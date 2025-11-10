एक्सप्लोरर
Sulakshana Pandit Prayer Meet: सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में भावुक हुए जितेंद्र, नम आंखों से बॉलीवुड सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि
Sulakshana Pandit Prayer Meet: एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित की फैमिली ने आज मुंबई में उनकी प्रेयर मीट रखी. जिसमें जितेंद से लेकर अनुपम खेर तक बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए.
हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित ने 71 साल की उम्र में आखिरी सांसे ली थी. एक्ट्रेस का निधन मुंबई के नानावटी अस्पताल में हुआ था. एक्ट्रेस को कार्डियक अरेस्ट आया था. आज यानि 10 नवंबर को एक्ट्रेस की प्रेयर मीट रखी गई. जिसमें कई सेलेब्स पहुंचे.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 10 Nov 2025 04:14 PM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में भावुक हुए जितेंद्र, नम आंखों से सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि
बॉलीवुड
10 Photos
चिलगम गाने में दिखा मलाइका अरोड़ा का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज, इन 10 फोटोज से नहीं हटेंगी निगाहें
बॉलीवुड
8 Photos
आधी रात बॉडी गार्ड शेरा के साथ एयरपोर्ट से बाहर आते हुए स्पॉट हुए सलमान खान, तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड
9 Photos
सिर पर दुपट्टा, गले में रुद्राक्ष... त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचीं अवनीत कौर
बॉलीवुड
7 Photos
'मां जैसी खूबसूरती', लेपर्ड प्रिंट ड्रेस में पलक ने डाली फोटो, तो फैंस ने ऐसे किया रिएक्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
Regional Cinema
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion