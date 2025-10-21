एक्सप्लोरर
सोनम कपूर की 10 तस्वीरें: वेडिंग सीजन में स्टाइल के साथ चाहिए कंफर्ट तो एक्ट्रेस के इन लुक्स से लें इंस्पिरेशन
Sonam Kapoor 10 Photos: इस रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड की फैशन क्वीन सोनम कपूर के कुछ ट्रेंडी और गॉर्जियस लुक दिखा रहे हैं. जिन्हें आप आसानी से वेडिंग सीजन में रीक्रिएट कर सकती हैं.
दिवाली का त्योहार चला गया, लेकिन वेडिंग का सीजन अभी भी बाकी है. अगर आप भी कुछ दिनों में किसी फंक्शन या शादी में शामिल होने वाले हैं और इसके लिए एक कंफर्टेबल लुक ढूंढ रहे हैं. तो यहां हम आपको सोनम कपूर की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिनसे आप आउटफिट आइडिया ले सकती हैं.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 21 Oct 2025 07:25 PM (IST)
