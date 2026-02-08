एक्सप्लोरर
सोनम कपूर की गोदभराई में लगा सितारों का जमावड़ा, दिल जीत लेगा करीना, खुशी और भूमि का देसी अवतार
Sonam Kapoor Baby Shower: बॉलीवुड की स्टाइल आयकन सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस की गोदभराई हुई है, जिसकी फोटोज भी सामने आ गई हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस की गोदभराई हुई है. जिसमें उनके परिवार के सदस्य और कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल होने पहुंचे. सभी सेलेब् का देसी अवतार बहुत प्यारा लगा. तो वहीं मॉम टू बी सोनम कपूर भी अपनी गोदभराई सेरेमनी में बहुत प्यारी लग रही थीं.
Published at : 08 Feb 2026 10:32 PM (IST)
