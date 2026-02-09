एक्सप्लोरर
Valentine Look: आउटफिट को लेकर हैं कन्फ्यूज? ट्राय करें बॉलीवुड दीवाज के ये 8 ट्रेंडी आउटफिट्स
Valentine Day outfits: अगर वैलेंटाइन डे पर आउटफिट को लेकर कन्फ्यूजन है तो बॉलीवुड दीवाज के ये ट्रेंडी लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हैं. हर स्टाइलिश आउटफिट्स लुक डेट के हिसाब से चुना गया है.
वैलेंटाइन डे पर सिर्फ प्यार ही नहीं आपका आउटफिट भी दिल जीतना चाहिए. लेकिन सच बताएं तो सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात की होती है कि क्या पहनें जो स्टाइलिश भी लगे और कंफर्टेबल भी हो. अगर आप भी इसी उलझन में हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. बॉलीवुड दीवाज के ये ट्रेंडी लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते है. चाहे क्यूट लंच डेट हो या रोमांटिक डिनर नाइट यहां आपको हर मौके के लिए परफेक्ट वैलेंटाइन आउटफिट मिल जाएगा.
1/9
2/9
Published at : 09 Feb 2026 09:30 PM (IST)
Tags :Janhvi Kapoor Ananya Panday Alia Bhatt
बॉलीवुड
9 Photos
Valentine Look: आउटफिट को लेकर हैं कन्फ्यूज? ट्राय करें बॉलीवुड दीवाज के ये 8 ट्रेंडी आउटफिट्स
बॉलीवुड
8 Photos
Chocolate Day 2026: आलिया-दीपिका से लेकर करीना तक, चॉकलेट खाने के शौकीन हैं ये बॉलीवुड सेलेब्स
बॉलीवुड
11 Photos
'धुरंधर' की एक्ट्रेस से बहुत पीछे रह गए सनी देओल, पॉपुलैरिटी स्टार्स की लिस्ट देख लें
बॉलीवुड
13 Photos
वैलेंटाइन वीक में छाया ‘चॉकलेट ब्राउन’ ट्रेंड, आलिया भट्ट से लेकर श्रद्धा कपूर तक ने ऐसे बदला स्टाइल गेम
बॉलीवुड
10 Photos
रूही सिंह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, वॉट्सऐप पर शख्स कर रहा था गंदी बातें, कराया केस दर्ज
बॉलीवुड
7 Photos
आलिया-रणवीर से सिद्धार्थ-कियारा तक, जब इन स्टार्स को सेट पर हुआ एक दूजे से प्यार, मजेदार है लव स्टोरी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ब्रिटिश PM इस्तीफा देंगे या नहीं? हुआ बड़ा खुलासा, एपस्टीन फाइल्स से कीर स्टार्मर का क्या संबंध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार के मालिक जैसे हैं, मना कौन करेगा', मोहन भागवत के बयान पर बोले चंद्रशेखर आजाद
क्रिकेट
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
बॉलीवुड
अच्छी फिल्में, खराब किस्मत! सनी देओल की वो फिल्में जो डिजर्व करती थीं हिट स्टेटस
Advertisement
बॉलीवुड
9 Photos
Valentine Look: आउटफिट को लेकर हैं कन्फ्यूज? ट्राय करें बॉलीवुड दीवाज के ये 8 ट्रेंडी आउटफिट्स
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion