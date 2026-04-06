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समर सीजन में दिखना है स्टाइलिश? फॉलो करे एक्ट्रेसेस के आउटफिट्स, सुहाना खान से अनन्या पांडे तक के लुक्स से ले इंस्पिरेशन
Bollywood Actress Summer Trendy Look: समर सीजन में स्टाइल और कंफर्ट दोनों जरूरी होते हैं. ऐसे में सुहाना खान से अनन्या पांडे तक के समर लुक्स आपको परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन दे सकते हैं.
समर सीजन आते ही हर कोई ऐसे आउटफिट्स की तलाश में रहता है, जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ कंफर्टेबल भी हों. अगर आप भी समर फैशन को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं. सुहाना खान से लेकर अनन्या पांडे तक, इन हसीनाओं ने अपने समर स्टाइल से फैशन के नए ट्रेंड सेट किए हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 10:45 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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