बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी आज भी अपने फैंस के दिलों में जिंदा हैं. उनकी फिल्मों में इमोशन, कॉमेडी, डांस और दमदार एक्टिंग का ऐसा कॉम्बिनेशन था जो हर किसी को पसंद आता था. उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जानते हैं उनकी 10 आइकॉनिक फिल्मों के बारे में जिन्हें आप अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.