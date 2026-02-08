हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोनम कपूर की गोदभराई में लगा सितारों का जमावड़ा, दिल जीत लेगा करीना, खुशी और भूमि का देसी अवतार

सोनम कपूर की गोदभराई में लगा सितारों का जमावड़ा, दिल जीत लेगा करीना, खुशी और भूमि का देसी अवतार

Sonam Kapoor Baby Shower: बॉलीवुड की स्टाइल आयकन सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस की गोदभराई हुई है, जिसकी फोटोज भी सामने आ गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Feb 2026 10:32 PM (IST)
Sonam Kapoor Baby Shower: बॉलीवुड की स्टाइल आयकन सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस की गोदभराई हुई है, जिसकी फोटोज भी सामने आ गई हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस की गोदभराई हुई है. जिसमें उनके परिवार के सदस्य और कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल होने पहुंचे. सभी सेलेब् का देसी अवतार बहुत प्यारा लगा. तो वहीं मॉम टू बी सोनम कपूर भी अपनी गोदभराई सेरेमनी में बहुत प्यारी लग रही थीं.

1/13
अपनी गोदभराई सेरेमनी में सोनम कपूर बहुत प्यारी लग रही थीं. एक्ट्रेस ने इस सेरेमनी के लिए फ्लोरल प्रिंट वाली लाइम यलो कलर की साड़ी चुनी.
अपनी गोदभराई सेरेमनी में सोनम कपूर बहुत प्यारी लग रही थीं. एक्ट्रेस ने इस सेरेमनी के लिए फ्लोरल प्रिंट वाली लाइम यलो कलर की साड़ी चुनी.
2/13
इस साड़ी के साथ एक्ट्रेस की हैवी गोल्डन जूलरी प्यारी लग रही थी. वहीं सोनम के चेहरे पर प्रेगनेंसी ग्लो भी साफ नजर आ रहा था.
इस साड़ी के साथ एक्ट्रेस की हैवी गोल्डन जूलरी प्यारी लग रही थी. वहीं सोनम के चेहरे पर प्रेगनेंसी ग्लो भी साफ नजर आ रहा था.
Published at : 08 Feb 2026 10:32 PM (IST)
