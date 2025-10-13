हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशाहरुख की बेटी सुहाना खान साड़ी में लगती हैं बेहद खूबसूरत, यहां देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

शाहरुख की बेटी सुहाना खान साड़ी में लगती हैं बेहद खूबसूरत, यहां देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

Suhana Khan 10 Photos: अगर आप भी इस दिवाली साड़ी लुक ट्राई करना चाहती हैं तो सुहाना खान का ये लुक आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है. आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Oct 2025 07:40 PM (IST)
Suhana Khan 10 Photos: अगर आप भी इस दिवाली साड़ी लुक ट्राई करना चाहती हैं तो सुहाना खान का ये लुक आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है. आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

सुहाना खान हर बार अपने स्टाइल और एलिगेंस से सबका ध्यान खींच लेती हैं. हाल ही में उन्होंने दिवाली पार्टी के लिए जो साड़ी लुक चुना, उसने इंटरनेट पर खूब धूम मचा दी है.

1/10
सुहाना खान हमेशा से ही अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं.
सुहाना खान हमेशा से ही अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं.
2/10
उनका हर एक स्टाइल फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाता है.
उनका हर एक स्टाइल फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाता है.
3/10
हाल ही में सुहाना मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में नजर आईं.
हाल ही में सुहाना मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में नजर आईं.
4/10
जहां उन्होंने हर बार की तरह इस दिवाली पार्टी में सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लीं.
जहां उन्होंने हर बार की तरह इस दिवाली पार्टी में सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लीं.
5/10
सुहाना के लुक की बात करें तो उन्होंने गोल्डन कढ़ाई वाली पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी, जिसे उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ कैरी किया था.
सुहाना के लुक की बात करें तो उन्होंने गोल्डन कढ़ाई वाली पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी, जिसे उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ कैरी किया था.
6/10
सटल मेकअप और मिनिमल ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपने लुक को बेहद ग्रेसफुल बनाए रखा.
सटल मेकअप और मिनिमल ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपने लुक को बेहद ग्रेसफुल बनाए रखा.
7/10
सुहाना का ये ट्रेडिशनल लुक काफी मॉडर्न और रॉयल लग रहा था.
सुहाना का ये ट्रेडिशनल लुक काफी मॉडर्न और रॉयल लग रहा था.
8/10
उनकी ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
उनकी ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
9/10
अगर आप भी इस दीवाली साड़ी लुक ट्राई करना चाहती हैं. तो ये लुक आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकता है.
अगर आप भी इस दीवाली साड़ी लुक ट्राई करना चाहती हैं. तो ये लुक आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकता है.
10/10
सुहाना का ये लुक अपनाकर आप पार्टी की शान बन सकती हैं.
सुहाना का ये लुक अपनाकर आप पार्टी की शान बन सकती हैं.
Published at : 13 Oct 2025 07:40 PM (IST)
Tags :
Suhana Khan Diwali Look Diwali Party Look

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
दिल्ली NCR
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
Watch: लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Suzuki V-Strom 800DE Review, All you need to know | Auto Live
Skoda Kylaq Drive Review, Interior & Space | Auto Live
Honda Elevate Signature Black Edition: Detailed Walkaround | Auto Live
All-new Kia Syros First Drive Impression | Auto Live
2025 Nexon EV 45 Review: The Best Affordable Electric SUV! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
'क्या पीएम मोदी ने गंवाया कूटनीतिक मौका?' गाजा शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री के शामिल होने पर बोले शशि थरूर
दिल्ली NCR
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
शरजील इमाम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार, कोर्ट में दी अंतरिम जमानत की अर्जी
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
Watch: लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Photos: तारा सुतारिया संग वीर पहाड़िया का खुल्लम खुल्ला रोमांस, एक्ट्रेस बोलीं- 'तुम मेरी पूरी कायनात हो'
तारा सुतारिया संग वीर पहाड़िया का खुल्लम खुल्ला रोमांस, देखें 10 तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
ट्रेंडिंग
तेजू भईया का जलवा है... बिहार चुनाव के बीच बाजा बजाते नजर आए तेज प्रताप यादव, वीडियो वायरल
तेजू भईया का जलवा है... बिहार चुनाव के बीच बाजा बजाते नजर आए तेज प्रताप यादव, वीडियो वायरल
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं भारत आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी?
कितने पढ़े-लिखे हैं भारत आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी?
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget