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एयरपोर्ट पर कैजुअल लुक में स्पॉट हुई सोनम बजावा, नो मेकअप लुक में भी लगीं बला की खूबसूरत, देखें फोटोज
Sonam Bajwa Airport Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम बाजवा को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस एकदम सिंपल लुक में नजर आई. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस सोनम कपूर की हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां एक्ट्रेस काफी सिंपल लुक और बिना मेकअप के नजर आई. उनकी सादगी पर फैंस दिल हार बैठे है.
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Published at : 06 Apr 2026 07:20 PM (IST)
Tags :सोनम बाजवा
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