80s Retro AI Trend: सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल से लेकर परिणीति-राघव तक, स्टार्स पर चढ़ा विंटेज खुमार
बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स पर भी 80s का रेट्रो खुमार चढ़ गया है. AI ट्रेंड में सोनाक्षी सिन्हा, कियारा आडवाणी और परिणीति चोपड़ा समेत कई सेलेब्स का अलग अंदाज देखने को मिला. आइए देखते हैं तस्वीरें...
Written By : दीक्षा शर्मा | Updated at : 10 Sep 2026 08:25 AM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों 80s के रेट्रो लुक का ट्रेंड छाया हुआ है. AI की मदद से लोग खुद को पुराने दौर के अंदाज में देख रहे हैं और बॉलीवुड सेलेब्स भी इस ट्रेंड में पीछे नहीं हैं. सोनाक्षी सिन्हा, कियारा आडवाणी, परिणीति चोपड़ा समेत कई सितारों ने अपने रेट्रो अवतार से फैंस का ध्यान खींचा है.
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परिणीति चोपड़ा और उनके पति राघव चड्ढा भी इस ट्रेंड में शामिल हो गए हैं. कपल ने इंस्टाग्राम पर कुछ AI जनरेटेड तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें दोनों का 80s वाला रेट्रो अंदाज देखने को मिल रहा है. फोटोज में परिणीति रंग-बिरंगे कपड़ों में नजर आ रही हैं. वहीं, राघव भी ट्विनिंग करते हुए मैचिंग जैकेट के साथ व्हाइट टी-शर्ट में दिखाई दे रहे हैं.
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कियारा आडवाणी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक AI तस्वीर शेयर की है, जिसमें दोनों का 80s वाला रेट्रो अंदाज देखने को मिल रहा है. तस्वीर में सिद्धार्थ लाइट ब्लू डेनिम जैकेट के साथ मैचिंग जींस और व्हाइट टैंक टॉप में नजर आ रहे हैं. वहीं, कियारा पिंक पफ स्लीव्स वाली ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
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सोनाक्षी सिन्हा ने भी इस AI ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी इंस्टा स्टोरी पर पति जहीर इकबाल के साथ एक फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों 80 के दशक के हीरो-हीरोइन जैसे लग रहे हैं. फोटो में जहीर डेनिम लुक में नजर आ रहे हैं. उन्होंने ब्लैक शर्ट पहनी है. वहीं, सोनाक्षी ने ब्लैक टॉप के साथ पिंक लॉन्ग कोट कैरी किया है.
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नीतू कपूर और ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने भी इंस्टा स्टोरी पर अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें उनका रेट्रो लुक देखने को मिल रहा है. फोटो में रिद्धिमा ब्लू कलर की बेहद खूबसूरत ड्रेस पहने नजर आ रही हैं.
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आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप भी इस ट्रेंड को फॉलो करने से पीछे नहीं हटीं. उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक सेल्फी पोस्ट की है, जिसमें वो पिंक कोट के साथ ब्लैक टॉप पहने नजर आ रही हैं. उनका ये विंटेज लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
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नीतू कपूर ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर ऋषि कपूर के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है. हालांकि, ये तस्वीर AI से जनरेटेड नहीं है. नीतू और ऋषि कपूर 80 के दशक के पॉपुलर एक्टर्स में शामिल रहे हैं और दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. ये फोटो किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान की है, जिसमें दोनों बाइक पर बैठे नजर आ रहे हैं.
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एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने भी इस ट्रेंड को फॉलो किया है. उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनका रेट्रो लुक देखने को मिल रहा है. वीडियो में अमीषा पिंक टॉप के साथ डेनिम शॉर्ट्स पहने नजर आ रही हैं.
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बॉलीवुड के साथ-साथ टीवी सेलेब्स भी इस ट्रेंड को खूब फॉलो कर रहे हैं. दीपिका कक्कड़ ने अपने पति शोएब इब्राहिम के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें कपल का रेट्रो लुक देखने को मिल रहा है.
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करिश्मा तन्ना ने भी इंस्टाग्राम पर पति वरुण बंगेरा के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं. 80s के रेट्रो लुक में कपल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. तस्वीरों में दोनों का विंटेज अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
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टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपने पति रोहित रेड्डी और बेटे आरव रेड्डी के साथ एक तस्वीर शेयर की है. फोटो में पूरा परिवार 80s के रेट्रो अंदाज में नजर आ रहा है. अनीता का ये विंटेज लुक सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींच रहा है.