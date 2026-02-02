हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोनम कपूर मीरा कपूर से लेकर ऐश्वर्या राय तक, इन एक्ट्रेस ने करवाई थी नॉर्मल डिलीवरी

सोनम कपूर मीरा कपूर से लेकर ऐश्वर्या राय तक, इन एक्ट्रेस ने करवाई थी नॉर्मल डिलीवरी

Actress: सोनम कपूर जल्द ही दूसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं. उन्होने इससे पहले अपनी नॉर्मल डिलीवरी कराई थी. आपको बताते हैं बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने अपनी नॉर्मल डिलीवरी कराई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Feb 2026 01:31 PM (IST)
Actress: सोनम कपूर जल्द ही दूसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं. उन्होने इससे पहले अपनी नॉर्मल डिलीवरी कराई थी. आपको बताते हैं बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने अपनी नॉर्मल डिलीवरी कराई.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द ही दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं. एक्ट्रेस ने इससे पहले एक बेटे को जन्म दिया था और उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कराई थी. आपको बताते हैं बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने सिजेरियन ना कराकर अपनी नॉर्मल डिलीवरी कराई है.

1/7
एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने के लिए रेडी हैं.
एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने के लिए रेडी हैं.
2/7
सोनम ने अगस्त 2022 में एक बेटे को जन्म दिया, और उन्होंने इसके लिए 'जेंटल बर्थ मेथड' के जरिए नॉर्मल डिलीवरी करवाई थी.
सोनम ने अगस्त 2022 में एक बेटे को जन्म दिया, और उन्होंने इसके लिए 'जेंटल बर्थ मेथड' के जरिए नॉर्मल डिलीवरी करवाई थी.
Published at : 02 Feb 2026 01:31 PM (IST)
Twinkle Khanna Aishwarya Rai Bachchan Sonam Kapoor Raveena Tandon

