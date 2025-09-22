हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनलंदन फैशन वीक में दिखा सोनम कपूर का यूनिक लुक, विदेशी धरती में दिखी राजस्थानी विरासत की झलक

लंदन फैशन वीक में दिखा सोनम कपूर का यूनिक लुक, विदेशी धरती में दिखी राजस्थानी विरासत की झलक

Sonam Kapoor Unique Dress: सोनम कपूर ने लंदन फैशन वीक में अपनी ड्रेस से राजस्थान की दरोहर को परफेक्ट अंदाज में फ्लांट किया. इवेंट में एक्ट्रेस की आउटफिट और इस यूनिक आइडिया की खूब तारीफ हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 10:48 PM (IST)
Sonam Kapoor Unique Dress: सोनम कपूर ने लंदन फैशन वीक में अपनी ड्रेस से राजस्थान की दरोहर को परफेक्ट अंदाज में फ्लांट किया. इवेंट में एक्ट्रेस की आउटफिट और इस यूनिक आइडिया की खूब तारीफ हो रही है.

सोनम कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें फैशन आइकन क्यों कहा जाता है. लंदन फैशन वीक में उनके यूनिक ड्रेसिंग सेंस ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और अनिल कपूर की लाडली ने पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली.

1/7
बॉलीवुड की डीवा सोनम कपूर लंदन फैशन वीक में अपने यूनिक स्टाइल और फैशन सेंस से जलवा बिखेरा. एक्ट्रेस की तस्वीरें सामने आने के बाद सभी की निगाहे उनकी खूबसूरती देख हट नहीं पा रही है. एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि यूंही लोग उन्हें फैशन आइकन नहीं कहते हैं.
बॉलीवुड की डीवा सोनम कपूर लंदन फैशन वीक में अपने यूनिक स्टाइल और फैशन सेंस से जलवा बिखेरा. एक्ट्रेस की तस्वीरें सामने आने के बाद सभी की निगाहे उनकी खूबसूरती देख हट नहीं पा रही है. एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि यूंही लोग उन्हें फैशन आइकन नहीं कहते हैं.
2/7
विदेशी धरती में अदाकारा ने अपने आउटफिट, ज्वेलरी और मेकअप से इस कदर अपना जादू चलाया कि सोनम कपूर ही महफिल की जान बन गईं. लंदन में उन्होंने अपने इस परफेक्ट ड्रेस कई विदेशियों को भी मात दी है.
विदेशी धरती में अदाकारा ने अपने आउटफिट, ज्वेलरी और मेकअप से इस कदर अपना जादू चलाया कि सोनम कपूर ही महफिल की जान बन गईं. लंदन में उन्होंने अपने इस परफेक्ट ड्रेस कई विदेशियों को भी मात दी है.
3/7
इस आउटफिट में सोनम कपूर एलिगेंट के साथ बेहद क्लासी भी नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने ड्रेस के कलर के अकॉर्डिंग ही अपना ज्वेलरी सिलेक्शन भी किया जो उनके ओवरऑल लुक को और भी रॉयल बना रहा है.
इस आउटफिट में सोनम कपूर एलिगेंट के साथ बेहद क्लासी भी नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने ड्रेस के कलर के अकॉर्डिंग ही अपना ज्वेलरी सिलेक्शन भी किया जो उनके ओवरऑल लुक को और भी रॉयल बना रहा है.
4/7
अपनी ड्रेस के व्हाइट और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन के मुताबिक हसीना ने सेम कलर की ज्वेलरी कैरी की है. अपने मेकअप को सटल रखते हुए उन्होंने अपना ये पूरा लुक कंप्लीट किया. परफेक्ट आउटफिट और परफेक्ट मेकअप के साथ सोनम कपूर बला की हसीन लग रही हैं.
अपनी ड्रेस के व्हाइट और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन के मुताबिक हसीना ने सेम कलर की ज्वेलरी कैरी की है. अपने मेकअप को सटल रखते हुए उन्होंने अपना ये पूरा लुक कंप्लीट किया. परफेक्ट आउटफिट और परफेक्ट मेकअप के साथ सोनम कपूर बला की हसीन लग रही हैं.
5/7
इस आउटफिट की खास बात ये है कि सोनम कपूर ने अपनी ड्रेस के जरिए राजस्थान की धरोहर को बखूबी दुनिया के सामने पेश किया है. एक्ट्रेस की ड्रेस में राजस्थान के स्टेट बर्ड गोडावण की एंब्रॉयडरी की हुई है.
इस आउटफिट की खास बात ये है कि सोनम कपूर ने अपनी ड्रेस के जरिए राजस्थान की धरोहर को बखूबी दुनिया के सामने पेश किया है. एक्ट्रेस की ड्रेस में राजस्थान के स्टेट बर्ड गोडावण की एंब्रॉयडरी की हुई है.
6/7
राजस्थान के इस राज्य पक्षी की जनसंख्या 100 से 173 होने की खुशी में सोनम कपूर ने अपने इस यूनिक आउटफिट के जरिए इस खास मोमेंट को सेलिब्रेट किया है. अदाकारा के कपड़ो पर गोडावण की बारीक कारीगरी की गई है.
राजस्थान के इस राज्य पक्षी की जनसंख्या 100 से 173 होने की खुशी में सोनम कपूर ने अपने इस यूनिक आउटफिट के जरिए इस खास मोमेंट को सेलिब्रेट किया है. अदाकारा के कपड़ो पर गोडावण की बारीक कारीगरी की गई है.
7/7
सोनम कपूर ने फैशन वीक में एर्डम फैशन ब्रांड के कपड़ो के जरिए राजस्थान के कल्चर को बखूबी हाइलाइट किया है. अदाकारा ने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. देखते ही देखते फैंस एक्ट्रेस की पोस्ट पर फैंस के प्यार का सैलाब आ गया है.
सोनम कपूर ने फैशन वीक में एर्डम फैशन ब्रांड के कपड़ो के जरिए राजस्थान के कल्चर को बखूबी हाइलाइट किया है. अदाकारा ने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. देखते ही देखते फैंस एक्ट्रेस की पोस्ट पर फैंस के प्यार का सैलाब आ गया है.
Published at : 22 Sep 2025 10:48 PM (IST)
Sonam Kapoor London Fashion Week

Photo Gallery

