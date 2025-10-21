एक्सप्लोरर
दिवाली पर फुलझड़ी बनीं सुहाना खान, बेस्टी अनन्या और नव्या संग दिए पोज, देखें तस्वीरें
Suhana’s Diwali Glow: सुहाना खान ने इस दिवाली पर ट्रेडिशनल लहंगे के साथ एक रॉयल लुक चुना. उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ खूब एंजॉय किया जिसकी झलकियां उन्होंने अपने फैंस को भी दिखाई हैं.
इस दिवाली सुहाना खान ने अपने रॉयल और ग्लैमरस लुक से सबका ध्यान खींचा. उन्होंने ट्रेडिशनल आउटफिट को मॉडर्न टच के साथ कैरी किया, जो त्योहार के लिए बिल्कुल परफेक्ट था. सुहाना ने इस मौके पर अपनी बेस्ट फ्रेंड्स नव्या नवेली नंदा और अनन्या पांडे के साथ जमकर पोज दिए.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 21 Oct 2025 07:05 PM (IST)
