Sridevi Death Anniversary: 'सदमा' से 'नागिन' तक, ये हैं श्रीदेवी की 10 आइकॉनिक फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें

Sridevi Death Anniversary: 'सदमा' से 'नागिन' तक, ये हैं श्रीदेवी की 10 आइकॉनिक फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें

Sridevi Death Anniversary: श्रीदेवी ने अपने करियर में हर तरह के किरदार निभाए और अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज किया है. उनकी कई यादगार फिल्में आप आज भी देख सकते है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Feb 2026 12:59 PM (IST)
Sridevi Death Anniversary: श्रीदेवी ने अपने करियर में हर तरह के किरदार निभाए और अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज किया है. उनकी कई यादगार फिल्में आप आज भी देख सकते है.

श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की वो चमकती हुई स्टार थीं जिनकी जगह आज तक कोई नहीं ले पाया है. उन्होंने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए और हर बार पर्दे पर कुछ अलग दिखाया है. उनकी एक्टिंग, एक्सप्रेशन और डांस ने उन्हें फैंस के दिलों में हमेशा के लिए खास बना दिया था. उनकी डेथ एनिवर्सरी पर एक बार फिर से उनकी शानदार फिल्मों को याद करना तो बनता है.

1/11
बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी आज भी अपने फैंस के दिलों में जिंदा हैं. उनकी फिल्मों में इमोशन, कॉमेडी, डांस और दमदार एक्टिंग का ऐसा कॉम्बिनेशन था जो हर किसी को पसंद आता था. उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जानते हैं उनकी 10 आइकॉनिक फिल्मों के बारे में जिन्हें आप अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.
बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी आज भी अपने फैंस के दिलों में जिंदा हैं. उनकी फिल्मों में इमोशन, कॉमेडी, डांस और दमदार एक्टिंग का ऐसा कॉम्बिनेशन था जो हर किसी को पसंद आता था. उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जानते हैं उनकी 10 आइकॉनिक फिल्मों के बारे में जिन्हें आप अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.
2/11
'सदमा'- इस फिल्म में श्रीदेवी ने एक ऐसी लड़की का रोल निभाया था जो एक्सीडेंट के बाद अपनी याददाश्त खो देती है और मानसिक रूप से बच्ची बन जाती है. कमल हासन के साथ उनकी केमिस्ट्री और क्लाइमैक्स सीन आज भी लोगों को इमोशनल कर देता है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'सदमा'- इस फिल्म में श्रीदेवी ने एक ऐसी लड़की का रोल निभाया था जो एक्सीडेंट के बाद अपनी याददाश्त खो देती है और मानसिक रूप से बच्ची बन जाती है. कमल हासन के साथ उनकी केमिस्ट्री और क्लाइमैक्स सीन आज भी लोगों को इमोशनल कर देता है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Published at : 24 Feb 2026 12:59 PM (IST)
