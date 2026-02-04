एक्सप्लोरर
सोनम कपूर हैं बेहद पढ़ी-लिखी, फिल्मों से दूर फिर भी हैं बेहद अमीर, जानें नेटवर्थ
नीरजा, रांझणा, भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं और बॉलीवुड की बेहतरीन फैशन आइकन के नाम से जानी जाने वाली एक्ट्रेस सोनम कपूर करोड़ों संपत्ति की मालकिन हैं.
सोनम कपूर इन दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. आपको बता दें काफी लंबे वक्त से वो किसी फिल्म में नजर नहीं आईं, लेकिन करोड़ों की मालकिन हैं. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस ने पढ़ाई कितनी की है.
