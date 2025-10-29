हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसुहाना खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, हर लुक में ब्यूटी और एलीगेंस का जादू बिखेरती हैं शाहरुख खान की लाडली

सुहाना खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, हर लुक में ब्यूटी और एलीगेंस का जादू बिखेरती हैं शाहरुख खान की लाडली

Suhana Khan 10 Pictures: सुहाना खान अपने स्टाइल और ग्रेस से हर बार सबका ध्यान खींच लेती हैं. उनकी ये 10 तस्वीरें साबित करती हैं कि वो बॉलीवुड की अगली स्टाइल आइकन बनने को तैयार हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 03:11 PM (IST)
Suhana Khan 10 Pictures: सुहाना खान अपने स्टाइल और ग्रेस से हर बार सबका ध्यान खींच लेती हैं. उनकी ये 10 तस्वीरें साबित करती हैं कि वो बॉलीवुड की अगली स्टाइल आइकन बनने को तैयार हैं.

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अक्सर अपने लु्क्स को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. कभी अपने फैशन सेंस से तो कभी अपनी नैचुरल ब्यूटी से, सुहाना हर बार फैंस का दिल जीत लेती हैं. उनकी हर तस्वीर में एक अलग ही एलीगेंस और कॉन्फिडेंस नज़र आता है. ग्लैमरस लुक्स से लेकर सिंपल तक, सुहाना का हर अंदाज काबिल-ए-तारीफ है.

1/10
सुहाना खान हमेशा से अपनी खूबसूरती और लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती आई हैं.
सुहाना खान हमेशा से अपनी खूबसूरती और लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती आई हैं.
2/10
चाहे वेस्टर्न हो या एथिनिक हर लुक में सुहाना कहर ढाती हैं.
चाहे वेस्टर्न हो या एथिनिक हर लुक में सुहाना कहर ढाती हैं.
3/10
उनका हर लुक फैंस के बीच चर्चा का विषय बना जाता है.
उनका हर लुक फैंस के बीच चर्चा का विषय बना जाता है.
4/10
इस तस्वीर में सुहाना पर्पल साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउस कैरी करके अपने इस लुक को और भी मॉडर्न बनाया है. सटल मेकअप और कर्ली हेयर्स में सुहाना कमाल की दिख रही है.
इस तस्वीर में सुहाना पर्पल साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउस कैरी करके अपने इस लुक को और भी मॉडर्न बनाया है. सटल मेकअप और कर्ली हेयर्स में सुहाना कमाल की दिख रही है.
5/10
सुहाना का ये लुक काफी स्टाइलिश है उन्होंने मिनी स्कर्ट के साथ क्रॉप टॉप और जैकेट कैरी किया है जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.
सुहाना का ये लुक काफी स्टाइलिश है उन्होंने मिनी स्कर्ट के साथ क्रॉप टॉप और जैकेट कैरी किया है जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.
6/10
इस हैवी वर्क लहंगे में सुहाना कहर ढा रही हैं. सिंपल एक्सेसरीज कैरी करके उन्होंने इस लुक को और भी खास बनाया है. सटल मेकअप और ओपन हेयर्स में सुहाना बेहद ही हसीन दिख रही हैं.
इस हैवी वर्क लहंगे में सुहाना कहर ढा रही हैं. सिंपल एक्सेसरीज कैरी करके उन्होंने इस लुक को और भी खास बनाया है. सटल मेकअप और ओपन हेयर्स में सुहाना बेहद ही हसीन दिख रही हैं.
7/10
इस गोल्डन बॉडीकॉन ड्रेस में सुहाना बेहद ही क्लासी दिख रही हैं. नो मेकअप लुक और बिखरे बालों में उनका ये अंदाज एकदम कड़क है.
इस गोल्डन बॉडीकॉन ड्रेस में सुहाना बेहद ही क्लासी दिख रही हैं. नो मेकअप लुक और बिखरे बालों में उनका ये अंदाज एकदम कड़क है.
8/10
इस तस्वीर में सुहाना हाई स्लिट स्कर्ट और कॉरसेट स्टाइल टॉप पहने नजर आ रही हैं. साथ ही मिनी बैग और हील्स कैरी करके उन्होंने अपने लुक को ग्लैमरस बनाया है.
इस तस्वीर में सुहाना हाई स्लिट स्कर्ट और कॉरसेट स्टाइल टॉप पहने नजर आ रही हैं. साथ ही मिनी बैग और हील्स कैरी करके उन्होंने अपने लुक को ग्लैमरस बनाया है.
9/10
इस तस्वीर में सुहाना गोल्डन कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउस कैरी करके अपने इस लुक को और भी ग्लैमरस बनाया है.
इस तस्वीर में सुहाना गोल्डन कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउस कैरी करके अपने इस लुक को और भी ग्लैमरस बनाया है.
10/10
इस ब्लैक एंड व्हाइट कांबिनेशन वाले आउटफिट में सुहाना बेहद क्लासी और मॉडर्न लग रही हैं. उनके ये कॉन्फिडेंट अंदाज उन्हें और भी खूबसूरत बना रहा है.
इस ब्लैक एंड व्हाइट कांबिनेशन वाले आउटफिट में सुहाना बेहद क्लासी और मॉडर्न लग रही हैं. उनके ये कॉन्फिडेंट अंदाज उन्हें और भी खूबसूरत बना रहा है.
Published at : 29 Oct 2025 03:11 PM (IST)
Tags :
Suhana Khan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: Tejashwi का घोषणापत्र देखते ही हाथ थामने पहुंच गए Rahul Gandhi |Mahagathbandhan
Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
ओटीटी
Jurassic World Rebirth OTT Release: ‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
जनरल नॉलेज
अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?
अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?
यूटिलिटी
जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?
जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?
ट्रेंडिंग
इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- वीडियो वायरल
इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- यूजर्स ने लिए मजे
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget