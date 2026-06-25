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'आसमान ने भी हमारे साथ जश्न मनाया...', दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर थाईलैंड में समंदर किनारे रोमांटिक हुए सोनाक्षी- जहीर, शेयर की ऐसी तस्वीरें
Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बॉलीवुड के क्यूट और बेस्ट कपल की लिस्ट में शुमार हैं. दोनों की केमिस्ट्री को फैंस खूब पसंद करते हैं.
सोनाक्षी सिन्हा ने 23 जून 2024 को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल संग धर्म की दीवार तोड़ शादी रचाई थी. शादी से पहले दोनों करीब सात साल तक रिलेशनशिप में रहे थे. अब इस कपल की शादी को दो साल पूरे हो चुके हैं और उन्होंने अपनी दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी बेहद रोमांटिक अंदाज में सेलिब्रेट की है.
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Published at : 25 Jun 2026 11:23 AM (IST)
Tags :Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal
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