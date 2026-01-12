एक्सप्लोरर
नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन ने दिखाई सात फेरों की झलक, देखें वरमाला से सिंदूरदान तक की तस्वीरें
Stebin-Nupur Wedding Pics: नुपूर सेनन ने स्टेबिन बेन से पहले ईसाई रीति-रिवाजों से शादी की थी. इसके बाद कपल ने हिंदू रीति-रिवाजों से सात फेरे भी लिए, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन ने 11 जनवरी को उदयपुर में दो बार शादी की है. पहले कपल ने व्हाइट वेडिंग की और फिर सात फेरे भी लिए. कपल की व्हाइट वेडिंग के बाद अब उनके वरमाला से सिंदूरदान तक की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं.
1/9
2/9
Published at : 12 Jan 2026 06:22 PM (IST)
Tags :Kriti Sanon Nupur Sanon Stebin Ben
9 Photos
9 Photos
