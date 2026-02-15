एक्सप्लोरर
सोनम कपूर ने पिंक साड़ी में ढाया कहर, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर जमकर दिए पोज
Sonam Kapoor: एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने वाली है. हाल ही में उन्होंने अपना नया फोटोशूट करवाया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया वायरल हो रही है.
बॉलीवुड की फैशन आइकन सोनम कपूर इन दिनों अपनी सेकंड प्रेग्नेंसी एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस 40 की उम्र में दूसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने अपना नया मैटरनिटी फोटोशूट करवाया है, जिसमें वो पिंक साड़ी में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही है.
