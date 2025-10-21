हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदिवाली पर फुलझड़ी बनीं सुहाना खान, बेस्टी अनन्या और नव्या संग दिए पोज, देखें तस्वीरें

दिवाली पर फुलझड़ी बनीं सुहाना खान, बेस्टी अनन्या और नव्या संग दिए पोज, देखें तस्वीरें

Suhana’s Diwali Glow: सुहाना खान ने इस दिवाली पर ट्रेडिशनल लहंगे के साथ एक रॉयल लुक चुना. उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ खूब एंजॉय किया जिसकी झलकियां उन्होंने अपने फैंस को भी दिखाई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 07:11 PM (IST)
Suhana’s Diwali Glow: सुहाना खान ने इस दिवाली पर ट्रेडिशनल लहंगे के साथ एक रॉयल लुक चुना. उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ खूब एंजॉय किया जिसकी झलकियां उन्होंने अपने फैंस को भी दिखाई हैं.

इस दिवाली सुहाना खान ने अपने रॉयल और ग्लैमरस लुक से सबका ध्यान खींचा. उन्होंने ट्रेडिशनल आउटफिट को मॉडर्न टच के साथ कैरी किया, जो त्योहार के लिए बिल्कुल परफेक्ट था. सुहाना ने इस मौके पर अपनी बेस्ट फ्रेंड्स नव्या नवेली नंदा और अनन्या पांडे के साथ जमकर पोज दिए.

1/7
सुहाना खान ने दिवाली पर एक खूबसूरत ट्रेडिशनल लहंगा पहना है, जो मल्टीकलर एंब्रॉयडरी और मिरर वर्क से सजा हुआ था. लहंगे का बेस कलर गोल्डन-ऑरेंज टोन था, जिस पर रेड और ग्रीन थ्रेड वर्क किया गया था.
सुहाना खान ने दिवाली पर एक खूबसूरत ट्रेडिशनल लहंगा पहना है, जो मल्टीकलर एंब्रॉयडरी और मिरर वर्क से सजा हुआ था. लहंगे का बेस कलर गोल्डन-ऑरेंज टोन था, जिस पर रेड और ग्रीन थ्रेड वर्क किया गया था.
2/7
उनका ब्लाउज इस लुक की जान है. सुहाना ने रेड कलर का हेवी एंब्रॉयडरी ब्लाउज पहना, जो गोल्डन और सिल्वर सीक्विन से खूबसूरती से सजा हुआ था. स्लीव्लेस डिजाइन ने उनके लुक में मॉडर्न टच ऐड किया है. ब्लाउज का डीप नेक कट उनके पूरे ट्रेडिशनल आउटफिट को बैलेंस कर रहा था और इसे एक एलीगेंट फिनिश दे रहा था.
उनका ब्लाउज इस लुक की जान है. सुहाना ने रेड कलर का हेवी एंब्रॉयडरी ब्लाउज पहना, जो गोल्डन और सिल्वर सीक्विन से खूबसूरती से सजा हुआ था. स्लीव्लेस डिजाइन ने उनके लुक में मॉडर्न टच ऐड किया है. ब्लाउज का डीप नेक कट उनके पूरे ट्रेडिशनल आउटफिट को बैलेंस कर रहा था और इसे एक एलीगेंट फिनिश दे रहा था.
3/7
ज्वेलरी की बात करें तो सुहाना ने लुक को सिंपल लेकिन रॉयल रखा है. उन्होंने ट्रेडिशनल झुमके, मांग टीका और चूड़ियां पहनी, जो उनके आउटफिट के रंगों से खूबसूरती से मैच कर रही हैं. गोल्ड टोन की ज्वेलरी में स्टोन और पर्ल डिटेल्स शामिल हैं, जो दिवाली जैसे त्योहार के लिए परफेक्ट लग रहे थे.
ज्वेलरी की बात करें तो सुहाना ने लुक को सिंपल लेकिन रॉयल रखा है. उन्होंने ट्रेडिशनल झुमके, मांग टीका और चूड़ियां पहनी, जो उनके आउटफिट के रंगों से खूबसूरती से मैच कर रही हैं. गोल्ड टोन की ज्वेलरी में स्टोन और पर्ल डिटेल्स शामिल हैं, जो दिवाली जैसे त्योहार के लिए परफेक्ट लग रहे थे.
4/7
उनका मेकअप बहुत ही नैचुरल रखा गया था. स्मूद बेस, हल्का ब्लश, पिंक लिप्स और सॉफ्ट वेव्स में खुले बाल सब कुछ मिलकर उन्हें एक नैचुरल ग्लो दे रहे थे. इस मिनिमल मेकअप के कारण उनके चेहरे की नेचुरल खूबसूरती हाइलाइट हो रही थी.
उनका मेकअप बहुत ही नैचुरल रखा गया था. स्मूद बेस, हल्का ब्लश, पिंक लिप्स और सॉफ्ट वेव्स में खुले बाल सब कुछ मिलकर उन्हें एक नैचुरल ग्लो दे रहे थे. इस मिनिमल मेकअप के कारण उनके चेहरे की नेचुरल खूबसूरती हाइलाइट हो रही थी.
5/7
सुहाना ने रेडी होते हुए भी अपनी एक फोटो शेयर की है. इसमें मेकअप आर्टिस्ट उनका मेकअप करते दिख रहे हैं.
सुहाना ने रेडी होते हुए भी अपनी एक फोटो शेयर की है. इसमें मेकअप आर्टिस्ट उनका मेकअप करते दिख रहे हैं.
6/7
इस लुक से साफ दिख रहा है कि सुहाना ने फैशन और ट्रेडिशनल स्टाइल का बैलेंस काफी अच्छा बनाया हैं. उनका यह आउटफिट न केवल ग्लैमरस है, बल्कि फेस्टवल सीजन के लिए एकदम परफेक्ट भी है. ये दिवाली लुक हर किसी को स्टाइल और ट्रेडिशनल फैशन के लिए इंस्पायर कर रहा है.
इस लुक से साफ दिख रहा है कि सुहाना ने फैशन और ट्रेडिशनल स्टाइल का बैलेंस काफी अच्छा बनाया हैं. उनका यह आउटफिट न केवल ग्लैमरस है, बल्कि फेस्टवल सीजन के लिए एकदम परफेक्ट भी है. ये दिवाली लुक हर किसी को स्टाइल और ट्रेडिशनल फैशन के लिए इंस्पायर कर रहा है.
7/7
फोटो में सुहाना अपनी बेस्ट फ्रेंड्स नव्या नवेली नंदा और अनन्या पांडे के साथ नजर आ रही हैं. नव्या ने कलरफुल बीडेड ब्लाउज पहना है, जबकि अनन्या ने पेस्टल ग्रीन लहंगे में ग्लैमरस अंदाज दिखाया.
फोटो में सुहाना अपनी बेस्ट फ्रेंड्स नव्या नवेली नंदा और अनन्या पांडे के साथ नजर आ रही हैं. नव्या ने कलरफुल बीडेड ब्लाउज पहना है, जबकि अनन्या ने पेस्टल ग्रीन लहंगे में ग्लैमरस अंदाज दिखाया.
Published at : 21 Oct 2025 07:05 PM (IST)
Tags :
Navya Naveli Nanda Suhana Khan Ananya Panday

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
दिल्ली NCR
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे अब घर से निकालो'
अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे घर से निकालो'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
दिल्ली NCR
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे अब घर से निकालो'
अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे घर से निकालो'
यूटिलिटी
क्या बाजार से खरीदे सोने पर ज्वैलर देता है इंश्योरेंस? जानें इसे क्लेम करने का तरीका
क्या बाजार से खरीदे सोने पर ज्वैलर देता है इंश्योरेंस? जानें इसे क्लेम करने का तरीका
ट्रेंडिंग
चाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल
चाचा ने दिया यमराज को गच्चा! पटरी पर किया खतरनाक स्टंट, तकती रह गई मौत- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं ये 3 फायदे, एक तो बढ़ा देगा आपकी उम्र
सिर्फ 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक से मिलते हैं ये 3 फायदे, एक तो बढ़ा देगा आपकी उम्र
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget