हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोनम कपूर ने पिंक साड़ी में ढाया कहर, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर जमकर दिए पोज

सोनम कपूर ने पिंक साड़ी में ढाया कहर, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर जमकर दिए पोज

Sonam Kapoor: एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने वाली है. हाल ही में उन्होंने अपना नया फोटोशूट करवाया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Feb 2026 12:25 AM (IST)
Sonam Kapoor: एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने वाली है. हाल ही में उन्होंने अपना नया फोटोशूट करवाया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया वायरल हो रही है.

बॉलीवुड की फैशन आइकन सोनम कपूर इन दिनों अपनी सेकंड प्रेग्नेंसी एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस 40 की उम्र में दूसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने अपना नया मैटरनिटी फोटोशूट करवाया है, जिसमें वो पिंक साड़ी में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही है.

एक्ट्रेस सोनम कपूर 40 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनने वाली हैं. हाल ही उनकी नई मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही हैं.
एक्ट्रेस सोनम कपूर 40 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनने वाली हैं. हाल ही उनकी नई मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही हैं.
इन फोटोज में एक्ट्रेस ने पिंक कलर की कलमकारी साड़ी पहनी है. साथ ही उन्होंने लाइट ग्रीन स्टॉल भी कैरी की.जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं.
इन फोटोज में एक्ट्रेस ने पिंक कलर की कलमकारी साड़ी पहनी है. साथ ही उन्होंने लाइट ग्रीन स्टॉल भी कैरी की.जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं.
Published at : 15 Feb 2026 12:25 AM (IST)
Sonam Kapoor

बॉलीवुड फोटो गैलरी

'सिर्फ बयानबाजी से नहीं होती जीत', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
'सिर्फ बयानबाजी से नहीं होती जीत', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
गर्म पानी से नहाने के क्या हैं नुकसान? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
