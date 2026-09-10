नीतू कपूर ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर ऋषि कपूर के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है. हालांकि, ये तस्वीर AI से जनरेटेड नहीं है. नीतू और ऋषि कपूर 80 के दशक के पॉपुलर एक्टर्स में शामिल रहे हैं और दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. ये फोटो किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान की है, जिसमें दोनों बाइक पर बैठे नजर आ रहे हैं.