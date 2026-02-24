एक्सप्लोरर
Sridevi Death Anniversary: 'सदमा' से 'नागिन' तक, ये हैं श्रीदेवी की 10 आइकॉनिक फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें
Sridevi Death Anniversary: श्रीदेवी ने अपने करियर में हर तरह के किरदार निभाए और अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज किया है. उनकी कई यादगार फिल्में आप आज भी देख सकते है.
श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की वो चमकती हुई स्टार थीं जिनकी जगह आज तक कोई नहीं ले पाया है. उन्होंने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए और हर बार पर्दे पर कुछ अलग दिखाया है. उनकी एक्टिंग, एक्सप्रेशन और डांस ने उन्हें फैंस के दिलों में हमेशा के लिए खास बना दिया था. उनकी डेथ एनिवर्सरी पर एक बार फिर से उनकी शानदार फिल्मों को याद करना तो बनता है.
1/11
2/11
Published at : 24 Feb 2026 12:59 PM (IST)
Tags :Sridevi Mom English Vinglish
बॉलीवुड
11 Photos
'सदमा' से 'नागिन' तक, ये हैं श्रीदेवी की 10 आइकॉनिक फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें
बॉलीवुड
9 Photos
बेहद शानदार हैं संजय लीला भंसाली की ये 8 फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर करें एंजॉय
बॉलीवुड
11 Photos
ऑफ-व्हाइट ड्रेस में भाग्यश्री ने ढाया कहर, पैपराजी संग बर्थडे सेलिब्रेट करती दिखीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
12 Photos
गर्लफ्रेंड सबा का हाथ थामे एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए ऋतिक रोशन, कपल की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस
बॉलीवुड
7 Photos
पाकिस्तानी फिल्मों से इस एक्ट्रेस ने किया करियर शुरू, फिर इंटीमेट सीन देकर मचाया बवाल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
आदित्य पंचोली ने रेप एफआईआर रद्द करने की मांग की, हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस को 12वीं बार भेजा नोटिस
मनोरंजन
महज 6 रुपए से शुरू हुआ संगीत का सफर, लाखों दिलों के सरताज बने तलत महमूद
मनोरंजन
‘जो इंटरनेट पर पढ़ा है वो झूठ है’, जाकिर खान ने हेल्थ की अफवाहों पर दिया करारा जवाब
मनोरंजन
पंजाबी फैमिली से ताल्लुक रखने वाली करीना कपूर रखती हैं रोजा? खुद किया था ये बड़ा खुलासा
Advertisement
बॉलीवुड
11 Photos
'सदमा' से 'नागिन' तक, ये हैं श्रीदेवी की 10 आइकॉनिक फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें
बॉलीवुड
9 Photos
बेहद शानदार हैं संजय लीला भंसाली की ये 8 फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर करें एंजॉय
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion