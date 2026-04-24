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पति और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं सोनम कपूर, फोटोज शेयर कर लिखा- मेरे तीन
एक्ट्रेस सोनम कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें कई खूबसूरत पल देखे को मिल रहे हैं. एक्ट्रेस अपने पति और दोनों बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं है.
सोनम कपूर ने हाल ही में अपने दूसरे बच्चे का वेलकम किया है और वो इन दिनों अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने काई फोटोज शेयर की है, जिसमें वो अपने पति और दोनों बच्चों के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 10:38 AM (IST)
Tags :Sonam Kapoor
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भावेष पाण्डेय
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