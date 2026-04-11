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समर फैशन को बनाना है खास? जाह्नवी कपूर के ये आउटफिट्स करें फॉलो
Janhvi Kapoor Summer Looks: गर्मियों में स्टाइल और कंफर्ट का सही बैलेंस बनाना आसान नहीं होता, लेकिन जाह्नवी कपूर के ये समर लुक्स आपको ट्रेंडी के साथ-साथ कूल रहने के परफेक्ट आइडियाज देते हैं.
गर्मियों का मौसम आते ही हर कोई अपने लुक को स्टाइलिश और कूल बनाना चाहता है. ऐसे में अगर आप भी समर फैशन को खास बनाना चाहते हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के ये ट्रेंडी आउटफिट्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 01:59 PM (IST)
Tags :Janhvi Kapoor
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion