्रिटेंड ड्रेस में काफी क्यूट दिख रही हैं. अगर आप समर सीजन में शर्ट ड्रेस वियर करना चाहती है, तो ये लुक आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस होगा.
Published at : 06 Apr 2026 10:45 PM (IST)
Tags :
Suhana Khan Ananya Panday Alia Bhatt Summer Fashion

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