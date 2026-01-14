हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोनम बाजवा ने दिखाया कूल ट्रैवल लुक, एयरपोर्ट पर ब्राउन-व्हाइट टॉप और वाइड जींस में लगीं फैशनेबल

सोनम बाजवा ने दिखाया कूल ट्रैवल लुक, एयरपोर्ट पर ब्राउन-व्हाइट टॉप और वाइड जींस में लगीं फैशनेबल

Sonam Bajwa Airport Look: सोनम बाजवा हाल ही में एयरपोर्ट पर कूल और कम्फर्टेबल लुक में नजर आईं. स्ट्राइप्ड टॉप, वाइड डेनिम और मिनिमल मेकअप में उनका ट्रैवल स्टाइल फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Jan 2026 01:10 PM (IST)
Sonam Bajwa Airport Look: सोनम बाजवा हाल ही में एयरपोर्ट पर कूल और कम्फर्टेबल लुक में नजर आईं. स्ट्राइप्ड टॉप, वाइड डेनिम और मिनिमल मेकअप में उनका ट्रैवल स्टाइल फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

पंजाबी और बॉलीवुड फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस सोनम बाजवा हमेशा अपने स्टाइल और फैशन सेंस के लिए चर्चा में रहती हैं. हाल ही में एयरपोर्ट पर उन्हें स्पॉट किया गया जहां उनका कूल और कम्फर्टेबल लुक लोगों का ध्यान खींच रहा था. सिंपल लेकिन स्टाइलिश अंदाज में सोनम ने साबित कर दिया कि ट्रैवल के दौरान भी फैशन गेम स्ट्रॉन्ग रखा जा सकता है.

1/9
पंजाबी और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी अलग पहचान बना चुकी सोनम बाजवा को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया जहां उनका कूल और कम्फर्टेबल लुक लोगों का ध्यान खींचता नजर आया.
पंजाबी और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी अलग पहचान बना चुकी सोनम बाजवा को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया जहां उनका कूल और कम्फर्टेबल लुक लोगों का ध्यान खींचता नजर आया.
2/9
हमेशा की तरह इस बार भी सोनम ने सिंपल लेकिन स्टाइलिश अंदाज से साबित कर दिया कि ट्रैवल लुक में भी कैसे फैशन गेम स्ट्रॉन्ग रखा जाता है.
हमेशा की तरह इस बार भी सोनम ने सिंपल लेकिन स्टाइलिश अंदाज से साबित कर दिया कि ट्रैवल लुक में भी कैसे फैशन गेम स्ट्रॉन्ग रखा जाता है.
Published at : 14 Jan 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Airport Look Sonam Bajwa Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
क्रिकेट
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
टेलीविजन
नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस 'मां-बेटी' की जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
नुपुर और स्टेबिन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

I-PAC पर ED Raid की आज Kolkata High Court में होगी LIVE सुनवाई । Mamata Banerjee । TMC । Bengal News
Budget 2026: India का Healthcare Crossroads ,1.9% GDP से 2.5% तक का सफ़र | Paisa Live
Lalit Prabhakar, Anant V Joshi और Harsh Mayar ने बताया क्यों देखनी चाहिए फिल्म One Two Cha Cha Chaa
DA 58% पर अटका, लेकिन 8th CPC दे सकता है Biggest Pay Jump| Paisa Live
आधुनिक Indian Army की ताकत देख कांप उठेगा चीन-पाकिस्तान ! | Indian Army | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
क्रिकेट
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
टेलीविजन
नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस 'मां-बेटी' की जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
नुपुर और स्टेबिन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
इंडिया
पोंगल त्योहार क्या होता है? PM मोदी ने केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचकर मनाया, बोले- 'तमिल दुनिया की प्राचीन सभ्यता'
पोंगल त्योहार क्या होता है? PM मोदी ने केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचकर मनाया, बोले- 'तमिल दुनिया की प्राचीन सभ्यता'
इंडिया
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
हेल्थ
Potato Peel Benefits: आलू के छिलके में कौन-कौन से होते हैं विटामिन, इससे कितना होता है फायदा?
आलू के छिलके में कौन-कौन से होते हैं विटामिन, इससे कितना होता है फायदा?
यूटिलिटी
क्या सर्दियों में भी लगवा सकते हैं सोलर पैनल, कैसे मिलेगा सूर्य घर योजना का फायदा?
क्या सर्दियों में भी लगवा सकते हैं सोलर पैनल, कैसे मिलेगा सूर्य घर योजना का फायदा?
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget