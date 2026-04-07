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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसमर में लगना है फैशनेबल तो, खुशी कपूर के इन स्टाइलिश आउटफिट्स से लें इंस्पिरेशन

समर में लगना है फैशनेबल तो, खुशी कपूर के इन स्टाइलिश आउटफिट्स से लें इंस्पिरेशन

Summer Fashion Tips: समर सीजन में हर कोई डिफरेंट और यूनिक आउटफिट्स ट्राई करना चाहता है, अगर आप भी लुक्स को लेकर कन्फ्यूज है तो खुशी कपूर ये ट्रेंडी लुक आपको इंस्पायर कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Apr 2026 01:00 PM (IST)
Summer Fashion Tips: समर सीजन में हर कोई डिफरेंट और यूनिक आउटफिट्स ट्राई करना चाहता है, अगर आप भी लुक्स को लेकर कन्फ्यूज है तो खुशी कपूर ये ट्रेंडी लुक आपको इंस्पायर कर सकते हैं.

गर्मियों का मौसम आते ही हर कोई अपने लुक को लेकर कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश दिखना चाहता है. खासकर कॉलेज या कैज़ुअल आउटिंग के लिए लोग ऐसे आउटफिट्स ढूंढते हैं, जो यूनिक होने के साथ-साथ कंफर्टेबल भी हों. ऐसे में अगर आप समर फैशन को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो खुशी कपूर के ये स्टाइलिश आउटफिट्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकते हैं.

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खुशी कपूर का ये समर लुक काफी ट्रेंडी है. उन्होंने फ्लोरल प्रिटेंड स्कर्ट और स्टाइलिश टॉप कैरी किए है, जिसमें वो काफी खूबसूरत दिख रही हैं. इस लुक को आप आसानी से किसी भी ओकेजन पर ट्राई कर सकते हैं.
खुशी कपूर का ये समर लुक काफी ट्रेंडी है. उन्होंने फ्लोरल प्रिटेंड स्कर्ट और स्टाइलिश टॉप कैरी किए है, जिसमें वो काफी खूबसूरत दिख रही हैं. इस लुक को आप आसानी से किसी भी ओकेजन पर ट्राई कर सकते हैं.
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समर फैशन के लिए आप एक्ट्रेस के इस आउटफिट से भी इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने डेनिम के साथ क्रोशिया टॉप वियर किया है, जो इस लुक को काफी ट्रेंडी और स्टाइलिश बना रहा है.
समर फैशन के लिए आप एक्ट्रेस के इस आउटफिट से भी इंस्पिरेशन ले सकती हैं. उन्होंने डेनिम के साथ क्रोशिया टॉप वियर किया है, जो इस लुक को काफी ट्रेंडी और स्टाइलिश बना रहा है.
Published at : 07 Apr 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
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