एक्सप्लोरर
सोनाक्षी सिन्हा की 10 खूबसूरत तस्वीरें: अपने दिलकश हुस्न से बिजलियां गिराती हैं एक्ट्रेस
Sonakshi Sinha Glamorous Pics: दंबग एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपनी हर तस्वीर में बेमिसाल खूबसूरती और कॉन्फिडेंस से दिल जीत लेती हैं. उनका स्टाइलिश अंदाज उन्हें और भी खास बना देता है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपनी हर तस्वीर में खूबसूरती और एलीगेंस का कमाल दिखाती हैं. उनका फैशन सेंस, कॉन्फिडेंस और चार्म फैंस को हमेशा इंप्रेस करता है. हर नए लुक में सोनाक्षी का स्टाइल और ग्रेस उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से अलग बना देता है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 15 Oct 2025 03:02 PM (IST)
Tags :Sonakshi Sinha Dabang Jatadhara
बॉलीवुड
10 Photos
सोनाक्षी सिन्हा की 10 खूबसूरत तस्वीरें: अपने दिलकश हुस्न से बिजलियां गिराती हैं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
10 Photos
जवानी के दिनों में कैसी दिखती थीं हेमा मालिनी? 10 फोटोज में देखें ड्रीम गर्ल की खूबसूरती, जिसके धर्मेंद्र हो गए थे दीवाने
बॉलीवुड
7 Photos
नातिन नव्या और बेटी श्वेता ने पार्टी में जया बच्चन का ऐसे रखा ध्यान, फोटोज देख फैंस बोले- 'तीन पीढ़ियां एक साथ'
बॉलीवुड
10 Photos
अमिताभ के नाती अगस्त्य इंडिया में पढ़े हैं या विदेश से? जानें कहां से की है शुरुआती पढ़ाई
बॉलीवुड
8 Photos
दिवाली पर लाइटों की रोशनी भी पड़ जाएगी फीकी, अगर फॉलो करेंगी इन एक्ट्रेसेस के मेकअप लुक
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
सोनाक्षी सिन्हा की 10 खूबसूरत तस्वीरें: अपने दिलकश हुस्न से बिजलियां गिराती हैं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
10 Photos
जवानी के दिनों में कैसी दिखती थीं हेमा मालिनी? 10 फोटोज में देखें ड्रीम गर्ल की खूबसूरती, जिसके धर्मेंद्र हो गए थे दीवाने
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion