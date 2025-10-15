सोनाक्षी सिन्हा की 10 खूबसूरत तस्वीरें: अपने दिलकश हुस्न से बिजलियां गिराती हैं एक्ट्रेस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोनाक्षी सिन्हा की 10 खूबसूरत तस्वीरें: अपने दिलकश हुस्न से बिजलियां गिराती हैं एक्ट्रेस

Sonakshi Sinha Glamorous Pics: दंबग एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपनी हर तस्वीर में बेमिसाल खूबसूरती और कॉन्फिडेंस से दिल जीत लेती हैं. उनका स्टाइलिश अंदाज उन्हें और भी खास बना देता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 03:02 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपनी हर तस्वीर में खूबसूरती और एलीगेंस का कमाल दिखाती हैं. उनका फैशन सेंस, कॉन्फिडेंस और चार्म फैंस को हमेशा इंप्रेस करता है. हर नए लुक में सोनाक्षी का स्टाइल और ग्रेस उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से अलग बना देता है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. फिल्म दबंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाली सोनाक्षी ने न सिर्फ एक्टिंग में बल्कि फैशन और स्टाइल के मामले में भी खुद को साबित किया है.
सोनाक्षी सिन्हा का लुक हमेशा ग्लैमरस होने के साथ-साथ बहुत क्लासी भी होता है. चाहे वह इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट में हों या फिर वेस्टर्न ड्रेस में, सोनाक्षी हर लुक को अपने अंदाज से खास बना देती हैं.
सोनाक्षी सिन्हा ने बीते साल जहीर इकबाल संग शादी की थी. सोनाक्षी और जहीर की जोड़ी फैंस की फेवरेट बन चुकी हैं.
दोनों अक्सर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस को कपल गोल्स देते रहते हैं.
इस तस्वीर में सोनाक्षी सिन्हा ऑल ब्लैक लुक में बेहद खूबसूरत और एलिगेंट दिख रही है. न्यूड मेकअप के साथ उन्होंने अपने इस लुक को पूरा किया है
सोनाक्षी सिन्हा इस तस्वीर में व्हाइट और ब्लैक कांबिनेशन के फॉर्मल ड्रेस में नजर आ रही है. उनका यह लुक उन्हें कॉन्फिडेंट और बॉसी लुक दे रहा है.
इस तस्वीर में सोनाक्षी सिन्हा रॉयल ब्लू सूट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. गोल्डन बॉर्डर वाले दुपट्टे और ट्रेडिशनल जूतियों ने उनके एथनिक लुक को और भी निखार दिया है.
इस तस्वीर में सोनाक्षी सिन्हा ग्रीन कलर के एथनिक आउटफिट में बेहद खूबसूरत और एलीगेंट नजर आ रही हैं. गोल्ड ज्वेलरी और सिंपल मेकअप के साथ उनका ट्रेडिशनल लुक दिल जीत लेने वाला है.
सोनाक्षी सिन्हा की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो जल्द ही 'जटाधारा' में नजर आने वाली हैं. इस मूवी से सोनाक्षी सिन्हा तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रही है.
कुल मिलाकर, सोनाक्षी सिन्हा की हर तस्वीर यह साबित करती है कि असली खूबसूरती सिर्फ लुक्स में नहीं, बल्कि अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ पेश करने में होती है .
Published at : 15 Oct 2025 03:02 PM (IST)
