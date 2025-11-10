हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sulakshana Pandit Prayer Meet: सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में भावुक हुए जितेंद्र, नम आंखों से बॉलीवुड सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

Sulakshana Pandit Prayer Meet: सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में भावुक हुए जितेंद्र, नम आंखों से बॉलीवुड सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

Sulakshana Pandit Prayer Meet: एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित की फैमिली ने आज मुंबई में उनकी प्रेयर मीट रखी. जिसमें जितेंद से लेकर अनुपम खेर तक बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 10 Nov 2025 04:14 PM (IST)
Sulakshana Pandit Prayer Meet: एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित की फैमिली ने आज मुंबई में उनकी प्रेयर मीट रखी. जिसमें जितेंद से लेकर अनुपम खेर तक बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए.

हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित ने 71 साल की उम्र में आखिरी सांसे ली थी. एक्ट्रेस का निधन मुंबई के नानावटी अस्पताल में हुआ था. एक्ट्रेस को कार्डियक अरेस्ट आया था. आज यानि 10 नवंबर को एक्ट्रेस की प्रेयर मीट रखी गई. जिसमें कई सेलेब्स पहुंचे.

1/9
सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में उनके परिवार के अलावा बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए. जिन्होंने एक्ट्रेस की फोटो पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में उनके परिवार के अलावा बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए. जिन्होंने एक्ट्रेस की फोटो पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
2/9
एक्टर अनुपम खेर सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में पहुंचे. जिनके चेहरे पर काफी अदासी थी.
एक्टर अनुपम खेर सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में पहुंचे. जिनके चेहरे पर काफी अदासी थी.
3/9
दिग्गज एक्टर जितेंद्र भी सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में पहुंचे. जो एक्ट्रेस की बहन विजयता पंडित से मिलकर भावुक हो गए थे.
दिग्गज एक्टर जितेंद्र भी सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में पहुंचे. जो एक्ट्रेस की बहन विजयता पंडित से मिलकर भावुक हो गए थे.
4/9
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ भी सुलक्षणा पंडित को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी प्रेयर मीट में पहुंचे.
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ भी सुलक्षणा पंडित को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी प्रेयर मीट में पहुंचे.
5/9
एक्टर्स के अलावा बॉलीवुड के कई बड़े सिंगर्स भी इस प्रेयर मीट में नजर आए. सभी ने नम आंखों से एक्ट्रेस को श्रद्धांजलि दी.
एक्टर्स के अलावा बॉलीवुड के कई बड़े सिंगर्स भी इस प्रेयर मीट में नजर आए. सभी ने नम आंखों से एक्ट्रेस को श्रद्धांजलि दी.
6/9
सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर उदित नारायण भी पहुंचे थे.
सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर उदित नारायण भी पहुंचे थे.
7/9
एक्टर रंजीत भी सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में शामिल हुए. उन्होंने पैप्स को इस दौरान कोई पोज नहीं दिए.
एक्टर रंजीत भी सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में शामिल हुए. उन्होंने पैप्स को इस दौरान कोई पोज नहीं दिए.
8/9
बॉलीवुड के खूंखार विलेन रहे एक्टर रजा मुराद को भी एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में स्पॉट किया गया.
बॉलीवुड के खूंखार विलेन रहे एक्टर रजा मुराद को भी एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में स्पॉट किया गया.
9/9
सुलक्षणा पंडित की बहन विजयता पंडित इस प्रेयर मीट में काफी बेबस नजर आई. जो हाथ जोड़कर मीडिया का आभार जाताती दिखी.
सुलक्षणा पंडित की बहन विजयता पंडित इस प्रेयर मीट में काफी बेबस नजर आई. जो हाथ जोड़कर मीडिया का आभार जाताती दिखी.
Published at : 10 Nov 2025 04:14 PM (IST)
Anupam Kher Jitendra Sulakshana Pandit Bollywood

Embed widget