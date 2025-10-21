साड़ी के साथ आप भी अगर ब्लाउज पहनकर बोर हो चुकी हैं. तो सोनम कपूर का ये लुक अच्छा ऑप्शन है. आप किसी भी कलर की साड़ी के साथ ऐसी सिल्क शर्ट को कैरी कर सकती हैं. ये आपको काफी स्टाइलिश लुक देगी.