बॉलीवुड की डीवा सोनम कपूर लंदन फैशन वीक में अपने यूनिक स्टाइल और फैशन सेंस से जलवा बिखेरा. एक्ट्रेस की तस्वीरें सामने आने के बाद सभी की निगाहे उनकी खूबसूरती देख हट नहीं पा रही है. एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि यूंही लोग उन्हें फैशन आइकन नहीं कहते हैं.