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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'आसमान ने भी हमारे साथ जश्न मनाया...', दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर थाईलैंड में समंदर किनारे रोमांटिक हुए सोनाक्षी- जहीर, शेयर की ऐसी तस्वीरें

'आसमान ने भी हमारे साथ जश्न मनाया...', दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर थाईलैंड में समंदर किनारे रोमांटिक हुए सोनाक्षी- जहीर, शेयर की ऐसी तस्वीरें

Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बॉलीवुड के क्यूट और बेस्ट कपल की लिस्ट में शुमार हैं. दोनों की केमिस्ट्री को फैंस खूब पसंद करते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Jun 2026 11:23 AM (IST)
Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बॉलीवुड के क्यूट और बेस्ट कपल की लिस्ट में शुमार हैं. दोनों की केमिस्ट्री को फैंस खूब पसंद करते हैं.

सोनाक्षी सिन्हा ने 23 जून 2024 को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल संग धर्म की दीवार तोड़ शादी रचाई थी. शादी से पहले दोनों करीब सात साल तक रिलेशनशिप में रहे थे. अब इस कपल की शादी को दो साल पूरे हो चुके हैं और उन्होंने अपनी दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी बेहद रोमांटिक अंदाज में सेलिब्रेट की है.

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सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपनी दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी थाईलैंड में बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट की. इस खास मौके पर कपल ने खूबसूरत लोकेशन पर क्वालिटी टाइम बिताया.
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपनी दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी थाईलैंड में बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट की. इस खास मौके पर कपल ने खूबसूरत लोकेशन पर क्वालिटी टाइम बिताया.
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सोनाक्षी और जहीर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
सोनाक्षी और जहीर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
Published at : 25 Jun 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal

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