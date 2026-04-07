समर में लगना है फैशनेबल तो, खुशी कपूर के इन स्टाइलिश आउटफिट्स से लें इंस्पिरेशन

खुशी कपूर का ये समर लुक काफी ट्रेंडी है. उन्होंने फ्लोरल प्रिटेंड स्कर्ट और स्टाइलिश टॉप कैरी किए है, जिसमें वो काफी खूबसूरत दिख रही हैं. इस लुक को आप आसानी से किसी भी ओकेजन पर ट्राई कर सकते हैं.