सोनम बाजवा ने दिखाया कूल ट्रैवल लुक, एयरपोर्ट पर ब्राउन-व्हाइट टॉप और वाइड जींस में लगीं फैशनेबल
Sonam Bajwa Airport Look: सोनम बाजवा हाल ही में एयरपोर्ट पर कूल और कम्फर्टेबल लुक में नजर आईं. स्ट्राइप्ड टॉप, वाइड डेनिम और मिनिमल मेकअप में उनका ट्रैवल स्टाइल फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
पंजाबी और बॉलीवुड फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस सोनम बाजवा हमेशा अपने स्टाइल और फैशन सेंस के लिए चर्चा में रहती हैं. हाल ही में एयरपोर्ट पर उन्हें स्पॉट किया गया जहां उनका कूल और कम्फर्टेबल लुक लोगों का ध्यान खींच रहा था. सिंपल लेकिन स्टाइलिश अंदाज में सोनम ने साबित कर दिया कि ट्रैवल के दौरान भी फैशन गेम स्ट्रॉन्ग रखा जा सकता है.
Published at : 14 Jan 2026 01:10 PM (IST)
