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समर में लगना है फैशनेबल तो, खुशी कपूर के इन स्टाइलिश आउटफिट्स से लें इंस्पिरेशन
Summer Fashion Tips: समर सीजन में हर कोई डिफरेंट और यूनिक आउटफिट्स ट्राई करना चाहता है, अगर आप भी लुक्स को लेकर कन्फ्यूज है तो खुशी कपूर ये ट्रेंडी लुक आपको इंस्पायर कर सकते हैं.
गर्मियों का मौसम आते ही हर कोई अपने लुक को लेकर कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश दिखना चाहता है. खासकर कॉलेज या कैज़ुअल आउटिंग के लिए लोग ऐसे आउटफिट्स ढूंढते हैं, जो यूनिक होने के साथ-साथ कंफर्टेबल भी हों. ऐसे में अगर आप समर फैशन को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो खुशी कपूर के ये स्टाइलिश आउटफिट्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकते हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 01:00 PM (IST)
Tags :KHUSHI KAPOOR
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