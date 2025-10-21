हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सोनम कपूर की 10 तस्वीरें: वेडिंग सीजन में स्टाइल के साथ चाहिए कंफर्ट तो एक्ट्रेस के इन लुक्स से लें इंस्पिरेशन

सोनम कपूर की 10 तस्वीरें: वेडिंग सीजन में स्टाइल के साथ चाहिए कंफर्ट तो एक्ट्रेस के इन लुक्स से लें इंस्पिरेशन

Sonam Kapoor 10 Photos: इस रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड की फैशन क्वीन सोनम कपूर के कुछ ट्रेंडी और गॉर्जियस लुक दिखा रहे हैं. जिन्हें आप आसानी से वेडिंग सीजन में रीक्रिएट कर सकती हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 21 Oct 2025 07:25 PM (IST)
Sonam Kapoor 10 Photos: इस रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड की फैशन क्वीन सोनम कपूर के कुछ ट्रेंडी और गॉर्जियस लुक दिखा रहे हैं. जिन्हें आप आसानी से वेडिंग सीजन में रीक्रिएट कर सकती हैं.

दिवाली का त्योहार चला गया, लेकिन वेडिंग का सीजन अभी भी बाकी है. अगर आप भी कुछ दिनों में किसी फंक्शन या शादी में शामिल होने वाले हैं और इसके लिए एक कंफर्टेबल लुक ढूंढ रहे हैं. तो यहां हम आपको सोनम कपूर की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिनसे आप आउटफिट आइडिया ले सकती हैं.

1/9
साड़ी का फैशन कभी फीका नहीं पड़ता. इसलिए ये हर भारतीय महिला की पहली पसंद होती है. लेकिन आप साड़ी में हटके स्टाइल चाहती हैं तो सोनम कपूर की तरह आप इसे ड्रैप कर सकती हैं.
साड़ी का फैशन कभी फीका नहीं पड़ता. इसलिए ये हर भारतीय महिला की पहली पसंद होती है. लेकिन आप साड़ी में हटके स्टाइल चाहती हैं तो सोनम कपूर की तरह आप इसे ड्रैप कर सकती हैं.
2/9
शादी से पहले कई तरह के फंक्शन भी होते हैं. उमें आप सोनम का ये स्टाइलिश लहंगा लुक रीक्रिएट कर सकती हैं. जो आपको सुंदर दिखाने के साथ कंफर्ट भी देगा.
शादी से पहले कई तरह के फंक्शन भी होते हैं. उमें आप सोनम का ये स्टाइलिश लहंगा लुक रीक्रिएट कर सकती हैं. जो आपको सुंदर दिखाने के साथ कंफर्ट भी देगा.
3/9
सोनम कपूर का ये मल्टीकलर सलवार सूट आप किसी फंक्शन में आसानी से कैरी कर सकती हैं. अगर आपके भी बाल लंबे हैं तो एक्ट्रेस की तरह ही आप उन्हें स्टाइल कर सकती हैं.
सोनम कपूर का ये मल्टीकलर सलवार सूट आप किसी फंक्शन में आसानी से कैरी कर सकती हैं. अगर आपके भी बाल लंबे हैं तो एक्ट्रेस की तरह ही आप उन्हें स्टाइल कर सकती हैं.
4/9
शादी सीजन के लिए आप अगर लाइट वेट लहंगा ढूंढ रही हैं. तो सोनम के इस लुक से इंस्परेशन ले सकती हैं. एक्ट्रेस की तरह आप लहंगे के साथ हैवी ज्वेलरी पहनेंगी तो गजब की सुंदर दिखेंगी.
शादी सीजन के लिए आप अगर लाइट वेट लहंगा ढूंढ रही हैं. तो सोनम के इस लुक से इंस्परेशन ले सकती हैं. एक्ट्रेस की तरह आप लहंगे के साथ हैवी ज्वेलरी पहनेंगी तो गजब की सुंदर दिखेंगी.
5/9
अगर आप नई दुल्हन हैं और किसी की शादी में शामिल होने वाली हैं, तो सोनम की तरह आप भी बांधनी प्रिंट वाली ऐसी साड़ी पहन सकती हैं. इसे आप उल्टे पल्ले से पहनेंगी तो ये कंफर्टेबल भी रहेगी.
अगर आप नई दुल्हन हैं और किसी की शादी में शामिल होने वाली हैं, तो सोनम की तरह आप भी बांधनी प्रिंट वाली ऐसी साड़ी पहन सकती हैं. इसे आप उल्टे पल्ले से पहनेंगी तो ये कंफर्टेबल भी रहेगी.
6/9
साड़ी के साथ आप भी अगर ब्लाउज पहनकर बोर हो चुकी हैं. तो सोनम कपूर का ये लुक अच्छा ऑप्शन है. आप किसी भी कलर की साड़ी के साथ ऐसी सिल्क शर्ट को कैरी कर सकती हैं. ये आपको काफी स्टाइलिश लुक देगी.
साड़ी के साथ आप भी अगर ब्लाउज पहनकर बोर हो चुकी हैं. तो सोनम कपूर का ये लुक अच्छा ऑप्शन है. आप किसी भी कलर की साड़ी के साथ ऐसी सिल्क शर्ट को कैरी कर सकती हैं. ये आपको काफी स्टाइलिश लुक देगी.
7/9
हल्दी फंक्शन के लिए अगर आप येलो आउटफिट ढूंढ रही हैं. तो सोनम कपूर की तरह ब्लेजर और स्कर्ट पहन सकती हैं. अगर आप ऐसे सजेंगी, तो आपसे अपनी नजरें नहीं हटा पाएगा.
हल्दी फंक्शन के लिए अगर आप येलो आउटफिट ढूंढ रही हैं. तो सोनम कपूर की तरह ब्लेजर और स्कर्ट पहन सकती हैं. अगर आप ऐसे सजेंगी, तो आपसे अपनी नजरें नहीं हटा पाएगा.
8/9
आजकल शादियों में सूफी नाइट भी रखी जाती है. इसके लिए आप सोनम की तरह प्लेन व्हाइट अनारकली सूट पहनकर उसपर एक हैवी वर्क वाला ब्लेजर कैरी कर सकती हैं.
आजकल शादियों में सूफी नाइट भी रखी जाती है. इसके लिए आप सोनम की तरह प्लेन व्हाइट अनारकली सूट पहनकर उसपर एक हैवी वर्क वाला ब्लेजर कैरी कर सकती हैं.
9/9
सोनम कपूर का ये ऑल ब्लैक लुक कॉकटेल पार्टी के लिए आप रीक्रिएट कर सकती हैं.
सोनम कपूर का ये ऑल ब्लैक लुक कॉकटेल पार्टी के लिए आप रीक्रिएट कर सकती हैं.
Published at : 21 Oct 2025 07:25 PM (IST)
Sonam Kapoor Bollywood

Photo Gallery

