लंदन फैशन वीक में दिखा सोनम कपूर का यूनिक लुक, विदेशी धरती में दिखी राजस्थानी विरासत की झलक
Sonam Kapoor Unique Dress: सोनम कपूर ने लंदन फैशन वीक में अपनी ड्रेस से राजस्थान की दरोहर को परफेक्ट अंदाज में फ्लांट किया. इवेंट में एक्ट्रेस की आउटफिट और इस यूनिक आइडिया की खूब तारीफ हो रही है.
सोनम कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें फैशन आइकन क्यों कहा जाता है. लंदन फैशन वीक में उनके यूनिक ड्रेसिंग सेंस ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और अनिल कपूर की लाडली ने पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली.
Published at : 22 Sep 2025 10:48 PM (IST)
