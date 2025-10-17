हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिवाली से पहले कूल लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट गुईं सोनाक्षी सिन्हा, पैपराजी को दिए जमकर पोज

दिवाली से पहले कूल लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट गुईं सोनाक्षी सिन्हा, पैपराजी को दिए जमकर पोज

Sonakshi Sinha Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इसी बीच एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर कूल लुक में स्पॉट हुईं. उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 11:58 AM (IST)
Sonakshi Sinha Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इसी बीच एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर कूल लुक में स्पॉट हुईं. उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा एयरपोर्ट पर कूल लुक में स्पॉट हुईं. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

1/7
सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों खूब सुर्खियों में छाई हुई हैं. वो इन दिनों पति जहीर इकबाल के साथ दिवाली पार्टी अटेंड कर रही हैं.
सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों खूब सुर्खियों में छाई हुई हैं. वो इन दिनों पति जहीर इकबाल के साथ दिवाली पार्टी अटेंड कर रही हैं.
2/7
दिवाली पार्टी में उनका लुक देखने के बाद से उनकी प्रेग्नेंसी की खबरें सामने आ रही हैं.
दिवाली पार्टी में उनका लुक देखने के बाद से उनकी प्रेग्नेंसी की खबरें सामने आ रही हैं.
3/7
इसी बीच सोनाक्षी दिवाली से पहले एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं.
इसी बीच सोनाक्षी दिवाली से पहले एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं.
4/7
एयरपोर्ट पर उनका कूल लुक देखने को मिला. साथ ही उन्होंने पैपराजी के लिए पोज दिए.
एयरपोर्ट पर उनका कूल लुक देखने को मिला. साथ ही उन्होंने पैपराजी के लिए पोज दिए.
5/7
सोनाक्षी ने ब्लू ट्राउजर के साथ डेनिम शर्ट पहनी थी और व्हाइट कलर की ही कैप लगाई हुई है.
सोनाक्षी ने ब्लू ट्राउजर के साथ डेनिम शर्ट पहनी थी और व्हाइट कलर की ही कैप लगाई हुई है.
6/7
सोनाक्षी ने अपने लुक को गॉगल्स से कंप्लीट किया. उनकी फोटोज खूब वायरल हो रही हैं.
सोनाक्षी ने अपने लुक को गॉगल्स से कंप्लीट किया. उनकी फोटोज खूब वायरल हो रही हैं.
7/7
सोनाक्षी ने वेव करके पैपराजी के लिए पोज भी दिया. फैंस को उनका ये अंदाज हमेशा से पंसद आता है.
सोनाक्षी ने वेव करके पैपराजी के लिए पोज भी दिया. फैंस को उनका ये अंदाज हमेशा से पंसद आता है.
Published at : 17 Oct 2025 11:58 AM (IST)
Sonakshi Sinha Airport Look

Photo Gallery

