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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपति और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं सोनम कपूर, फोटोज शेयर कर लिखा- मेरे तीन

पति और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं सोनम कपूर, फोटोज शेयर कर लिखा- मेरे तीन

एक्ट्रेस सोनम कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें कई खूबसूरत पल देखे को मिल रहे हैं. एक्ट्रेस अपने पति और दोनों बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं है.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 24 Apr 2026 10:38 AM (IST)
एक्ट्रेस सोनम कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें कई खूबसूरत पल देखे को मिल रहे हैं. एक्ट्रेस अपने पति और दोनों बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं है.

सोनम कपूर ने हाल ही में अपने दूसरे बच्चे का वेलकम किया है और वो इन दिनों अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने काई फोटोज शेयर की है, जिसमें वो अपने पति और दोनों बच्चों के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं.

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सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर कई सारी फोटोज शेयर की है. पहली फोटो में एक्ट्रेस अपने बड़े बेटे वायु के साथ लंच एंजॉय करती दिख रही है.
सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर कई सारी फोटोज शेयर की है. पहली फोटो में एक्ट्रेस अपने बड़े बेटे वायु के साथ लंच एंजॉय करती दिख रही है.
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वहीं दूसरी फोटो में वायु अपने छोटे भाई के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं. फैंस को ये तस्वीरें खूब पसंद आ रही है.
वहीं दूसरी फोटो में वायु अपने छोटे भाई के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं. फैंस को ये तस्वीरें खूब पसंद आ रही है.
Published at : 24 Apr 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Sonam Kapoor

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